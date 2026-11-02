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Clayface passe à 83 millions de dollars au box-office mondial pour son deuxième week-end

Par Adrien L. Source: CBM 02/11/2026 13:13 0
Un résultat correct

Le deuxième week-end d'exploitation du film Clayface est déjà derrière nous. Il est donc temps d'étudier les chiffres du dernier long-métrage de la team Warner Bros / DC Comics.

On commence tout d'abord avec une mauvaise nouvelle puisque, malheureusement, le film a déjà dû céder sa place de numéro #1 aux Etats-Unis. C'est d'autant plus dommage lorsque l'on sait que le film You Can See Everything n'a réalisé que 200.000 dollars de plus que le film d'horreur. Cela ne s'est donc pas joué à grand-chose.

Par contre, notez qu'il ne s'agit là que de l'unique mauvaise nouvelle. Pour le reste, le film a engrangé 10.4 millions de dollars sur le sol américain soit une baisse de 57% par rapport au week-end précédent et 12.4 millions de dollars à l'internationnal. Comme pour le premier week-end, ces chiffres sont à placer dans la catégorie "correct".

Au total, le film passe donc à un total de 44.1 millions de dollars aux Etats-Unis et à 38.9 millions de dollars dans le reste du monde. A travers le monde, le film en est donc à 83 millions de dollars. Sauf mauvaise surprise, le film ne devrait donc pas terminer sa course du côté des échecs.

Avez-vous le film ? Qu'en avez-vous pensé ?

Pour aller plus loin :

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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