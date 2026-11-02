[Preview] Infernal Hulk vs Spider-Man #1

Infernal Hulk corrompt tout sur son passage !

La preview de Infernal Hulk vs Spider-Man #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Phillip Kennedy Johnson et est dessiné par Javier Pina. La cover principale est signée Nic Klein tandis que les variant covers sont de Clayton Crain, Skottie Young ou encore Peach Momoko. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 4 novembre pour 4.99$.

La marche vers « Hulk War » se poursuit, alors qu’Infernal Hulk corrompt tout sur son passage ! Les Quatre Fantastiques et le Baxter Building sont tombés aux mains d’Infernal Hulk, et New York est en état de siège ! Lorsque les enfants Richards sont à leur tour capturés, Spider-Man passe outre les ordres et se lance dans une mission suicide pour les sauver, quel qu’en soit le prix… et pour fournir aux Avengers l’arme dont ils ont besoin afin d’arrêter Infernal Hulk et d’empêcher l’avènement de l’« Âge des Monstres ». L’inéluctable projet « Infinite Avengers » de Hulk se concrétise un peu plus dans cet avant-dernier numéro, à ne surtout pas manquer !

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :