Jennifer Lawrence n'envisage pas du tout de revenir en Mystique

Visiblement, cela ne lui manque pas

Il y a des expériences agréables et des expériences moins agréables. Et malheureusement, Mystique fait partie de ces rôles qui nécessitent beaucoup de préparation en amont. Sans surprise, les actrices ont donc souvent des souvenirs mitigés vis-à-vis de cette expérience. C'est le cas de Rebecca Romjin qui tenait le rôle dans les années 2000 mais c'est également le cas de Jennifer Lawrence dans les années 2010.

Dernièrement, c'est justement cette dernière qui s'est exprimé sur le sujet.

Voici ce qu'elle a déclaré :

Ce que j’ai préféré dans le rôle de Mystique, ce sont les cascades. C’était vraiment amusant de s’entraîner de cette façon et d’apprendre à bouger. J’avais la même doublure cascade, Renee Moneymaker, que pour le rôle de Katniss. C’est l’une de mes meilleures amies, donc c’était génial. Ce que j’ai le moins aimé, en revanche, c’est sans aucun doute la peinture.

Autrement dit, il y avait du positif et du négatif. De là, on pourrait penser qu'elle apprécierait, peut-être, de reprendre son rôle dans les futurs opus Marvel. Mais visiblement, cela n'est pas le cas. On peut même dire qu'elle est plutôt catégorique. Voici ce qu'elle a répondu lorsqu'on lui a demandé si elle serait ouverte à l'idée de jouer une fois encore Mystique :

Il ne faut jamais dire jamais... mais absolument PAS. Vous savez, l’aérographe, c’est très froid. Et moi, je suis chatouilleuse. J’ai découvert avec quel peu de sommeil je pouvais fonctionner, et ce qui peut arriver à l’esprit humain lorsqu’on atteint véritablement son point de rupture. Sans oublier la patience !

Aimeriez-vous revoir l'actrice dans le rôle de Mystique ?