[Preview] Dungeons & Dragons #1

Une apocalypse draconique menace les Royaumes Oubliés !

La preview de Dungeons & Dragons #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jackson Lanzing et Collin Kelly et est dessiné par Ibraim Roberson et Arabson Oliveira. Aux covers, nous aurons Esad Ribic sur la principale et Tyler Jacobson, Antonio José Manzanedo, Karen Darboe, Mateus Manhanini et Eric Canete sur les variantes. Edité par Dark Horse, il sortira ce mercredi 4 novembre pour 4.99$.

Une apocalypse draconique menace les Royaumes Oubliés, et un seul nom est sur toutes les lèvres : MORDENKAINEN. Désormais privé de sa magie mais toujours prêt au combat, le magicien le plus puissant de toute la réalité devra s'allier aux héros les plus légendaires de Faerûn pour rétablir l'équilibre. Le duo créatif Jackson Lanzing & Collin Kelly s'associe à l'artiste Ibraim Roberson pour une toute nouvelle série épique qui va bouleverser l'univers (et les mondes) de Donjons & Dragons !

• Les créateurs nommés aux prix Eisner, Jackson Lanzing et Collin Kelly (Star Trek, Captain America, NYX), font équipe avec Ibraim Roberson (Annihilation 2099, Star Wars, Weapon X), Arabson Oliveira, Dan Brown et Haley Rose-Lyon pour vous proposer une série phare Donjons & Dragons inédite en son genre !

• Une lecture incontournable pour les fans de Monstress, The Witcher, Conan le Barbare et The Sacrificers ! Une toute nouvelle série en cours !