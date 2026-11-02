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Spider-Woman

[Preview] Spider-Woman #1

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 02/11/2026 10:46 0
Carnage n'a jamais eu aussi fière allure !

La preview de Spider-Woman #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Dan Watters et est dessiné par Andrea Broccardo. La cover principale sera d'Ito mais il y a également des variant covers dont une de Mark Brooks. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 4 novembre pour 4.99$.

CARNAGE N'A JAMAIS EU AUSSI FIÈRE ALLURE ! La célébration du 50e anniversaire de Spider-Woman se poursuit dans cette nouvelle série. D'anciens ennemis revenus d'entre les morts ! Des mystères qui surgissent à chaque tournant ! Et un Carnage assoiffé de sang, tout juste maintenu sous contrôle ! Tous les ingrédients sont réunis pour l'aventure la plus sombre que Spider-Woman ait jamais vécue. Ne manquez pas ce premier numéro électrisant !

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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