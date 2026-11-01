Meilleures ventes comics BDfugue semaine 44

Cette semaine, trois Urban Comics, un Delcourt et un Panini Comics.

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine, trois Urban Comics, un Delcourt et un Panini Comics.

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Meilleures ventes BDFugue

#1 SAVAGE SWORD OF CONAN (TITAN SERIES) T04 (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Jim Zub, Ron Marz, Doug Braithwaite, Rob De La Torre Retrouvez Conan le Barbare, mais aussi d’autres héros de Robert E. Howard, comme Steve Costigan, Cormac Mac Art ou El Borak ! Les plus grands auteurs de comics se réunissent pour le quatrième volet d’une anthologie noir & blanc luxueuse célébrant le plus connu des barbares. (Contient les épisodes US Savage Sword of Conan (2024) 10-12) 26 €

#2 Batman silence – La Vérité (3 notes) - Urban Comics 23/10/2026 -- Urban Comics Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) propose un épilogue inédit à ce classique du Chevalier Noir ! Peu après l'affrontement contre Silence, le Lasso de la Vérité disparaît à Gotham... Batman et Wonder Woman se lancent dans une course contre la montre pour le récupérer avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains... celles du Joker et de Harley Quinn ! Contenu vo : Batman/Wonder Woman : Truth #1 6.9 €

#3 Gunslinger Spawn 2023 - 2024 (1 note) - Delcourt 22/10/2026 -- Delcourt Cette nouvelle incarnation de la malédiction de Spawn, qui met en scène un pistolero en quête de vengeance, est écrite par Todd McFarlane lui-même et dessinée par Brett Booth ! Cet album XXL contient deux arcs haletants ! Gunslinger est en Enfer ! Et plutôt que de chercher les responsables, il va accepter de défier Sinn, un être invincible. Gunslinger se retrouve alors entraîné dans une course périlleuse pour le Trône de l'Enfer, qui pourrait bien lui offrir le moyen de rentrer chez lui. 29.95 €

#4 Coffret Absolute Batman Collector (2 notes) - Urban Comics 13/11/2026 -- Urban Comics LE CLASSIQUE MODERNE S’OFFRE UN SUPERBE ÉCRIN COLLECTOR Bruce Wayne part de rien. Il n'est pas le descendant d'un riche empire de Gotham City, il est le fils d'un professeur d'école publique qui, enfant, a vécu l'horreur inimaginable d'une fusillade, changeant à jamais la trajectoire de sa vie. Sans ressources illimitées pour le financer, sans majordome ni manoir pour s'occuper de lui et le protéger, Bruce est devenu un héros d'un genre tout à fait différent, à la fois cérébral et ultra musclé, vivant dans les quartiers les plus difficiles et les plus défavorisés de Gotham, loin de la haute société : ABSOLUTE BATMAN. 119 €