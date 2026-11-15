[Review] Batman – Gargoyle of Gotham

Edité par Urban Comics

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman – Gargoyle of Gotham écrit et dessiné par Rafael Grampa. Il est sorti le 16 octobre pour 22.50€. Il contient les titres US Batman Gargoyle of Gotham #1-4.

Dans une Gotham City où chaque jour est plus sinistre que le précédent, Batman prend une décision radicale : abandonner définitivement l'identité de Bruce Wayne pour endosser le masque à plein temps. Mais lorsqu'une toute nouvelle galerie de vilains dépravés commence à émerger des profondeurs de la ville, le Chevalier Noir devra affronter la nature même du mal – y compris celui qui se cache dans les recoins les plus sombres de son propre coeur – pour faire face à ce qui menace sa ville.

J'ai failli le tuer. Mais parce qu'il a survécu, j'ai mis une vie innocente en danger.

Dans Batman - Gargoyle of Gotham, Rafael Grampa a pris une décision radicale : jouer avec les limites. Sur presque tous les points, l'auteur s'est amusé à aller un peu au-delà de ce dont nous avons l'habitude de voir dans l'univers du Chevalier Noir. Forcément, avec une telle approche, on ne peut que diviser. Il y a des choses qui passent, d'autres un peu moins. Néanmoins, dans une génération où les auteurs ont un peu tendance à tourner en rond (il aura fallu l'univers Absolute pour rappeler au Big Two qu'il est possible de proposer des choses différentes), on ne peut que saluer la prise de risque de Grampa.

Du côté des changements que l'on apprécié, on notera l'approche différente de Batman, plus violente, plus animale. Le fait qu'il regrette de ne pas avoir tué un ennemi est un grand classique qu'il est bon de voir remis en avant de temps en temps. Même chose concernant les origines de Bruce Wayne ainsi que la volonté de Batman de faire disparaître son identité civile. Cela va loin et, une fois encore, cela va sans doute divister mais soulever ce type de question est toujours intéressant.

Finalement, les seuls changements qui m'ont dérangé sont sur la personnalité même de Batman. Le côté animal du super-héros a une sorte de revers de la médaille puisqu'il déteint sur sa relation avec les autres personnages. Ainsi, le voir échanger avec Gordon ou avec Alfred peut le rendre juste détestable.

Néanmoins, le gros point positif de cet ouvrage reste sans doute ses nouveaux super-vilains. Dans le genre flippant, ils s'imposent ! Et autant dire que l'on prend ce point avec plaisir parce qu'à côté de ça, le scénario n'est pas aussi efficace. On peut même dire que certains points sont loin d'être limpides.

A force de pourchasser son ombre... on finit par s'enfoncer dans l'abîme.

Pour ce qui est de la partie graphique, il faut bien avouer qu'elle est assez incroyable. Le dessin est bon, l'encrage est dingue et la mise en scène est travaillée (regardez moi la planche ci-dessus !). Ajoutez à cela une Gotham très bien représentée et vous avez une ambiance assez unique qui transpire dans chacune des planches. Néanmoins, le point d'orgue de cette partie graphique reste le design des nouveaux personnages. Les antagonistes sont tout bonnement incroyables et il est évident que leur visuel est pour beaucoup quant à leur impact sur l'oeuvre. A la limite, il faut peut-être un petit temps d'adaptation pour le design de Batman mais rien d'insurmontable. Au final, seul son Alfred m'aura posé un réel problème. Notez, cela dit, qu'il s'agit là d'un avis parfaitement subjectif.

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