Meilleures ventes comics BDfugue octobre 2026

Ce mois-ci, nous avons trois Urban Comics, un Delcourt et un Panini Comics.

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités du mois qui vient de s'écouler, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Ce mois-ci, nous avons trois Urban Comics, un Delcourt et un Panini Comics.

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Meilleures ventes BDFugue

#1 Batman – Gargoyle of Gotham (2 notes) - Urban Comics 16/10/2026 -- Urban Comics Dans une Gotham City où chaque jour est plus sinistre que le précédent, Batman prend une décision radicale : abandonner définitivement l'identité de Bruce Wayne pour endosser le masque à plein temps. Mais lorsqu'une toute nouvelle galerie de vilains dépravés commence à émerger des profondeurs de la ville, le Chevalier Noir devra affronter la nature même du mal – y compris celui qui se cache dans les recoins les plus sombres de son propre coeur – pour faire face à ce qui menace sa ville. Contenu vo : Batman Gargoyle of Gotham #1-4 22.5 €

#2 Gunslinger Spawn 2023 - 2024 (1 note) - Delcourt 22/10/2026 -- Delcourt Cette nouvelle incarnation de la malédiction de Spawn, qui met en scène un pistolero en quête de vengeance, est écrite par Todd McFarlane lui-même et dessinée par Brett Booth ! Cet album XXL contient deux arcs haletants ! Gunslinger est en Enfer ! Et plutôt que de chercher les responsables, il va accepter de défier Sinn, un être invincible. Gunslinger se retrouve alors entraîné dans une course périlleuse pour le Trône de l'Enfer, qui pourrait bien lui offrir le moyen de rentrer chez lui. 29.95 €

#3 Absolute Batman Tome 3 (11 notes) - Urban Comics 25/09/2026 -- Urban Comics Fraîchement échappée du terrible complexe de l'Arche M, la Dre Pamela Isley se voit animée d'une haine sans fin et d'un désir ardent de vengeance envers Gotham et ceux qui l'ont enfermée dans le ventre de la bête. Pour tenter de sauver la ville et arrêter cette effroyable créature végétale, Batman devra survivre à un torrent d'horreurs sans fin et ne reculer devant rien... Mais alors que l'ombre du Joker s'étend de plus en plus sur Gotham, le monstre le plus dangereux n'est peut-être pas celui que l'on croit. Contenu vo : Absolute Batman Ark M Special #1 + Absolute Batman #15-18 + Absolute Evil #1 20.5 €

#4 SAVAGE SWORD OF CONAN (TITAN SERIES) T04 (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Jim Zub, Ron Marz, Doug Braithwaite, Rob De La Torre Retrouvez Conan le Barbare, mais aussi d’autres héros de Robert E. Howard, comme Steve Costigan, Cormac Mac Art ou El Borak ! Les plus grands auteurs de comics se réunissent pour le quatrième volet d’une anthologie noir & blanc luxueuse célébrant le plus connu des barbares. (Contient les épisodes US Savage Sword of Conan (2024) 10-12) 26 €