Les hommages envers Patrick Stewart ont débuté

De très beaux messages

Hier soir, nous vous apprenions le décès de sir Patrick Stewart à l'âge de 86 ans. Aujourd'hui, c'est donc sans surprise que nous avons les premiers messages pour rendre hommage au britannique. Nous allons vous en partager quelques uns ici mais, malheureusement, nous ne pourrons pas tous les mettre. Stewart étant très apprécié en tant qu'acteur mais également en tant qu'être humain (ndlr : c'était une personne engagée qui défendait de nombreuses causes toutes plus louables les unes que les autres), il y a eu BEAUCOUP de messages. Nous allons donc plutôt procéder à une sélection :

Sir Ian McKellen (Magneto dans la saga X-Men) :

Patrick était profondément marqué par ses origines : il était né et avait grandi dans le Yorkshire, ce fier comté du nord de l’Angleterre qu’il a chéri jusqu’à la fin. Cela s’entendait dans son accent, ainsi que dans cette franchise austère avec laquelle il exprimait ses pensées et ses sentiments. Les habitants du Yorkshire n’ont que faire des demi-vérités ou de l’esquive des questions cruciales. Il ne cachait jamais ce qu’il avait sur le cœur ; c’était un homme sur qui l’on pouvait compter, un homme à admirer et, en ce qui me concerne, à aimer. Lorsqu’il m’a parlé d’une proposition pour tenir un rôle majeur dans Star Trek, je lui ai répondu : « Mais Patrick, pense à ta carrière théâtrale au Royaume-Uni ! Veux-tu vraiment prendre le risque de te perdre à Hollywood pendant des années ? » Eh bien, il a pris ce risque — et, heureusement pour nous tous, il a bien fait. Non seulement pour ses fidèles fans de Star Trek, mais aussi pour le public du cinéma et du théâtre, qui a pu admirer comment il a mis sa notoriété internationale au service d’une série de succès cinématographiques (comme X-Men, bien sûr) et de grandes pièces classiques — de Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter ou encore Beckett — à Stratford-upon-Avon, dans le West End londonien et à Broadway. Sa prestation d’adieu dans Avengers: Doomsday reste encore à découvrir.

Kevin Feige, président de Marvel Studios :

Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai vu Sir Patrick Stewart sur le plateau du premier film « X-Men ». Après l’avoir connu pendant des années sous les traits de l’inimitable capitaine Picard, j’étais en admiration ; il s’est avéré être tout ce que j’avais perçu à l’écran, et bien plus encore : brillant, charmant, chaleureux, généreux, doté d’une force tranquille et d’une grande prestance. Hors caméra, il était encore plus remarquable, faisant preuve d’un sens de l’humour merveilleusement vif. Ce fut un véritable privilège de le connaître et de travailler avec lui. Son héritage perdure, non seulement à travers des décennies de travail extraordinaire, mais aussi grâce aux très nombreuses personnes qu’il a accompagnées et conseillées. Il nous manquera profondément.

Hugh Jackman (Wolverine dans la saga X-Men) :

Nous avons perdu aujourd’hui l’une des grandes figures de la scène et de l’écran. Et, pour ma part, un ami formidable, un homme exceptionnel. J’ai énormément appris à ses côtés. Patrick Stewart, tu vas me manquer, pour le restant de mes jours.

Les frères Russo, réalisateurs :

Nous avons eu la chance de travailler avec certains de nos héros d’enfance. Et Sir Patrick Stewart en fera toujours partie. Un acteur légendaire, doté d’une présence incomparable et d’une intégrité sans égale. Merci de nous avoir divertis, Monsieur. Et merci de nous avoir enseigné l’humanité, tant à l’écran qu’en dehors.

Rebecca Romjin (Mystique dans la saga X-Men) :

Je viens d'apprendre la très triste nouvelle du décès de mon cher ami Patrick Stewart. Je suis profondément reconnaissant de l'avoir connu pendant ces 25 dernières années et d'avoir évolué dans son orbite durant cette période, à la fois en tant que mutant et en tant que membre de Starfleet. Il était tout simplement délicieux, hilarant, espiègle, doté d’un sens de l’humour incroyable. Et cette voix puissante, qui portait toujours jusqu’au fond de la salle — une maîtrise indispensable pour tout grand acteur shakespearien formé aux classiques — a toujours été pour moi une source d’inspiration. Je tiens à présenter mes condoléances à sa famille ; mon ami va terriblement me manquer. Repose en paix, Patrick.

Famke Janssen (Jean Grey dans la saga X-Men, Kamala dans Star Trek) :

Patrick était une légende. L’un des plus grands. J’ai eu le plaisir et l’honneur de travailler avec lui pendant plusieurs décennies : d’abord dans le rôle de Kamala, face à lui en capitaine Picard dans Star Trek : La Nouvelle Génération, puis dans celui de Jean Grey, alors qu’il incarnait le professeur X dans les films X-Men. Tu vas nous manquer, Patrick, mais on ne t’oubliera jamais.

Bryan Singer, réalisateur :

Cela fait un moment que je n’ai rien publié, mais la disparition de Patrick Stewart a fait resurgir des décennies de souvenirs ; j’ai donc souhaité partager quelques photographies spontanées prises à l’époque où nous étions ensemble. Il me serait impossible de relater, dans une seule publication, toutes les expériences que nous avons partagées, tant sur le plan professionnel que personnel. Il était bien plus qu’un partenaire de jeu ou un ami : il était un mentor. J’ai eu la chance de connaître Patrick, d’apprendre à ses côtés et de pouvoir le compter parmi mes amis. Je chérirai ces souvenirs pour le restant de mes jours. Il me manquera énormément.

Francesco Francavilla, artiste :

Toutes ces pertes font mal, mais celle-ci fait un peu plus mal. Attristé par la nouvelle : Sir Patrick Stewart n’est plus parmi nous… Adieu, mon capitaine* (ndlr : en français dans le texte).

L'artiste a également partagé un dessin :

Gail Simone, scénariste :

Je suis très attristée d'apprendre le décès de Patrick Stewart. Le Charles Xavier parfait ; il était si convaincant qu'il parvenait à vous faire croire que quelqu'un se souciait assez des jeunes marginaux pour les accueillir et les encourager.

J.M. DeMatteis, scénariste :

Quelle tristesse indicible. Bon voyage, Capitaine.

Pour les anglophones, vous trouverez beaucoup, BEAUCOUP d'autres hommages ici.