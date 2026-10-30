Udon annonce le one-shot Street Fighter X Kamen America pour le mois de janvier

Préparez-vous à un déchaînement d’arts martiaux dans ce crossover épique !

C'est à travers ses sollicitations qu'Udon a annoncé la chose. Au mois de janvier, l'éditeur proposera un nouveau crossover / one-shot. D'un côté, vous aurez Street Fighter et de l'autre Kamen America. Le numéro sera écrit par Mark Pellegrini et dessiné par Timothy Lim. La cover sera d'Atomic Marshmallow.

Voici le synopsis :

Lorsque M. Bison prend pour cible un membre du « Kamen Corps » dans le cadre de son programme « Doll », l’agente d’Interpol Chun-Li et le militaire Guile montent une opération secrète sous couvert d’un tournoi. Ils utilisent les autres membres du Corps — dont Kamen America — comme appâts pour attirer Shadaloo dans un piège ! Préparez-vous à un déchaînement d’arts martiaux dans ce crossover épique !

Street Fighter X Kamen America #1 sortira le 27 janvier pour 9.99$.