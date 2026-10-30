Spider-Man : Brand New Day sera disponible en VOD le 26 novembre et en support physique le 16 décembre

Après une longue attente !

Spider-Man : Brand New Day a cartonné. Et que fait-on lorsqu'un film cartonne au cinéma ? Eh bien on le laisse plus longtemps au cinéma. C'est de cette manière que nous avons eu Supergirl en streaming au bout de quelques semaines et que, dans le cas de Spider-Man, nous sommes encore dans l'attente d'une date de diffusion sur les plateformes de streaming trois mois après sa sortie.

Bonne nouvelle vous ceux qui aimeraient revoir le film en dehors des salles obscures puisque la date de la sortie du film en VOD a enfin été révélée. Cela sera donc à partir du 26 novembre 2026 que vous pourrez revoir le film en VOD si vous passez par la location et à partir du 9 décembre si vous passez par un achat.

Enfin, pour ce qui est de son arrivée en Blu-Ray et DVD, cela sera encore un petit peu plus tard puisqu'il sera disponible à la vente le 16 décembre 2026. Oui, c'est tard mais pas trop tard non plus s'il vous manque un joli cadeau à glisser sous le sapin.

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