Venom rejoint l'univers Marvel Noir !

Il sera présent dans la série d'Alex Segura et Farid Karami

Nous savions qu'une nouvelle série Spider-Man Noir allait être mise sur pied. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'il y a un visage bien connu qui y fera ses débuts : Venom.

En effet, le synopsis du premier numéro a été dévoilé. Et, surprise du chef, Venom est le premier mot qui y apparaît ! Voici ledit synopsis :

Venom débarque dans l’univers Noir ! Alors que la vie semble enfin sourire à Peter Parker, un nouvel ennemi menace de le plonger dans une obscurité totale — au sens littéral ! En cherchant à élucider le mystère entourant le sort de l’ex-petit ami de sa nouvelle compagne (tout va bien, on gère, pas de panique !), Peter devra choisir entre la promesse d’un pouvoir infini et la traque d’un meurtrier… un choix qui pourrait lui coûter absolument tout.

Pour rappel, la série sera écrite par Alex Segura et dessinée par Farid Karami. Le premier numéro sortira le 10 février pour 4.99$.

Pour aller plus loin :

Qui est Spider-Noir.