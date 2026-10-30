[Sorties Comics] Vendredi 30 octobre

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Les sorties du jour

D’orc tome 1 (1 note) - Urban Comics 30/10/2026 -- Urban Comics Armé d'un bouclier magique aussi puissant que excessivement violent, un orphelin solitaire animé par le seul désir de trouver sa place en ce monde, se retrouve plongé tête la première dans la guerre éternelle opposant la Lumière et les Ténèbres. Les elfes contre les orques. Les sorciers contre le bon sens. Les dragons contre le reste du monde. Et coincé au milieu : D'ORC. Affublé d'une prophétie apocalyptique particulièrement gênante, ce demi-nain, demi-orque serait destiné à provoquer la fin du monde ! Bientôt, chaque humain, elfe, gobelin, nain, guerrier, Géant des glaces et autres créatures magiques aux noms imprononçables connaîtront son nom... et souhaiteront sa mort. Contenu vo : D'Orc #1-5 17 €

Justice League Unlimited tome 4 (3 notes) - Urban Comics 30/10/2026 -- Urban Comics Tandis que le tournoi pour désigner le Roi Oméga bat son plein, Mr Terrific rassemble une équipe d'élite composée de héros issus du Multivers pour affronter une menace cachée au coeur même de la planète ! Mais la Ligue de Justice Illimitée devra aussi gérer les conséquences du tournoi et accueillir de nouveaux membres... inédits à bord de la Tour de Garde. Contenu vo : Justice League Unlimited #12-21 25 €