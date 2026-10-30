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[Sorties Comics] Vendredi 30 octobre

Par CaptainMDCU 30/10/2026 00:00 0
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Les sorties du jour

D’orc tome 1
30/10/2026 -
(1 note)
- Urban Comics
Armé d'un bouclier magique aussi puissant que excessivement violent, un orphelin solitaire animé par le seul désir de trouver sa place en ce monde, se retrouve plongé tête la première dans la guerre éternelle opposant la Lumière et les Ténèbres. Les elfes contre les orques. Les sorciers contre le bon sens. Les dragons contre le reste du monde. Et coincé au milieu : D'ORC. Affublé d'une prophétie apocalyptique particulièrement gênante, ce demi-nain, demi-orque serait destiné à provoquer la fin du monde ! Bientôt, chaque humain, elfe, gobelin, nain, guerrier, Géant des glaces et autres créatures magiques aux noms imprononçables connaîtront son nom... et souhaiteront sa mort. Contenu vo : D'Orc #1-5
17 €
D’orc tome 1
  • Uraphire
    Petite surprise avec cette nouvelle série. C'est très drôle à lire, et le concept de base donne envie de suivre les péripéties du personnage et de ses alliées loufoques. Ce tome 1 m’a fait penser à l’humour du Donjon de Naheulbeuk, avec plus de violence.
Justice League Unlimited tome 4
30/10/2026 -
(3 notes)
- Urban Comics
Tandis que le tournoi pour désigner le Roi Oméga bat son plein, Mr Terrific rassemble une équipe d'élite composée de héros issus du Multivers pour affronter une menace cachée au coeur même de la planète ! Mais la Ligue de Justice Illimitée devra aussi gérer les conséquences du tournoi et accueillir de nouveaux membres... inédits à bord de la Tour de Garde. Contenu vo : Justice League Unlimited #12-21
25 €
Justice League Unlimited tome 4
  • BartAllen
    Urban nous propose un gros tome pour rattraper le retard avec quasiment un an de parution. On y retrouve les tie-in de DC K.O. plutôt déconnecté de l'event principal et qui règle le sort des personnages venant d'autre réalités/époques. Le deuxième arc (qui est d'ailleurs coupé) lance une nouvelle époque pour la Ligue avec l'arrivée des vilains en son sein suite à DC K.O. Le tout est toujours bien mené par Mark Waid, la série est lancée sur une nouvelle piste pour préparer le prochain event tout en continuant ses intrigues. Aux dessins, on retrouve Clayton Henry et srutout Dan Mora, ce qui est toujours un gros plus.
  • Adrien L.
    J'aime beaucoup cette série Justice League. C'est un peu fourre-tout avec plein de héros et de vilains, mais ça me rappelle l'univers DC pré-New52. Et surtout ça n'alourdit pas le scénario de Waid, qui continue à garder un bon rythme. Bref, une très bonne lecture !
  • Uraphire
    Un gros tome qui permet de rattraper les ties-ins DC KO et ses conséquences. Le titre est à suivre pour ceux qui veulent connaître l’évolution de l’intrigue globale avec Darkseid. Mark Waid continue à bien gérer l’écriture de tous ces personnages. Son Luthor est classique dans l'écriture, dommage comparé à ce qu'a fait Williamson. La partie DC KO est la partie la moins intéressante du tome, mais ça reste très divertissant à suivre. Dan Mora est toujours très bon au dessin, même si certaines planches sont moins réussies.
Wynd – Nouvelle Edition T1
30/10/2026 -
(Pas de note)
- Urban Comics
À première vue, Wynd est un jeune garçon comme les autres. Il mène une vie tranquille à Pipetown, donne régulièrement un coup de main à la taverne locale tenue par sa mère adoptive et aime passer son temps libre à guetter le fils du jardinier royal qui ne le laisse pas indifférent. Mais Wynd a aussi un secret : la magie coule dans ses veines, et ses oreilles pointues en sont le signe extérieur qu'il ne doit sous aucun prétexte exhiber au grand jour. Car, au sein du royaume, la magie est strictement interdite. Les gens comme lui y sont traqués et éliminés. Tiraillé entre son désir d'être un adolescent « normal » et l'envie de comprendre d'où il vient et le sens des rêves étranges qui occupent chacune de ses nuits, Wynd n'aura qu'une solution... fuir. Avec l'aide de sa meilleure amie, Oakley, il se lancera dans une aventure périlleuse au cours de laquelle il découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs extraordinaires mais où l'ombre de celui qu'on appelle l'écorché ne sera jamais loin. Contenu vo : Wynd: The Flight of the Prince #1-10
26 €
Wynd – Nouvelle Edition T1

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

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