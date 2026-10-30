[Sorties Comics] Vendredi 30 octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
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Les sorties du jour
D’orc tome 1
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Petite surprise avec cette nouvelle série. C'est très drôle à lire, et le concept de base donne envie de suivre les péripéties du personnage et de ses alliées loufoques. Ce tome 1 m’a fait penser à l’humour du Donjon de Naheulbeuk, avec plus de violence.
Justice League Unlimited tome 4
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Urban nous propose un gros tome pour rattraper le retard avec quasiment un an de parution. On y retrouve les tie-in de DC K.O. plutôt déconnecté de l'event principal et qui règle le sort des personnages venant d'autre réalités/époques. Le deuxième arc (qui est d'ailleurs coupé) lance une nouvelle époque pour la Ligue avec l'arrivée des vilains en son sein suite à DC K.O. Le tout est toujours bien mené par Mark Waid, la série est lancée sur une nouvelle piste pour préparer le prochain event tout en continuant ses intrigues. Aux dessins, on retrouve Clayton Henry et srutout Dan Mora, ce qui est toujours un gros plus.
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J'aime beaucoup cette série Justice League. C'est un peu fourre-tout avec plein de héros et de vilains, mais ça me rappelle l'univers DC pré-New52. Et surtout ça n'alourdit pas le scénario de Waid, qui continue à garder un bon rythme. Bref, une très bonne lecture !
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Un gros tome qui permet de rattraper les ties-ins DC KO et ses conséquences. Le titre est à suivre pour ceux qui veulent connaître l’évolution de l’intrigue globale avec Darkseid. Mark Waid continue à bien gérer l’écriture de tous ces personnages. Son Luthor est classique dans l'écriture, dommage comparé à ce qu'a fait Williamson. La partie DC KO est la partie la moins intéressante du tome, mais ça reste très divertissant à suivre. Dan Mora est toujours très bon au dessin, même si certaines planches sont moins réussies.