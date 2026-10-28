Récap des sollicitations du mois de février 2027

Qu'est-ce qui nous attend de beau ?

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des grosses annonces liées aux sollicitations des différents éditeurs américains. Pour rappel, les sollicitations sont le moyen pour les éditeurs d'annoncer leurs futurs sorties pour un mois donné. C'est par cette liste que les détaillants passent leurs commandes. Nous y trouvons les titres, les équipes créatives, le prix, la cover, le résumé du numéro ainsi que la date de sortie.

C'est en gros une liste des titres à venir, donnée aux détaillants avant la sortie, pour qu'ils puissent passer leurs commandes. Ça détaille les titres, les équipes créatives, le prix, etc...

DC COMICS

[NYCC] DC Comics annonce Swamp Thing: Hallowed Ground par Steve Fox et Riccardo Federici

DC annonce DC's Crazy Little Swamp Thing Called Love #1

MARVEL

[NYCC] Marvel annonce The Regulators par Mikki Kendall et Georges Jeanty

[NYCC] Les Fantastic Four seront bientôt face... à des zombies canadiens

[NYCC] Marvel annonce une nouvelle série Spider-Man Noir par Alex Segura et Farid Karami

[NYCC] Marvel annonce Magneto: End of Days par Brian Michaels Bendis et Andrea Sorrentino

[NYCC] Marvel annonce l'event Hulk War: Infernal Rage pour clôturer la saga Infernal

[NYCC] La collection Marvel Renown arrive en 2027

IMAGE

[NYCC] Skybound annonce Skybound Visions et une nouvelle vague de comics

Vaughan et Chiang lancent la série Roam

DARK HORSE

Une mini-série BPRD: Declassified pour février

Dark Horse annonce Blue Eye Samurai : Cry of the Yurei par Perkins, Johnson et Or