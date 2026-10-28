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DC Comics

Pour James Gunn, il n'est pas nécessaire de lier tous les films

Par Adrien L. Source: CBM 28/10/2026 18:06 0
L'idée lui déplait

C'est une discussion assez intéressante qui a eu lieu entre un fan et James Gunn, le co-président de DC Studios. Une discussion intéressante... mais qui en a également laissé perplexe plus d'un.

En fait, tout est parti de la remarque d'un fan qui a déclaré que chaque projet n'avait pas nécessairement besoin d'en préparer un autre. Bien sûr, il est difficile de ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, l'idée ne déplait pas à James Gunn non plus.

Voici ce qu'il a déclaré :

Le DCU n’est qu’un univers alternatif ; nous pouvons y entrer à n’importe quel moment ou lieu pour y raconter une histoire. L’idée selon laquelle des récits individuels manqueraient de sens s’ils ne débouchent pas sur autre chose me déplaît. Je trouve étrange que certains ne comprennent pas cela, car c’est précisément ce que fait "Star Wars" depuis 50 ans, à travers ses films, séries, jeux et livres — certes, sans la même diversité de ton.

Pourquoi cette réponse qui est, tout-à-fait recevable, a-t-elle laissé certains fans perplexe ? Eh bien tout simplement parce qu'il avait déclaré il y a à peine deux semaines qu'il avait hâte que nous découvrions ce qu'il allait advenir du personnage de Clayface. Bien évidemment, ce n'est pas parce que Clayface est connecté que tous les films le seront. Mais de l'avis général, s'il y avait bien un film qu'il n'était pas nécessaire de connecter... c'était bien Clayface.

Alors ? Des films connectés ou non ? L'avenir nous le dira.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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