Dark Horse annonce Blue Eye Samurai : Cry of the Yurei par Perkins, Johnson et Or

Un récit inédit explorant le passé de l’héroïne, Mizu.

C'est à travers ses sollicitations que Dark Horse a annoncé la chose. Au mois de février, l'éditeur proposera une nouvelle série limitée du nom de Blue Eye Samurai : Cry of the Yurei. La série sera écrite par K. Perkins et Mike Johnson et sera dessinée par Aviv Or. Les covers seront signées David Mack, Ito et Angel Wu. La série sera composée de quatre numéros.

Voici le synopsis :

Lorsque son sexe et ses origines métisses sont révélés à Daisuke — un samouraï, client cruel du fabricant de sabres —, la jeune Mizu est contrainte de faire face à sa propre vulnérabilité. Elle s’enfuit dans les bois, mais n’y trouve guère de répit : traquée par Daisuke, elle est forcée de combattre et de fuir sans relâche. Perdue, pourchassée, en proie à la confusion et à la honte, Mizu croise le chemin de Sachiko, une servante victime d’injustice qui se montre sensible à sa détresse. Parviendront-elles à mettre de côté leurs peurs et leurs soupçons, le temps de s’entraider ? Un récit inédit explorant le passé de l’héroïne, Mizu. Illustrations intérieures signées Aviv Or. Scénario écrit par K. Perkins et Mike Johnson — auteurs de la série — en étroite concertation avec les showrunners de Blue Eye Samurai.

Et voici la cover :

Blue Eye Samurai : Cry of the Yurei #1 sortira le 3 février 2027 pour 4.99$.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :