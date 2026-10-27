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Daredevil

Pour Vincent D'Onofrio, Daredevil, ce n'est pas encore terminé

Par Adrien L. Source: CBM 27/10/2026 14:05 0
Mais il préfère aussi être clair !

Comme vous le savez sans doute déjà, la série Daredevil : Born Again, c'est terminé. A présent, reste à savoir s'il faut dire adieux ou au revoir aux différents personnages de Hell's Kitchen.

Jusque-là, la plupart du temps, les messages des principaux intéressés étaient plutôt tournés vers les remerciements. Des messages qui, sans être des adieux, en avaient clairement la saveur. Mais il y a peu, Vincent D'Onofrio s'est montré un peu plus optimiste... Peut-être un peu trop ! En effet, selon lui, certaines personnes auraient volontairement déformé ses dires dans l'unique but de faire du buzz. Aussi, il a préféré réexpliquer son point de vue sur l'avenir de son personnage sur les réseaux sociaux :

Je n’ai jamais dit ça. Lors du Comic Con de Londres, on m’a demandé ce que je ressentais face à la fin de tout cela. J’ai répondu que rien n’était terminé tant que nos personnages n’avaient pas été réattribués à d’autres acteurs. Ce qui n’a pas été le cas. Par conséquent, « tout cela » n’est pas terminé, peu importe que nous participions ou non à un autre projet. Voilà ce qui a été dit. Je vous prie de ne pas déformer mes propos dans le seul but de générer du trafic sur votre plateforme.

Pensez-vous que nous allons revoir Vincent D'Onofrio en Wilson Fisk au-delà de la saison 3 de Daredevil : Born Again ?

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again
Créé par : Matt Corman, Chris Ord et Dario Scardapane
Année : 2025

Matt Murdock,un avocat aveugle doté de capacités accrues, lutte pour la justice à travers son cabinet juridique, tandis que l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses ambitions politiques à New-York. Lorsque leurs anciennes identités refont...

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