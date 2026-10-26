Clayface débute avec 43 millions de dollars pour son week-end d'ouverture

Jusque-là, tout va bien !

Le petit dernier de la team Warner / DC Comics est enfin sur nos écrans. Il est donc temps d'étudier de plus près les premiers chiffres. Et pour le moment, sachez que tout va bien pour Clayface. Le super-vilain a débuté avec un week-end d'ouverture à 43 millions de dollars avec une répartition 24 millions USA / 19 millions dans le reste du monde. Autrement dit, on est légèrement en-dessous de ce à quoi DC Studios s'attendaient.

Cela dit, le chiffre reste correct si on part du principe qu'il n'a coûté que 44 millions de dollars hors marketing. Reste à présent à savoir s'il parviendra à engranger suffisamment d'argent pour être placé du côté des films rentables. Réponse très prochainement.

Si vous voulez débattre autour du long-métrage, sachez qu'il s'agira de l'un des sujets prévus lors de notre prochain live Twitch qui aura lieu ce jeudi à partir de 20h.