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Image Comics

Image annonce une nouvelle série Gehenna, toujours par Patrick Kindlon et Marco Ferrari

Par Jeff Source: Bc 26/10/2026 12:45 0
La vengeance n’est pas une science exacte

On continue les sollicitations d'Image Comics pour le mois de janvier avec une nouvelle mini-série de l'univres de Gehenna. Il s'agit de la mini-série Gehenna : Lust for Conquest. Composée de quatre numéros, elle sera cette fois encore réalisée par Patrick Kindlon et Marco Ferrari. La cover principale sera signée Maurizio Rosenzweig tandis que les variant covers seront de Chloe Brailsford NSFW Polybagged, Kerbcrawlerghost, Aklia Gabriel, Zawayuki et Marco Ferrari.

Crime et châtiment : Los Angeles. Gehenna traque les responsables du contrat qui pèse sur sa tête jusqu’à la Cité des Anges. Mais la vengeance n’est pas une science exacte, et elle se retrouve contrainte de se défendre face aux tueurs les plus déchaînés de la côte.

 

 

Sortie prévue le 20 janvier 2027 pour 3.99$.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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