Dr Syn par Michael E. Uslan et Steven S. DeKnight ou quand Inglourious Basterds rencontre V pour Vendetta

Certaines rébellions ne meurent jamais !

On termine les sollicitations d'Oni Press pour le mois de janvier avec Dr Syn. Composée de quatre numéros, la série sera écrite par Michael E. Uslan et dessinée par Steven S. DeKnight. Aux covers, nous aurons Dustin Weaver, Elia Bonetti et Sebastian Cabrol, entre autres.

Voici le (long) synopsis :

CERTAINES RÉBELLIONS NE MEURENT JAMAIS !

Autrefois, le révérend docteur Christopher Syn a mené une guérilla dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, réclamant justice pour la mort cruelle de sa famille, assassinée sur ordre du roi George III, et pour le sort des opprimés et persécutés du royaume. Dissimulé derrière un masque terrifiant, Syn a vu sa rébellion devenir une légende ; il a inspiré d'autres soulèvements à travers la campagne anglaise, tandis que « l'Épouvantail de Romney Marsh » s'imposait comme un symbole de résistance face au monarque dément qui régnait sur la nation.

Mais c'est précisément là que l'histoire de l'Épouvantail bascule dans une violence effroyable… Capturé, jugé et condamné pour ses crimes, le Dr Syn est condamné à une mort lente par l'exil dans l'un des avant-postes les plus inhospitaliers de l'Empire britannique : la colonie pénitentiaire américaine de « Géorgie ». Il s'y retrouve emprisonné aux côtés d'une bande de parias, considérés par le roi comme les « indésirables » les plus dangereux du royaume.

Entouré d'alliés hétéroclites, tous animés par la même soif ardente de justice, le révolutionnaire le plus redouté d'Angleterre parviendra-t-il à faire s'effondrer l'Empire dans un brasier infernal ? Et ces colonies reculées, en proie à la misère et aux épidémies — ce territoire que l'on appelle l'Amérique — pourraient-elles constituer l'étincelle nécessaire ? Nous sommes en 1775. Et la guerre du Dr Syn ne fait que commencer. Inglourious Basterds rencontre V pour Vendetta dans une uchronie percutante : Uslan, DeKnight et Cabrol ressuscitent un combattant de la liberté implacable pour une ère nouvelle !

Et voici les covers :

Sortie prévue le 6 janvier 2027 pour 4.99$.

Vous pensez avoir manqué des lectures intéressantes ce mois-ci ? Voici un petit récap :