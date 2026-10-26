Adventure Time : Fionna & Cake par Jenna Ayoub et Damali Beatty

Un spectacle absolument grandiose !

Oni Press a dévoilé ses nouveautés prévues pour le mois de janvier. Dans le lot, nous trouvons une nouvelle mini-série. Intitulée Adventure Time : Fionna & Cake, elle sera écrite par Jenna Ayoub et dessinée par Damali Beatty. Les covers seront réalisées par la scénariste mais également Nicole Goux et Reggie Graham, entre autres. Elle sera composée de quatre numéros.

Voici le synopsis :

Approchez, approchez, mesdames et messieurs ! Venez assister au plus grand événement de toute l’histoire d’Ooo : un spectacle absolument grandiose, orchestré sous un immense chapiteau par nul autre que le merveilleux et magnanime Prince du Cirque ! Fionna et Cake sont sous le feu des projecteurs dans cette toute nouvelle mini-série, imaginée par la scénariste Jenna Ayoub (*Forever Home*, My Little Pony: Classics Reimagined — Little Fillies) et illustrée par l’étoile montante Damali Beatty (*Bestiary*) !

Après avoir reçu une invitation du Prince Gumball pour assister à une représentation unique en son genre, organisée par le Royaume du Cirque, Fionna et Cake se retrouvent éblouies par ce spectacle extraordinaire ! Mais quelqu’un n’a pas été convié à cet événement exclusif… et cette personne ne compte pas se laisser évincer ! Que se passera-t-il lorsque la Reine des Glaces fera irruption, s’imposant dans l’arène et déclarant, ni plus ni moins, qu’elle prend les commandes du spectacle ?!

Et voici les covers :

En manque de lecture ? Voici quelques conseils :