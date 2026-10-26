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[Preview] Star Wars : Rogue One - Darth Vader #1

Par Jeff Source: Bc 26/10/2026 10:31 0
Quand les négociations échouent, l'Empire envoie son bras armé : Dark Vador !

La preview de Star Wars : Rogue One - Darth Vader #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Christopher Condon et est dessiné par Luke Ross. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 28 octobre pour 4.99$.

Quand les négociations échouent, l'Empire envoie son bras armé : Dark Vador !

Les négociations du directeur Orson Krennic avec la planète Harreld, riche en gemmes, sont au point mort. Son dirigeant, Harqque, refuse que l'Empire exploite ses gisements de kyber, une ressource rare, pour alimenter le super laser destructeur de l'Étoile de la Mort. Mais lorsque l'Empereur apprend l'échec de Krennic, il envoie son plus fidèle acolyte, Dark Vador, s'emparer du kyber d'Harqque par tous les moyens.

 

 

 

Vous pensez avoir manqué des lectures intéressantes ce mois-ci ? Notre recap est fait pour vous :

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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