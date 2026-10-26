Image annonce The Territory par Joe Pruett et Philippe Xavier

À la croisée de Lone Wolf and Cub et de The Road

On continue les sollicitations d'Image Comics pour le mois de janvier avec The Territory. Ecrit par Joe Pruett et dessiné par Philippe Xavier, la mini-série sera composée de cinq numéros. Côté covers, nous aurons une fois encore Philippe Xavier mais également Brandon Peterson, Joe Benitez et Stevan Subic.

Voici le synopsis :

Il y a seize ans, la civilisation s’est effondrée. Le monde s’est transformé en un paysage dystopique où seule règne la loi du plus fort. Un homme, survivant d’une humanité désormais décimée, et une jeune fille sans passé — deux compagnons que tout oppose — se retrouvent unis par le hasard et par un lien qu’ils ne perçoivent pas encore. Traqués à travers les étendues cruelles et impitoyables du « Territoire », ils foncent vers un destin commun qu’aucun des deux n’aurait pu imaginer. À la croisée de Lone Wolf and Cub et de The Road, ce récit se déroule dans un futur proche — hélas, tout à fait envisageable — où s’entremêlent rédemption et vengeance.

Sortie prévue le 6 janvier 2027 pour 3.99$.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :