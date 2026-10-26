[Preview] Justice League : Dark Realm Special #1

Des dimensions dépassant notre entendement sont en train de faire irruption !

La preview de Justice League : Dark Realm Special #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit et dessiné par Dan Mora. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 28 octobre pour 5.99$.

La Justice League Unlimited est une force qui s'étend de la Terre jusqu'aux confins des étoiles... mais des dimensions dépassant notre entendement sont en train de faire irruption ! Ou peut-être étaient-elles là depuis toujours ? Pour ses débuts en tant que scénariste, l'artiste visionnaire Dan Mora dévoile enfin les origines inédites de Cadejos, cette créature colossale aux allures de loup cracheur de feu, pilier de la Justice League Unlimited, au cours d'une épopée mêlant rédemption, puissance et vengeance. Du folklore légendaire au statut de super-héros : assistez à un affrontement entre le bien et le mal comme vous n'en avez jamais vu !

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :