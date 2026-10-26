DC annonce DC's Crazy Little Swamp Thing Called Love #1

Avec des personnages comme Klarion, Harley Quinn et Poison Ivy, Detective Chimp, Lois Lane...

C'est à travers ses sollicitations que DC Comics a annoncé la chose. Au mois de février, l'éditeur proposera DC's Crazy Little Swamp Thing Called Love #1. L'équipe créative sera composée de Gustavo Duarte, Tim Seeley, Ashley Allen, Aaron Conley et Steve Lieber, pour ne citer qu'eux. Aux covers, nous aurons Amanda Conner, Frank Cho et Fan Yang.

Voici le synopsis :

Que vous filiez le parfait amour, que vous soyez célibataire endurci(e) ou engagé(e) dans une relation ambiguë avec un loup-garou, cette nouvelle sélection d’histoires saura vous mettre dans l’ambiance… des comics ! Avec des personnages comme Klarion, Harley Quinn et Poison Ivy, Detective Chimp, Lois Lane et bien d’autres, il y en a pour tous les goûts, quelles que soient les créatures que vous portez dans votre cœur. Des auteurs et artistes de talent — tels qu’Ashley Allen, Tim Seeley, Steve Lieber, Trung Nguyen et bien d’autres — sont prêts à jeter un sortilège amoureux sur un vampire ou à tirer les cartes du tarot pour en savoir plus sur ce charmant fantôme. Alors, si vous cherchiez l’amour au mauvais endroit, inutile de continuer : plongez-vous plutôt dans DC’s Crazy Little Swamp Thing Called Love !

Et voici les covers :

Sortie prévue le 4 février 2027.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :