Meilleures ventes comics BDfugue semaine 43

Cette semaine, un Delcourt, deux Urban Comics, un Panini Comics et un Astrolabe.

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine, un Delcourt, deux Urban Comics, un Panini Comics et un Astrolabe.

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Meilleures ventes BDFugue

#1 Gunslinger Spawn 2023 - 2024 (Pas de note) - Delcourt 22/10/2026 -- Delcourt Cette nouvelle incarnation de la malédiction de Spawn, qui met en scène un pistolero en quête de vengeance, est écrite par Todd McFarlane lui-même et dessinée par Brett Booth ! Cet album XXL contient deux arcs haletants ! Gunslinger est en Enfer ! Et plutôt que de chercher les responsables, il va accepter de défier Sinn, un être invincible. Gunslinger se retrouve alors entraîné dans une course périlleuse pour le Trône de l'Enfer, qui pourrait bien lui offrir le moyen de rentrer chez lui. 29.95 €

#2 Batman – Gargoyle of Gotham (2 notes) - Urban Comics 16/10/2026 -- Urban Comics Dans une Gotham City où chaque jour est plus sinistre que le précédent, Batman prend une décision radicale : abandonner définitivement l'identité de Bruce Wayne pour endosser le masque à plein temps. Mais lorsqu'une toute nouvelle galerie de vilains dépravés commence à émerger des profondeurs de la ville, le Chevalier Noir devra affronter la nature même du mal – y compris celui qui se cache dans les recoins les plus sombres de son propre coeur – pour faire face à ce qui menace sa ville. Contenu vo : Batman Gargoyle of Gotham #1-4 22.5 €

#3 Batman silence – La Vérité (2 notes) - Urban Comics 23/10/2026 -- Urban Comics Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) propose un épilogue inédit à ce classique du Chevalier Noir ! Peu après l'affrontement contre Silence, le Lasso de la Vérité disparaît à Gotham... Batman et Wonder Woman se lancent dans une course contre la montre pour le récupérer avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains... celles du Joker et de Harley Quinn ! Contenu vo : Batman/Wonder Woman : Truth #1 6.9 €

#4 Le dernier pilote (Pas de note) - Astrolabe 25/09/2026 -- Astrolabe Dans un monde dominé par l'intelligence artificielle, Clutch est une relique vivante. Dernier pilote capable de conduire une voiture thermique, il est aussi le seul à pouvoir échapper aux systèmes de surveillance. Un talent qui attire l'attention de Kowalski, baron du crime local. Celui-ci lui propose un marché : une ultime course en échange du coeur qui pourrait sauver sa petite fille Cuda d'une mort précoce. 25 €