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DC Comics

DC Comics annonce Justice League: Arctic Attack Special #1 par Stephanie Williams et Dexter Soy

Par Jeff Source: Bc 24/10/2026 14:03 0
Une équipe atypique composée de héros et de vilains au sang-froid

C'est à travers ses sollicitations que DC Comics a annoncé la chose. Au moins de janvier, l'éditeur proposera un nouveau one-shot. Il s'agit de Justice League: Arctic Attack Special #1 écrit par Stephanie Williams et dessiné par Dexter Soy. Les covers seront de ce dernier mais aussi Taurin Clarke, Daniele Di Nicuolo et Inhyuk Lee. Il sortira le 27 janvier 2027 pour 4.99$.

Lorsque la mission secrète de Wonder Girl, visant à récupérer une technologie dérobée fondée sur le « rayon violet », tourne mal, Donna Troy doit réunir une équipe atypique — composée de héros et de vilains au sang-froid — pour neutraliser l’Impératrice gelée, une morte-vivante qui menace de plonger l’humanité dans une tombe glacée ! Les étoiles montantes Stephanie Williams et Dexter Soy sont aux commandes de ce numéro spécial « Justice League » au climat glacial !

  

Pour rappel, de nombreux débuts de séries et one-shots sont abordés à travers notre rubrique Les numéros #1 de la VO :

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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