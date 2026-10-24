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Le synopsis et la cover d'Absolute Black Canary se dévoilent

Par Jeff Source: Bc 24/10/2026 13:19 0
On en sait plus !

Nous savions déjà qu'un one-shot Absolute Black Canary, écrit par Pornsak Pichetshote et dessiné Belen Ortega, allait voir le jour. Mais au-delà de ça, le tout était encore assez mystérieux. Aujourd'hui, et grâce aux sollicitations de l'éditeur, nous avons enfin le synopsis ainsi que la cover.

Voici le synopsis :

La confrontation de Dinah Lance avec Green Arrow l'a conduite à des découvertes surprenantes et troublantes sur elle-même — ainsi que sur sa défunte mère. Elle a désormais rejoint les rues de Bangkok, en quête d'indices sur les motivations secrètes de sa mère ; une démarche qui la place dans le viseur du redoutable nouvel Absolute Wildcat. Par la même occasion, Dinah se retrouve confrontée à un autre mystère, au cœur même de l'histoire de l'Absolute Universe, un mystère qui remonte jusqu'à Absolute Evil #1 et qui est mis en images par Belén Ortega, artiste nommée aux prix Eisner !

Sortie prévue le 20 janvier 2027 pour 4.99$.

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur Absolute Green Arrow ici.

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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