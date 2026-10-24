[Preview] Absolute Wonder Woman #25

Avec l’arrivée de l’Absolute Cheetah !

La preview d'Absolute Wonder Woman #25 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Kelly Thompson et est dessiné par Hayden Sherman. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 28 octobre pour 5.99$. Pour avoir plus d'informations sur l'univers Absolute, c'est par ici.

L’arc « Heretic » prend un tournant fracassant avec l’arrivée de l’Absolute Cheetah ! Ce récit, qui fait trembler le monde, passe à la vitesse supérieure : la quête de Diana pour retrouver Barbara Minerva connaît un dénouement sanglant dans ce numéro spécial, riche en pages ! Ne manquez pas les débuts de la redoutable Absolute Cheetah ; elle est loin de correspondre à ce à quoi tout le monde s’attendait… ce qui est exactement ce que souhaitait Barbara Minerva !

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