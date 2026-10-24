[Preview] Absolute Batman #25

Tous les héros. Tous les enjeux.

La preview d'Absolute Batman #25 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Scott Snyder (qui nous avait teasé un gros twist pour ce numéro) et est dessiné par Nick Dragotta. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 28 octobre pour 5.99$. Pour avoir plus d'informations sur l'univers Absolute, c'est par ici.

Absolute Batman fête son 25ème numéro. Tous les vilains. Tous les héros. Tous les enjeux. Que reste-t-il... d'Absolute Batman ?

Si vous désirez vous procurer le troisième tome d'Absolute Batman et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.