Un numéro spécial pour les 50 ans de Black Lightning en janvier

Ses créateurs de retour sur le personnage

Black Lightning #1 est paru en 1977, le héros va donc fêter ses 50 ans l'année prochaine. Pour l'occasion, DC va publier le 27 janvier 2027 le one-shot DC Power : Black Lightning 50th Anniversary Special. Il fera 48 pages avec une histoire principale signée Jenny Isabella, créateur de Black Lightning, du scénariste Brandon Thomas et du dessinateur Fico Ossio. Le numéro inclut également des histoires de Danny Lore, Greg Anderson Elysée et Al Letson, avec des dessins de Karen S. Darboe, Darryl Banks et Sedat Özgen.

Avec Superman absent de Metropolis, Jefferson se retrouve responsable de la protection de la ville. Malheureusement, un vieil ennemi complote sa chute, plaçant Black Lightning dans une position familière où sauver la journée exigera peut-être plus que quelques éclairs.

Il y a aussi des affaires inachevées dans la vie personnelle de Jefferson. Alors qu'une nouvelle bataille potentiellement apocalyptique approche, il se demande s'il lui reste encore le temps de réparer sa relation avec son ex-femme, Lynn Stewart.

Le spécial explorera ces liens personnels à travers ses histoires, réunissant Jefferson avec ses filles, Anissa et Jennifer, et des héros venus de tout l'univers DC. Nous y verrons Mr. Terrific, Steel et les Outsiders, dont Katana, le Signal et Cassandra Cain. Par ailleurs, la vision de Black Lightning lors de DC K.O. continue de le travailler, annonçant potentiellement un nouveau rôle de mentor auprès d'un héros plus jeune. Le retour de Jenny Isabella est inattendu, et voici ce qu'elle déclare :

Je suis enthousiaste à l'idée de ce spécial. En tant que doyenne de l'équipe, je peux travailler avec un tas de "jeunes" talentueux qui aiment et respectent ma création. En plus, nous avons une couverture alternative de mon ami Trevor Von Eeden, le premier dessinateur de Black Lightning, et qu'on considère à juste titre comme co-créateur du personnage et de son univers.

Black Lightning 50th Anniversary Special aura le droit à plusieurs couvertures, avec des dessins de Trevor Von Eeden, Edwin Galmon, Andrew Dalhouse, Fico Ossio, Tamra Bonvillain, Chris Sotomayor et une couverture phosphorescente de Cully Hamner.