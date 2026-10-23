Dynamite lance ThunderCats '85 en janvier

Les Cosmocats de retour !

Il faut croire que les séries X-Men '92 et Spider-Man '94 ont donné des idées à Dynamite. En effet, l'éditeur vient d'annoncer la série ThunderCats '85 qui veut retrouver l'ambiance de la série animée originale de 1985. En France, nous la connaissions sous le nom Cosmocats. ThunderCats '85 #1 sera écrit et dessiné par George Kambadais, et sortira le 6 janvier 2027, avec des couvertures de Kambadais, Drew Moss, Craig Rousseau et Federico Mele.

Thunder... Thunder... THUNDERCATS... HOOOOOOOOO !! Préparez-vous au comics le plus incroyable DE TOUS LES TEMPS !! La méga-star de l'écriture et du dessin GEORGE KAMBADAIS (Gargoyles, John Carter) vous ramène aux origines des THUNDERCATS de 1985 ! Chaque case de chaque page déborde d'une action non-stop ! Dans ce premier numéro à ne surtout pas manquer : c'est MUMM-RA CONTRE LES THUNDERCATS !!