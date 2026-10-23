[Sorties Comics] Vendredi 23 octobre

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Les sorties du jour

Batman silence – La Vérité (2 notes) - Urban Comics 23/10/2026 -- Urban Comics Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) propose un épilogue inédit à ce classique du Chevalier Noir ! Peu après l'affrontement contre Silence, le Lasso de la Vérité disparaît à Gotham... Batman et Wonder Woman se lancent dans une course contre la montre pour le récupérer avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains... celles du Joker et de Harley Quinn ! Contenu vo : Batman/Wonder Woman : Truth #1 6.9 €

Green Lantern : La Revanche de Black Hand (2010) (4 notes) - Urban Comics 23/10/2026 -- Urban Comics Hal Jordan n'est plus Green Lantern ! Destitué par ses supérieurs, les Gardiens de l'Univers, il est contraint de retrouver la vie civile et tente de renouer avec sa petite amie, Carol Ferris. Mais les Gardiens ont ajouté l'insulte à l'infamie en nommant Sinestro, son ennemi juré, comme remplaçant ! Sinestro, fidèle à lui-même, demeure une forte tête et décide de rendre à Jordan son anneau à une seule condition : qu'il s'allie avec lui le temps d'une mission sur sa planète, Korugar... Contenu vo : Green Lantern (New52) #1-12 et Annual 1. 25 €