[Sorties Comics] Vendredi 23 octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
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Les sorties du jour
Batman silence – La Vérité
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Un one-shot dispensable, taggé Silence/Hush pour faire vendre un peu plus alors que ça pourrait juste être un récit hors-continuité. L'histoire n'est pas des plus interessantes, Heureusement Jim Cheung nous aide à passer un bon moment.
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J'étais très content de voir Cheung sur ce numéro que je me suis empressé de lire. Le truc m'est complètement tombé des mains à cause du scénario téléphoné. Le lien avec Hush 2 se situe uniquement à la présence de Loeb au scénario qui n'y arrive clairement plus. Le dessin de Cheung ne peut pas tout rattraper...
Green Lantern : La Revanche de Black Hand (2010)
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Urban continue la publication du run de Geoff Johns en Paperback et après 6 tomes, on entame ici la période New 52 où l'auteur doit gérer la suite des révélation de son run tout en composant avec la nouvelle continuité. On a encore une fois pas mal de numéros à se mettre sous la dent et parès les gros arcs précédents, la tension redescent d'un cran mais le tome contient quand même quelques révélations notamment sur le plus récent des corps, la tribu indigo.
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Malgré le relaunch du New 52, Johns a pu continuer son taff sur l'univers de Green Lantern comme si de rien n'était. C'est dire si DC lui laissait carte blanche. Cette période n'est pas la meilleure du scénariste mais on reste clairement dans la continuité de ce qu'il a fait par le passé. Autrement dit, cela reste pas mal du tout.
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Mon premier comics Green Lantern faisait partie de ce run, donc j'en garde un souvenir assez nostalgique. Pas forcément à la hauteur du travail de Johns pré 52, mais c'est du travail plus que solide et qui se lit avec plaisir.
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Avant-dernier tome de la réédition du run de Johns sur Green Lantern en DC Paperback. Ici, l’auteur s’éloigne de l’ambiance batailles cosmiques des derniers tomes, mais reste intéressant à découvrir, notamment pour l’Indigo Tribe. Le plus captivant à lire, c’est le développement de la relation entre Sinestro et Hal qui est écrite à merveille, avec subtilité. Le dernier arc est plus classique à lire, mais prépare le grand final de Geoff Johns sur la série. Graphiquement, Doug Mahnke est excellent aux dessins.
Zero Hour tome 1 (1994)
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Grosse surprise de voir enfin Urban éditer cet event chez eux. On y suit le même principe que Legends et Invasion!, parus dans la collection DC Paperback, avec l'event et tous les tie-ins. Ce qui fait qu'on risque d'être un peu perdus pour certains numéros, car ils ont leurs propres histoires en cours, sans forcément de lien direct avec Zero Hour. Au moins, pour les complétistes, vous avez l’édition la plus complète de l’event. Pour l’histoire en elle-même, c’est un morceau important dans la mythologie de Green Lantern, c’est intéressant historiquement à découvrir et c’est divertissant à lire, mais ce n’est pas un grand récit, surtout que les tie-ins peuvent alourdir la lecture. Graphiquement, c'est beau en tout cas.
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Peut-être aussi l'un des derniers grands noms qui nous manquait du côté des gros récits Green Lantern. Par contre, niveau contenu, on est un peu sur le même principe que pour Knightfall ou la Mort de Superman. Autrement dit, ce n'est pas tant le scénario qui a fait entrer ce titre dans la légende plus mais son aura. Hal Jordan du côté des méchants... c'est juste unique.