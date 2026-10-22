Twitch du 22/10/26 : Carrie, Midnight Universe, Street Fighter et dernières lectures

Venez débattre avec nous :)

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch, c'est ce soir 20h !

Nous commencerons par faire un petit tour du côté du Midnight Universe de Marvel. Qu'est-ce que c'est mais surtout... qu'est-ce que ça vaut ? Nous verrons tout cela ensemble. Ensuite, nous donnerons notre avis sur le dernier Street Fighter. Un film qui ne va clairement pas marquer l'industrie du cinéma mais devant lequel on peut quand même passer un moment sympa. Après cela, nous retournerons à nos bouquins avec nos dernirères lectures. Nous ferons un petit tour du côté d'Urban Comics, Morgen ou encore Astrolabe. Enfin, le fan d'horreur que je suis n'a bien évidemment pas résisté à la série Carrie. Nous allons donc vous dire ce que vous en avez pensé. Il y a beaucoup de très bon, un peu décevant et, il faut le dire, un soupçon de ridicule.

Je vous dis à ce soir à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity