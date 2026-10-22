La showrunner de The Penguin rejoint la série TV Poison Ivy

Toujours en cours de développement

L'information nous vient du site Deadline qui annonce que Lauren LeFranc, la showrunner et productrice exécutive de la série TV The Penguin, est en discussions pour rejoindre en tant que productrice la nouvelle série télévisée centrée sur Poison Ivy. Ce projet était en pause dernièrement à cause de la fusion entre Warner et Paramount. Donc cette information sert à confirmer que le travail continue.

Bien entendu, ce ne sera pas pour tout de suite, notamment parce qu'aucun scénariste ou actrice n'est actuellement rattaché au projet, et qu'il faut qu'elle ait le feu vert de HBO. A priori, elle ne fera pas partie de l'univers The Batman de Matt Reeves. Le projet suit son cours, et on verra jusqu'où il va.