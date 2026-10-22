Wonder Woman aura plusieurs équipes créatives après King et Sampere

A l'occasion du Year of Wonder

Il y a un mois, on apprenait que Tom King et Daniel Sampere allait bientôt conclure leur run sur Wonder Woman. Aujourd'hui, nous savons qui prendra la suite. Il s'agit de la scénariste Louise Simonson et du dessinateur Cian Tormey, qui s'occuperont de la série à partir de Wonder Woman #41 en janvier. Cependant, cette année 2027 est un peu particulière, puisque DC a annoncé un évènement particulier : The Year of Wonder. Du coup, Simonson et Tormey proposeront seulement un arc en 4 chapitres. Ensuite, deux autrices prendront la relève : Stephanie Williams et Elena Casagrande. Elles proposeront un arc de 6 numéros, jusqu'en octobre. D'autres auteurs sont prévus pour la suite.

Voici le synopsis de l'histoire écrite par Simonson :

Wonder Woman est déterminée à abolir l'Amazon Safety Act et à ouvrir la voie au retour de ses sœurs sur les rivages du monde des hommes. Mais après tout ce qu'elles ont enduré, les Amazones sont-elles prêtes à revenir, ou ont-elles renoncé à sauver l'humanité d'elle-même ?

Pas trop d'infos, mais on devrait y retrouver Lois Lane, Mamie Bonheur et ses Folles Furieuses. Et l'histoire de Williams sera un team-up avec Nubia. Wonder Woman #41 sortira le 20 janvier 2027, avec des couvertures de Ryan Sook, Daniel Sampere, Walter Simonson, Cian Tormey, David Nakayama et Alexander Lozano.