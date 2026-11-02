[VF] Sélection MDCU de novembre 2026

Nos avis sur les sorties du mois
Vous trouverez ci-dessous l'avis de l'équipe MDCU sur les sorties du mois qu'ils ont déjà lues, soit en VO soit dans une précédente édition VF. L'absence d'un titre ne signifie donc pas qu'il est mauvais, mais juste que personne ne l'a lu chez MDCU.
N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et 7 notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Si un comics vous intéresse, il vous suffit d'aller sur sa fiche sur MDCU et de cliquer sur "acheter sur BDFugue".
Sélection de novembre 2026
Si tu loupes ça, MDCU supprime ton compte !
Absolute Wonder Woman Tome 3
13/11/2026 -- Urban Comics
Après s'être échappée du Labyrinthe de la Zone 41, Diana est plus que jamais dans le collimateur de Veronica Cale. Et qui de mieux pour éliminer la sorcière Amazone qu'une autre sorcière ? Pour en finir une bonne fois pour toutes, elle envoie à sa poursuite sa Suicide Squad, menée par la puissante Zatanna... Contenu vo : Absolute Wonder Woman #15-20 + Annual #1
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Absolute Wonder Woman arrive à être toujours aussi captivant après 20 numéros, et continue d'apporter de la nouveauté pour l'univers Absolute dans ces ajouts scénaristiques et dans sa mise en scène visuelle, toujours aussi bien foutue. Un must pour tous les fans du personnage !
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J'aime beaucoup Absolute Batman, et j'ai un coup de coeur pour Absolute Superman, mais la vraie réussite de cet univers Absolute, c'est Absolute Wonder Woman. La relecture est passionnante, c'est très bien écrit, et les dessins sont juste parfaits. Une des meilleures choses qui soient arrivées à Wonder Woman. A lire !
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Absolute Wonder Woman continue d'être la meilleure série de l'univers Absolute. On se retrouve ici avec un arc centré sur Zatanna et l'introduction d'une Suicide Squad dont on reconnait pas mal de personnage. Veronica Cale continue d'être une vrai ennemie pour Wonder Woman. Lisez cette série !
Wonder Woman: Hors-la-loi tome 5
20/11/2026 -- Urban Comics
La Matriarche entame sa croisade pour régner sur l'Univers DC. Alors que héros et méchants succombent à son pouvoir, Wonder Woman et sa fille Trinity doivent s'unir pour sauver tout ce qui leur est cher. La Guerre des Merveilles fait rage, et la Reine d'Amérique n'aura de repos tant qu'elles ne se seront pas pliées à sa volonté. Contenu vo : Wonder Woman (2023) #29-36
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Tom King approche de la fin de son run, et se projette dans l'avenir. C'est un peu décousu, surtout au rythme VO, mais en album, les choses devraient bien s’enchaîner. En tout cas, c'est captivant, et je suis curieux de savoir comment tout ça va finir. Et graphiquement, qu'est-ce que c'est beau !
AVENGERS PAR HICKMAN COLLECTION T02 (de 18)
04/11/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Steve Epting Alors que le Multivers s’effondre, des mondes entiers menacent d’entrer en collision avec la Terre. Face à l’impensable, les Illuminati se reforment en urgence, accueillant la Panthère Noire dans leurs rangs. Ensemble, ils découvrent une vérité terrifiante : pour sauver la planète, il leur faudra peut-être condamner les univers qui s’en approchent inexorablement. (Contient les épisodes US Fantastic Four (1961) 71, 82-84 et Annual 6)
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Encore une nouvelle réédition de ce classique pour surfer sur la sortie des deux prochains films Avengers qui prennent leur inspiration du run d’Hickman sur les Avengers. Les premiers tomes installent des éléments qui auront leur importance dans le futur. Le titre New Avengers se concentre sur la partie multivers avec les Incursions, et Avengers l’aspect plus cosmique et blockbuster. C'est verbeux par moments, mais c'est très captivant à lire, surtout la partie New Avengers qui va partir dans une descente aux enfers rarement vue chez Marvel. C’est un run ambitieux et c’est très gratifiant à découvrir, malgré quelques passages plus faibles à lire.
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Ce deuxième tome lance la série New Avengers et celle-ci va plutôt surfer sur le côté Illuminatis et prendre une équipe restreinte qui va devoir enquêter sur les incursions du multivers. C'est une autre ambiance que sa série soeur mais tout aussi prenante.
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Cette tome 2 est plus intimiste que le premier. Il s'agit en fait d'une autre série, New Avengers, un peu moins action, et plus réflexion. Cependant, elles se complètent merveilleusement bien. Et c'est ces 2 séries qui mèneront à Infinity puis Secret Wars. Elles se lisent donc en parallèle, et toute la saga vaut largement la lecture !
AVENGERS PAR HICKMAN COLLECTION T01 (de 18)
04/11/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Jerome Opeña, Adam Kubert Tout commence avec deux hommes et une idée. Convaincus que l’union fait la force, Steve Rogers et Tony Stark gonflent les rangs des Avengers avec de nouvelles recrues atypiques, dont Rocket, Solar, Hyperion, Smasher et Captain Universe. Ces dernières arrivent à point nommé, car d’étranges et puissants êtres tentent de terraformer notre planète depuis Mars… (Contient les épisodes US Avengers (2012) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : AVENGERS PAR HICKMAN 1)
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Encore une nouvelle réédition de ce classique pour surfer sur la sortie des deux prochains films Avengers qui prennent leur inspiration du run d’Hickman sur les Avengers. Les premiers tomes installent des éléments qui auront leur importance dans le futur. Le titre New Avengers se concentre sur la partie multivers avec les Incursions, et Avengers l’aspect plus cosmique et blockbuster. C'est verbeux par moments, mais c'est très captivant à lire, surtout la partie New Avengers qui va partir dans une descente aux enfers rarement vue chez Marvel. C’est un run ambitieux et c’est très gratifiant à découvrir, malgré quelques passages plus faibles à lire.
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Une nouvelle collection qui reprendra tout le run d'Hickman sur les Avengers jusqu'à Secret Wars et qui sortira jusqu'à la sortie de Secret Wars, les choses sont bien faites. Ce run est très bon et ce premier tome permet de mettre en place la nouvelle équipe d'avengers avec des membres très surprenants. Cette série va énormément se passer dans l'espace, notamment jusqu'au crossover Infinity. Un must read pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.
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Surprenant cette nouvelle collection de Panini, mais plutôt malin. Pour lire les Avengers d'Hickman, c'est soit les Omnibus, soit cette version qui devrait ressembler au final à la première édition de cette saga en librairie (collection Marvel NOW). Il devrait y avoir quelques albums en plus dans cette version, mais le prix global ne sera pas très éloigné, ce qui n'est pas loin d'un tour de force vu la conjoncture... Pour le contenu, c'est ambiance Hickman, si vous aimez, foncez ! Surtout que l'auteur sait où il va, et si vous voulez lire Secret Wars comme il faut, c'est l'occasion rêvée. Une de mes sagas préférées des Avengers !
FANTASTIC FOUR PAR HICKMAN T01 (de 5)
18/11/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Sean Chen, Dale Eaglesham Dans un monde meurtri par les séquelles d’une guerre civile entre super-héros et d’une invasion extraterrestre, Reed Richards se donne pour mission de trouver une solution à tous les problèmes de la Terre. Pour parvenir à ses fins, il construit un portail interdimensionnel afin de parcourir différentes réalités du Multivers. Mais quelles rencontres Mister Fantastic fera-t-il de l’autre côté ? (Contient les épisodes US Dark Reign: Fantastic Four (2009) 1-5, Dark Reign: The Cabal (2009) 1 (I) et Fantastic Four (1961) 570-574, précédemment publiés dans FANTASTIC FOUR : MISTER FANTASTIC et MARVEL OMNIBUS : FANTASTIC FOUR PAR HICKMAN 1)
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J'ai toujours eu un peu de mal avec les Fantastic Four, mais j'ai adoré cette saga. Il faut dire que c'est le premier vrai gros travail fourni par Hickman pour Marvel. Certains diront que l'auteur dénature les personnages, ce qui était peut-être vrai pour les X-Men, mais je trouve que sur Fantastic Four, il a gardé l'esprit famille, tout en grandissant les enjeux. Bref, j'adore, et je suis content que ça ressorte. En effet, après une publication kiosque, Panini a tenté de ressortir tout le run en Marvel Deluxe, et ce fut un échec. Mais récemment, il est sorti en Omnibus, et voici la version low cost. Jetez-vous dessus !
Les comics, c'est pas que pour les gosses !
Geiger Tome 4
06/11/2026 -- Urban Comics
Après deux siècles d'errance, l'Homme qui brille se retrouve face à l'homme responsable de l'envoi des missiles nucléaires qui ont dévasté l'Amérique et l'ont transformé à tout jamais. Mais aujourd'hui, alors que les erreurs du passé et les vérités tues refont surface, Molotov survivra-t-il à cette rencontre ? Car si Geiger est le monstre, alors Docteur Andrei Molotov est le Dr Frankenstein, et la colère d'un homme brisé est sans équivoque ... Contenu vo : Geiger #16-23
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Un tome plutôt riche entre la rencontre entre Geiger et son "créateur", l'arrivée d'un voyageur temprorel et le retour de Junkyard Joe encore une fois, on a de quoi faire. La série continue d'avancer en melant action et révélations. Mais le rythme de parution VO n'aide pas vu que la série est bimestrielle voire pire. Surtout qu'après le numéro 25, elle va entrer en crossover avec Redcoat. Gary Frank est toujours très bon sur la partie graphique.
Saga intégrale volume 3
20/11/2026 -- Urban Comics
SAGA est devenue la nouvelle référence comics de Space Fantasy : Princes robots et trains dragons, mercenaires arachnides et chats détecteurs de mensonges, fantômes enfantins et vaisseaux végétaux ... La faune, la flore et la portée de cette série ne connaissent aucune limite. Dans cette troisième intégrale, nous retrouvons Gwendolyn, dont la quête prend un grand tournant lorsqu'elle fait une importante découverte qui pourrait considérablement changer les choses... Contenu vo : SAGA #25-36 / Livres 5 et 6
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La partie avec Dengo n'est pas celle que je préfère même si on ne peut clairement pas la qualifier de mauvaise. Par contre, tout ce qui touche à la maîtresse d'Hazel (deuxième partie de l'ouvrage donc) est vraiment cool. Fiona Staples est toujours au top.
Exquisite Corpses – Récit Complet – 2026
27/11/2026 -- Urban Comics
Tous les cinq ans, le soir d'Halloween, les treize familles les plus riches d'Amérique s'offrent les services des tueurs les plus redoutables des États-Unis et organisent un « petit » jeu pour savoir laquelle d'entre elles régnera sur le pays. Lâchés dans une petite ville discrète et sans histoire, les criminels n'ont qu'un seul objectif : éliminer leurs adversaires. Pour les habitants d'Oak Valley, Maine (l'arène malchanceuse de cette année), le but est simple : survivre à cette terrible nuit. Contenu vo : Exquisite Corpses #1-13
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Une très bonne maxi-série de la part de James Tynion IV au concept de Battle Royal entre tueurs vraiment bien trouvé. À conseiller aux fans de slashers et du style de l’auteur, qui liront avec plaisir cette série proposant aussi un commentaire social sur les États-Unis. C’est riche en rebondissements et porté par de superbes dessins, malgré quelques planches plus faibles. Par contre, 45 € pour l’intégrale, c’est quand même un sacré prix.
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Si vous n'avez pas trop mangé de Battle royale, vous devriez apprécier. Si vous en avez déjà beaucoup vu/lu, vous devriez la trouver sympathique tout au plus. Par contre euh... on a bientôt fini ? Ou il y a encore d'autres formats qui arrivent ? On en est déjà à 4 quand même... Cela fait beaucoup pour un titre lancé en 2025...
Le scénario ne fait pas tout
MAGIC ORDER T01 (de 2)
18/11/2026 -- Panini Comics
Mark Milar, Olivier Coipel, Stuart Immonen Depuis des siècles, un groupe de magiciens est chargé de lutter contre les forces du mal. Baptisée l’Ordre de la Magie, cette organisation agit en secret pour le bien de l’humanité. Aujourd’hui, une menace inconnue rôde dans l’ombre, et c’est le destin du monde entier qui est en jeu ! (Contient les épisodes US The Magic Order 1 (2018) 1-6 et The Magic Order 2 (2021) 1-6, précédemment publiés dans THE MAGIC ORDER 1-2)
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Un titre intéressant sur le principe et concernant le traitement des personnages mais qui souffre d'un petit problème de rythme notamment à cause d'un sentiment de répétition. Concernant la partie graphique, le travail proposé par Coipel est pour le moins impressionnant. Le mélange décors urbains / monstres acestraux offrent ne touche toute particulière au récit.
Lady Mechanika - Intégrale collector volume 2
18/11/2026 -- Glénat Comics
Elle est l’unique survivante d’une terrible expérience qui l’a laissée avec deux bras mécaniques. N’ayant aucun souvenir de sa captivité ou de son existence passée, elle s’est construit une nouvelle vie d’aventurière et de détective privée. Elle use de ses capacités uniques pour agir là où les autorités en sont incapables. Mais la quête de son passé perdu ne s’arrête jamais. Les journaux l’ont surnommée : "Lady Mechanika" ! Une jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d’identité dans une Angleterre victorienne, revisitée et très steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques. Découvrez dans cette deuxième intégrale de Lady Mechanika les récits suivants : Les garçons de West Abbey, La Dama de la Muerte, La Machine à assassiner et Two (tomes 4 et 5 de l’édition courante). Un volume collector avec une très belle fabrication, le parfait écrin d’une œuvre culte !
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Cet album commence fort, et finit moyennement. Il y a en tout 4 histoires, une classique et efficace, une plus originale qui renouvelle bien la série, puis deux autres qui proposent un retour aux sources un peu décevant. Heureusement, le dessin de Benitez est le principal attrait de cette série, et là-dessous tout va bien. L'histoire la plus réussie est aussi la plus magnifique : La dama de la muerte, illustrée par la couverture.
Old-school
Crisis on Infinite Earths (1985) partie 2
20/11/2026 -- Urban Comics
Tandis que la vague d'antimatière continue de consommer les dernières réalités parallèles, les héros de Terre-1 et Terre-2 cherchent par tous les moyens à enrayer la catastrophe. Superman et Supergirl s'affrontent lorsque leur ennemie Blackstar propose son aide tandis que les Amazones de Themyscira livrent bataille face aux démons d'ombre. Alexander Luthor et Harbinger convient alors les héros des deux mondes sur leur satellite pour élaborer une contre-attaque. Contenu vo : Crisis on Infinite Earths #5, Legends of the DC Universe: Crisis on Infinite Earths, DC Comics Presents #86 et 95, Infinity INC #20-22, Infinity INC Annual #1, New Teen Titans #13-14, Saga of the Swamp Thing #44-46, Wonder Woman #328-329, All-Star Squadron #53-56, Superman #413.
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Un grand classique qui a fait passer DC (et l'industrie des comics au sens large) dans une autre dimension. Par contre, c'est plus le rayonnement et les conséquences qui sont à retenir. Pas forcément le contenu en lui-même.
La bonne affaire du mois
Batman Noël
06/11/2026 -- Urban Comics
La nuit de Noël, Batman traque un petit malfrat à la solde de son pire ennemi. Cette course-poursuite va l'amener à rencontrer trois visions du passé, du présent et de l'avenir, et à s'interroger sur les tenants et aboutissants de sa croisade contre le crime. Contenu vo : Batman: Noël
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Le grand classique de Dickens mais version Batman qui est devenu un grand classique de Batman. J'étais persuadé qu'il avait déjà été proposé dix fois pour le public français mais non. Ce n'est que la deuxième fois. Si vous l'avez raté il y a 14 ans, c'est le moment !
IMMORTAL HULK T02 (de 5)
18/11/2026 -- Panini Comics
Al Ewing, Joe Bennett, Kyle Hotz Bruce Banner est recherché par des forces gouvernementales qui lancent à sa poursuite les ennemis les plus redoutables de Hulk. Tour à tour, le Titan Vert affronte alors de terribles adversaires tels que l’Homme-Absorbant et l’Abomination. Bien que la mort ne soit pour lui qu’une étape, chaque passage en enfer le plonge dans une situation plus périlleuse que la précédente… (Contient les épisodes US Immortal Hulk (2018) 9-20, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : IMMORTAL HULK)
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Al Ewing continue sa réinvention d’Hulk avec succès et rend chaque chapitre addictif à suivre. Un fil rouge commence à se dessiner ; l’auteur intègre de nouveaux personnages secondaires intéressants qui vont prendre une direction horrifique inattendue par moments. Joe Bennett est toujours excellent pour les scènes de body-horror.
Ça nous divise !
INFERNAL HULK
18/11/2026 -- Panini Comics
Phillip Kennedy Johnson, Nick Klein, Kev Walker… Après des mois de chasse, la première fille de la Mère des Horreurs a fini par s’emparer du corps de Hulk. L’Aînée a en effet arraché Bruce Banner de ses entrailles et pris sa place pour donner naissance à la plus puissante incarnation du Colosse : le Hulk Infernal. Les héros de la planète sont en alerte maximale, mais où se cache le bon docteur Banner ? (Contient les épisodes US Infernal Hulk (2025) 1-10, inédits)
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Nouvelle étape dans le run de Johnson sur Hulk, où on plonge dans l’horreur plus grande échelle. C’est toujours sympa à lire, l’auteur maîtrise son sujet, et c'est divertissant de suivre l'Aînée dans son plan de conquête et comment vont lutter les différents protagonistes. Néanmoins, ça reste surtout un tome qui prépare le grand final, qui ne fonctionne pas si on n’a pas lu Incredible Hulk avant. Nic Klein propose des planches sublimes et ses remplaçants se débrouillent bien pour conserver l’aspect horrifique et violent du titre.
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Phillip Kennedy Johsnon continue son travail sur Hulk en le faisant passer du côté Infernal. Exit Bruce Banner, place à l'aînée qui met en place un massacre en bonne et due forme. Une excellente lecture !
Très bon, mais pas indispensable
Batman Prime tome 2
06/11/2026 -- Urban Comics
Le retour de Batman ne se fait pas sans difficultés : Vandal Savage accélère sa croisade sans pitié contre la Bat-Famille, tandis que les gangs de Gotham s'allient autour d'un nouveau génie criminel, le Minotaure. Pour ne rien arranger, le Joker est de retour, plus mystérieux et effrayant que jamais... Mais le Chevalier Noir sait se relever, prêt à montrer à tous ceux qui menacent Gotham City à qui ils ont affaire ! Contenu vo : Batman (2025) #7-12
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Matt Fraction continue de mettre ses pièces en place. Globalement, on est dans la continuité du premier tome avec une petite dose de Joker en plus. A noter qu'il s'agit du dernier tome avant de passer au crossover Bad Seeds.
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La série avance doucement, et j'espère que Fraction restera assez longtemps pour faire monter les enjeux. En tout cas, la lecture est très bonne, avec une partie graphique au top !
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Matt Fraction continue de poser des choses et d'intégrer de nouveaux personnages. La lecture reste plaisante mais il faudrait passer la seconde. Graphiquement, ca reste top avec toujours Jorge Jimenez aux dessins
Absolute Superman Tome 3
13/11/2026 -- Urban Comics
Au lendemain des terribles événements de la bataille du Kansas, la vie de Superman se voit profondément bouleversée... Mais le fils de Krypton, désormais l'homme le plus recherché au monde, ne compte plus se cacher dans l'ombre : cap sur Metropolis, ou le terrifiant Parasite menace la ville et où apparaît dans les cieux Hawkman... mais cet homme ailé est-il ami ou ennemi ? Loin de là, en exil depuis leur défaite cuisante, la société Lazarus ne compte pas pour autant renoncer à son plan de vengeance, et n'hésitera pas pour ce faire à profaner un lieu longtemps oublié... le tombeau du légendaire roi Shazam ! Contenu vo : Absolute Superman #15-21
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Nouveau tome qui explore d’autres pans de l’univers Absolute avec l'arrivée de Hawkman et Shazam, tout en continuant à développer le personnage et son entourage. L’écriture de Superman est une réussite. Jason Aaron trouve une voix très inspirante dans un univers plus dur, mais pas sans espoir. L’auteur garde ses tics d’écriture, mais ils ne sont jamais gênants comparés à certains de ses derniers comics chez Marvel. Il est accompagné par des dessinateurs fantastiques, comme Juan Ferreyra, et Rafa Sandoval qui élèvent la qualité graphique de ce tome 3, en proposant des scènes d’action fantastiques. Bref, un très bon tome d’une série qui se bonifie avec le temps.
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Comme dans les deux précédents tomes, Superman affronte (quasiment) des menaces habituellement pas du tout réservées à l'Homme d'Acier dans la continuité principale. En découle des histoires avec un vent de renouveau qui accompagne bien la réinvention du personnage. On étoffe en même temps l'univers Absolute et les forces du mal (ou de la justice comme tout est à l'envers) et c'est toujours aussi spectaculaire.
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J'aime toujours autant cet Absolute Superman ! Et sa rencontre avec Black Adam vaut le détour. Vraiment très bon !
Coffret Absolute Batman Collector
13/11/2026 -- Urban Comics
LE CLASSIQUE MODERNE S’OFFRE UN SUPERBE ÉCRIN COLLECTOR Bruce Wayne part de rien. Il n'est pas le descendant d'un riche empire de Gotham City, il est le fils d'un professeur d'école publique qui, enfant, a vécu l'horreur inimaginable d'une fusillade, changeant à jamais la trajectoire de sa vie. Sans ressources illimitées pour le financer, sans majordome ni manoir pour s'occuper de lui et le protéger, Bruce est devenu un héros d'un genre tout à fait différent, à la fois cérébral et ultra musclé, vivant dans les quartiers les plus difficiles et les plus défavorisés de Gotham, loin de la haute société : ABSOLUTE BATMAN.
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Un coffret qui regroupe les 3 premiers tomes de batman + 6 ex libris + un sketch book de Nick Dragotta + une figurine. Le coffret est limité à 1500 exemplaires. Clairement, c'est cher. Et en même temps, vu le succès de la série, il est évident que le coffret va partir. Si vous voulez le glisser sous le sapin de quelqu'un, évitez de trop tarder.
Superman : Warworld Saga T1 (2021)
20/11/2026 -- Urban Comics
Depuis peu, Superman sent que ses pouvoirs ont perdu de leur puissance. Se pourrait-il que l'Homme d'Acier s'affaiblisse ? Ses récents combats semblent en attester... Mais ce passage à vide n'aura pas raison de son abnégation à défendre les opprimés. Face à des adversaires aussi redoutables que Mongul, cependant, cela risque d'être différent, car celui-ci s'apprête à lancer sa plus grosse offensive, et ses vaisseaux, en orbite autour de la planète, ont justement mis cap sur la Terre. Contenu vo : Future State Superman Worlds of War #1-2, Action Comics #1030-1035, Superman and the Authority #1-4, Batman/Superman: Authority Special #1
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C’est surprenant de rééditer un run très récent dans cette collection, mais ce n'est pas dénué d'intérêt. Ce premier tome sert surtout à préparer les événements à venir. C’est une narration classique, mais la construction de l’histoire est efficace et l'auteur a une bonne écriture pour Superman et les personnages secondaires. C’est une bonne idée d’intégrer Future State dans cette édition, qui sert de prélude à ce run. Superman and the Authority est une mini-série étrange dans son contexte de sortie et elle va intégrer des pistes qui n'aboutiront pas pour l’instant. Toutefois, ça reste intéressant à lire, notamment pour cette version d’Authority et c’est dessiné par le très bon Mikel Janin.
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Cette saga me semble globalement sous-estimée. Sortie dans des albums Superman, elle parait être passée un peu inaperçu. Je trouve que c'est une bonne idée de proposer une espèce d'intégrale, qui vend le truc un peu mieux. En tout cas, c'est certes du Superman, mais qui mélange space opera, planet opera et heroic fantasy. L'idée est originale, et plutôt bien exécutée, mais si elle peut être déroutante. Perso, j'ai passé un très bon moment de lecture.
Les Tortues Ninja - TMNT tome 2 NYC Vs. TMNT
04/11/2026 -- Hi Comics
Après sa reprise en main explosive des Tortues Ninja, Jason Aaron livre ici la seconde partie de son interprétation des héros iconiques de Kevin Eastman et Peter Laird dans un arc à couper le souffle. Accusées d’un meurtre qu’elles n’ont pas commis, les Tortues sont traquées par la police, acculées par les assassins du Clan Foot et, plus grave encore, rejetées par les habitants de New York. Comme si cela ne suffisait pas, Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo doivent aussi surmonter leurs différends… une épreuve loin d’être anodine. Ce tome 2 de Jason Aaron, dans la continuité du précédent, constitue une excellente porte d’entrée dans l’univers des Tortues Ninja, sans qu’il soit nécessaire d’avoir lu L’Intégrale ou la série Reborn. Aaron livre un récit intense, riche en tension et en action, porté par le dessin de l’artiste argentin Juan Ferreyra, véritable atout de l’album. Connu pour son style visuel unique dans l’industrie du comics, Ferreyra se distingue aussi par son sens de la composition et du découpage. Sous son crayon, les immeubles eux-mêmes se transforment en cases de bande dessinée, offrant un plaisir visuel constant tout au long de la lecture.
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Suite et fin du run de Jason Aaron sur nos Tortues préférés. Le scénariste n'aura rien proposer de véritablement marquant mais le divertissement aura été au rendez-vous. Aaron a également eu la bonne idée de terminer son récit par un gros twist qui offre pas mal de possibilités au scénariste suivant. Les dessins sont toujours aussi appréciables.
ULTIMATE X-MEN T02 (de 2)
18/11/2026 -- Panini Comics
Peach Momoko Lors de son enquête sur le suicide d’un camarade de classe, la jeune Hisako Ichiki lève le voile sur les agissements des Enfants de l’Atome. Cette secte, qui prône l’avènement de l’Homo superior, mène des expériences sur certains mutants. Parmi ses membres les plus puissants figure Shinobu Kageyama, un être capable de manipuler les émotions d’autrui. (Contient les épisodes US Ultimate X-Men (2024) 13-24, précédemment publiés dans ULTIMATE UNIVERSE 8-17)
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Dernier tome de cette réinvention des X-Men par Peach Momoko. Le point fort reste le développement des personnages, avec de très bonnes scènes qui donnent envie de continuer à suivre ces personnages (Maystorm, c’est la boss). On a beaucoup de réponses concernant les mystères du premier tome, même s’il y a un twist dans l’avant-dernier numéro qui rend tout ça étrange et certains détails de l'intrigue seront sans fin pour l'instant. C’est toujours très beau, avec pas mal d’idées visuelles, mais pour un style qui n’est pas pour tout le monde. Une série qui a séduit par son ambiance et son style graphique. C’est l’une des réussites du nouvel univers Ultimate.
ULTIMATE SPIDER-MAN T02 (de 2)
04/11/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina Spider-Man et le Bouffon Vert se sont alliés pour renverser le Caïd, mais ce dernier a envoyé Kraven le Chasseur à leurs trousses… Capturés et abandonnés en Terre Sauvage, Peter Parker et Harry Osborn deviennent alors les proies d’une éprouvante chasse à l’homme, tandis que Mary Jane et Gwen Stacy s’inquiètent de leur disparition. (Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2024) 13-24, précédemment publiés dans ULTIMATE UNIVERSE 7-16)
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C’est déjà la fin pour Ultimate Spider-Man qui aura fait du bien aux fans du personnage. L’écriture de la famille de Peter et des personnages secondaires auront été une réussite le long de la série, avec des vraies surprises concernant la réinvention de certains vilains. Malgré tout, le rythme de la série est à la fois une force et une faiblesse où certains moments n’ont pas été bien développés. Toutefois, Hickman réussit à apporter une conclusion satisfaisante au titre contrairement à d’autres auteurs sur la ligne Ultimate. Les dessins de Marco Checchetto resteront une réussite, dommage qu’il n’est pas dessiné toute la série en entier. Le vrai souci, c'est que ça soit déjà fini alors qu'il y avait le potentiel de durer plus longtemps. C'est encore plus flagrant quand on regarde la ligne Absolute en face.
Ça se laisse lire avec plaisir
Injustice Année Quatre
06/11/2026 -- Urban Comics
Les membres du groupe d'insurgés mené par Batman contre Superman entament leur quatrième année de résistance. Une rébellion à laquelle se rallient Zeus et son armée d'Amazones. Prise entre deux feux, Wonder Woman choisira-t-elle de s'opposer aux siens ? Comment le Chevalier Noir parviendra-t-il à tirer profit de cette intrusion divine ? Contenu vo : Injustice: Gods Among Us Year Four #1-12 + Injustice: Gods Among Us Year Four Annual #1
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Nouveau volume d’une série qui commence à perdre en qualité. On y suit la même recette que dans les tomes précédents (Une thématique par année, ici les dieux et quelques morts chocs), mais c’est fait avec moins d’efficacité sans Tom Taylor au scénario. D'ailleurs, le meilleur moment de ce tome est l’annual écrit par Tom Taylor. Les dessins restent corrects.
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On commence à explorer un peu les fonds de tiroirs de l'univers DC, mais la présence peu commune du panthéon grec dans autre chose que du Wonder Woman amène un peu de fraîcheur dans l'elseworld Injustice. Le côté désespéré de choisir cette histoire et ces personnages colle bien avec le côté désespéré de Batman qui cherche n'importe quelle solution pour faire tomber le régime de Superman. C'est fun !
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Un tome en dessous des précédents même si ce n'est pas au point de bouder son plaisir.
Absolute Flash Tome 3
13/11/2026 -- Urban Comics
En quelques semaines seulement, la vie de Wally West a été radicalement bouleversée. Mais après sa bataille décisive au coeur du Fort Fox, Wally doit accepter de porter le costume et partir en quête de réponses. Dans l'ombre, le Maître des Miroirs, qui observe ce jeune Flash depuis le début, est prêt à passer à l'action... Contenu vo : Absolute Flash #13-18
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Toujours le "maillon faible" de cet univers Absolute à mon avis, mais chaque mois, lire le nouveau numéro est toujours agréable. Bien rythmé, beau, et simple dans son exécution. Absolute Flash, sans avoir LE truc qui rend les autres séries régulières si particulières et excellentes, est tout simplement une série plus que solide.
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Nouveau tome avec un enchaînement de courts arcs qui permettent de développer la relation entre Flash et Linda qui est plutôt mignonne. Les histoires sont divertissantes à suivre et certaines réinventions sont intéressantes à découvrir. Mais en l’état comparé aux autres séries Absolute, c’est celle qui fait office de la plus faible du lot malgré ses qualités, comme l'écriture des personnages. Les dessins sont de qualités plus variables, Nick Robles n’arrive pas à tenir les délais et Hainain se débrouille bien pour le remplacer, même si ses yeux de personnages sont un peu bizarres.
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Absolute Flash, c'est bien, mais c'est irrégulier. La série semble parfois se destiner aux jeunes adultes. Mais la lecture vaut tout de même le coup, pour certains passages très réussis.
GODZILLA DÉTRUIT LE MARVEL UNIVERSE
04/11/2026 -- Panini Comics
Gerry Duggan, Javier Garron, Paco Medina… Alors que Godzilla sème la mort et la destruction dans les rues de New York, les justiciers les plus puissants de la Terre s’unissent pour mettre un terme à sa folie sanguinaire. Impuissants, ils sont contraints de commettre l’impensable : nouer une alliance avec leurs pires ennemis. (Contient les épisodes US Godzilla Destroys the Marvel Universe (2025) 1-5, inédits)
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La seconde mini-série consacrée au cycle de crossover Godzilla chez Marvel, et ce n’est pas un chef-d’œuvre. On tombe dans les excès que peuvent donner ces crossovers avec beaucoup de moments tournés vers l’humour, la dérision (l’humour du MCU, il ne faut pas le cacher) et des combinaisons improbables. C’est porté sur l’exagération qui ramène aux films de la période Showa, mais pas toujours pour le meilleur. Toutefois, pour ceux qui veulent une lecture axée sur le divertissement, le contrat est rempli ; ça reste quand même amusant à lire par moments. Sinon, c’est beau quand Javier Garrón dessine, mais dommage qu’il doive être aidé par d’autres dessinateurs pour terminer les planches.
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Un titre sympa mais qui souffre de la comparaison avec tous les one-shots déjà publiés les mois précédents. Javier Garron n'est pas mauvais mais il propose une approche qui parfois manque de sérieux. On n'est pas sur du cartoon mais sur certaines cases, on en est pas si loin quand même. Niveau scénario, le divertissement est présent mais on reste sur quelque chose de relativement convenu. Autrement dit, pas de grosse surprise à l'horizon.
PREDATOR KILLS THE MARVEL UNIVERSE
18/11/2026 -- Panini Comics
Benjamin Percy, Marcelo Ferreira Bien décidés à envahir la Terre et à s’emparer de ses ressources, les célèbres extraterrestres se retrouvent nez à nez avec certains des plus grands justiciers de la planète, dont les Quatre Fantastiques, Spider-Man et Iron Man… (Contient les épisodes US Predator Kills the Marvel Universe (2025) 1-5, inédits)
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Benjamin Percy et Marcelo Ferreira continue d'écriture les aventures de notre ami le Predator au sein de l'univers Marvel. Il n'y a rien de révolutionnaire mais la lecture reste agréable.
ULTIMATE BLACK PANTHER T02 (de 2)
18/11/2026 -- Panini Comics
Bryan Edward Hill, Stefano Caselli, Carlos Nieto La menace que représentait Moon Knight vient à peine d’être écartée que le Wakanda se retrouve déjà confronté à une nouvelle crise. La Panthère Noire a en effet découvert que le vibranium – le minerai auquel le royaume doit sa prospérité et son indépendance – est possédé par un esprit. (Contient les épisodes US Ultimate Black Panther (2024) 13-24, précédemment publiés dans ULTIMATE UNIVERSE 8-17)
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Autre fin de titre pour ce qui est la plus faible des séries Ultimates malgré ses qualités. L’auteur réinvente la mythologie de Black Panther en donnant un aspect plus cosmique, mais ce n'est pas forcément le plus captivant à suivre. Les éléments les plus intéressants sont les relations entre les personnages ou l’écriture de KillMonger qui est presque plus prenant à suivre que T’Challa. On ressent aussi que certains moments ont été accélérés pour sonner comme une fin de série, alors que la suite promettait d’être intéressante pour l’évolution de la situation géopolitique du Wakanda. Au moins, les dessins seront restés le point fort, variant entre le très bon Stefano Caselli, et le bon Carlos Nieto.
THANOS – LA SAGA DE L'INFINI
12/11/2026 -- Panini Comics
Jim Starlin, Alan Davis, Ron Lim Thanos est de retour et sa soif de pouvoir n’a d’égale que son amour de la Mort. Il pourrait sacrifier toute vie seulement pour lui plaire. Cependant, sa maîtresse lui a confié une autre mission : raccompagner dans le monde des vivants une âme égarée en son royaume. Lorsqu’Adam Warlock se réincarne sous ses yeux, le Titan Fou devine que l’univers ne les a pas réunis par hasard… (Contient les épisodes US Thanos Annual (2014) 1, Thanos: The Infinity Revelation (2014) 1, Thanos Vs Hulk (2014) 1-4, Thanos: The Infinity Relativity (2015) 1, The Infinity Entity (2016) 1-4, Thanos: The Infinity Finale (2016) 1, Guardians of the Galaxy: Mother Entropy (2017) 1-5, Thanos: The Infinity Siblings (2018) 1, Thanos: The Infinity Conflict (2018) 1 et Thanos: The Infinity Ending (2019) 1, précédemment publiés dans MARVEL DARK – LE CÔTÉ OBSCUR : THANOS et les MARVEL GRAPHIC NOVELS : THANOS VS HULK, THANOS & WARLOCK – INFINITY RELATIVITY, THANOS – INFINITY ENTITY, THANOS : THE INFINITY FINALE, LES GARDIENS DE LA GALAXIE – MOTHER ENTROPY, THANOS – INFINITY SIBLINGS, THANOS – INFINITY CONFLICT et THANOS – INFINITY ENDING)
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Jim Starlin et Thanos sont devenus indissociables. Après, il est vrai que dans la famille "De l'infini", le gant de l'infini est clairement au-dessus de la saga de l'infini. Mais bon, Starlin maîtrise toujours autant le personnage et le prix lié à l'omnibus est toujours synonyme de bonne affaire. De là, il n'est pas déconnant de placer cet ouvrage dans votre bibliothèque.
PUNISHER T01
04/11/2026 -- Panini Comics
Benjamin Percy, Jose Luis Soares Frank Castle a repris sa guerre sanglante contre le crime. Néanmoins, alors que sa mémoire lui fait défaut, son corps commence aussi à le trahir… En quête de réponses dans les rues de New York, le Punisher voit bientôt surgir un visage qu’il ne connaît que trop bien : celui de Jigsaw. Son vieil ennemi a conçu un plan impitoyable pour le briser méthodiquement. (Contient les épisodes US Punisher (2026) 1-7, inédits)
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Un bon retour pour le Punisher avec un statu quo légèrement différent. On passe un bon moment et les dessins sont de qualité.
Ni chaud ni froid
DEADPOOL MASSACRE MARVEL – LA TRILOGIE
12/11/2026 -- Panini Comics
Cullen Bunn, Dalibor Talajic Plusieurs mutants sont incarcérés dans l’ancien Institut Xavier, désormais transformé en prison. Pour les libérer, deux équipes de X-Men organisent une opération de sauvetage sous haute tension. Depuis l’Alaska, Cyclope prépare une extraction méthodique tandis qu’en Louisiane, Malicia privilégie l’assaut frontal. Deux visions. Deux stratégies. Deux leaders que tout oppose. (Contient les épisodes US Deadpool Kills the Marvel Universe (2012) 1-4, Deadpool Kills the Marvel Universe Again (2027) 1-5 et Deadpool Kills the Marvel Universe One Last Time (2025) 1-5, précédemment publiés dans MARVEL POCHE : DEADPOOL MASSACRE MARVEL et 100% MARVEL : DEADPOOL MASSACRE MARVEL UNE DERNIÈRE FOIS)
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Réédition d'une blaque qui n'aura que trop durer. Certains lecteurs y trouveront sans doute leur compte mais on a clairement mieux dans l'univers de Deadpool mais aussi dans la catégorie blablabla kills the marvel universe.