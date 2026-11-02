[VF] Sélection MDCU de novembre 2026

Nos avis sur les sorties du mois

Vous trouverez ci-dessous l'avis de l'équipe MDCU sur les sorties du mois qu'ils ont déjà lues, soit en VO soit dans une précédente édition VF. L'absence d'un titre ne signifie donc pas qu'il est mauvais, mais juste que personne ne l'a lu chez MDCU.

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Sélection de novembre 2026

Les comics, c'est pas que pour les gosses ! Geiger Tome 4 (1 note) - Urban Comics 06/11/2026 -- Urban Comics Après deux siècles d'errance, l'Homme qui brille se retrouve face à l'homme responsable de l'envoi des missiles nucléaires qui ont dévasté l'Amérique et l'ont transformé à tout jamais. Mais aujourd'hui, alors que les erreurs du passé et les vérités tues refont surface, Molotov survivra-t-il à cette rencontre ? Car si Geiger est le monstre, alors Docteur Andrei Molotov est le Dr Frankenstein, et la colère d'un homme brisé est sans équivoque ... Contenu vo : Geiger #16-23 25 € Saga intégrale volume 3 (1 note) - Urban Comics 20/11/2026 -- Urban Comics SAGA est devenue la nouvelle référence comics de Space Fantasy : Princes robots et trains dragons, mercenaires arachnides et chats détecteurs de mensonges, fantômes enfantins et vaisseaux végétaux ... La faune, la flore et la portée de cette série ne connaissent aucune limite. Dans cette troisième intégrale, nous retrouvons Gwendolyn, dont la quête prend un grand tournant lorsqu'elle fait une importante découverte qui pourrait considérablement changer les choses... Contenu vo : SAGA #25-36 / Livres 5 et 6 36 € Exquisite Corpses – Récit Complet – 2026 (2 notes) - Urban Comics 27/11/2026 -- Urban Comics Tous les cinq ans, le soir d'Halloween, les treize familles les plus riches d'Amérique s'offrent les services des tueurs les plus redoutables des États-Unis et organisent un « petit » jeu pour savoir laquelle d'entre elles régnera sur le pays. Lâchés dans une petite ville discrète et sans histoire, les criminels n'ont qu'un seul objectif : éliminer leurs adversaires. Pour les habitants d'Oak Valley, Maine (l'arène malchanceuse de cette année), le but est simple : survivre à cette terrible nuit. Contenu vo : Exquisite Corpses #1-13 45 €

Le scénario ne fait pas tout MAGIC ORDER T01 (de 2) (1 note) - Panini Comics 18/11/2026 -- Panini Comics Mark Milar, Olivier Coipel, Stuart Immonen Depuis des siècles, un groupe de magiciens est chargé de lutter contre les forces du mal. Baptisée l’Ordre de la Magie, cette organisation agit en secret pour le bien de l’humanité. Aujourd’hui, une menace inconnue rôde dans l’ombre, et c’est le destin du monde entier qui est en jeu ! (Contient les épisodes US The Magic Order 1 (2018) 1-6 et The Magic Order 2 (2021) 1-6, précédemment publiés dans THE MAGIC ORDER 1-2) 12 € Lady Mechanika - Intégrale collector volume 2 (1 note) - Glénat Comics 18/11/2026 -- Glénat Comics Elle est l’unique survivante d’une terrible expérience qui l’a laissée avec deux bras mécaniques. N’ayant aucun souvenir de sa captivité ou de son existence passée, elle s’est construit une nouvelle vie d’aventurière et de détective privée. Elle use de ses capacités uniques pour agir là où les autorités en sont incapables. Mais la quête de son passé perdu ne s’arrête jamais. Les journaux l’ont surnommée : "Lady Mechanika" ! Une jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d’identité dans une Angleterre victorienne, revisitée et très steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques. Découvrez dans cette deuxième intégrale de Lady Mechanika les récits suivants : Les garçons de West Abbey, La Dama de la Muerte, La Machine à assassiner et Two (tomes 4 et 5 de l’édition courante). Un volume collector avec une très belle fabrication, le parfait écrin d’une œuvre culte ! 35 €

Old-school Crisis on Infinite Earths (1985) partie 2 (1 note) - Urban Comics 20/11/2026 -- Urban Comics Tandis que la vague d'antimatière continue de consommer les dernières réalités parallèles, les héros de Terre-1 et Terre-2 cherchent par tous les moyens à enrayer la catastrophe. Superman et Supergirl s'affrontent lorsque leur ennemie Blackstar propose son aide tandis que les Amazones de Themyscira livrent bataille face aux démons d'ombre. Alexander Luthor et Harbinger convient alors les héros des deux mondes sur leur satellite pour élaborer une contre-attaque. Contenu vo : Crisis on Infinite Earths #5, Legends of the DC Universe: Crisis on Infinite Earths, DC Comics Presents #86 et 95, Infinity INC #20-22, Infinity INC Annual #1, New Teen Titans #13-14, Saga of the Swamp Thing #44-46, Wonder Woman #328-329, All-Star Squadron #53-56, Superman #413. 32 €

La bonne affaire du mois Batman Noël (1 note) - Urban Comics 06/11/2026 -- Urban Comics La nuit de Noël, Batman traque un petit malfrat à la solde de son pire ennemi. Cette course-poursuite va l'amener à rencontrer trois visions du passé, du présent et de l'avenir, et à s'interroger sur les tenants et aboutissants de sa croisade contre le crime. Contenu vo : Batman: Noël 8.9 € IMMORTAL HULK T02 (de 5) (1 note) - Panini Comics 18/11/2026 -- Panini Comics Al Ewing, Joe Bennett, Kyle Hotz Bruce Banner est recherché par des forces gouvernementales qui lancent à sa poursuite les ennemis les plus redoutables de Hulk. Tour à tour, le Titan Vert affronte alors de terribles adversaires tels que l’Homme-Absorbant et l’Abomination. Bien que la mort ne soit pour lui qu’une étape, chaque passage en enfer le plonge dans une situation plus périlleuse que la précédente… (Contient les épisodes US Immortal Hulk (2018) 9-20, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : IMMORTAL HULK) 9.99 €

Ça nous divise ! INFERNAL HULK (3 notes) - Panini Comics 18/11/2026 -- Panini Comics Phillip Kennedy Johnson, Nick Klein, Kev Walker… Après des mois de chasse, la première fille de la Mère des Horreurs a fini par s’emparer du corps de Hulk. L’Aînée a en effet arraché Bruce Banner de ses entrailles et pris sa place pour donner naissance à la plus puissante incarnation du Colosse : le Hulk Infernal. Les héros de la planète sont en alerte maximale, mais où se cache le bon docteur Banner ? (Contient les épisodes US Infernal Hulk (2025) 1-10, inédits) 24 €