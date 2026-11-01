[VF] Sorties comics de novembre 2026

(1 note) - Huginn & Muninn 06/11/2026 -- Huginn & Muninn

Le légendaire créateur de comics JOHN BYRNE est de retour auprès des personnages dont il a guidé les aventures vers les sommets de l’excellence artistique il y a près de cinquante ans ! X-Men Elsewhen : Volume 1 est le premier tome d’une trilogie de nouvelles aventures des X-Men, écrites et dessinées par ce créateur lauréat de nombreux prix Eisner. Mais il ne s’agit pas seulement d’un retour à la série qu’il a contribué à rendre célèbre grâce à des récits emblématiques et influents tels que « La Saga du Phénix Noir » et « Futur antérieur » : c’est aussi une histoire unique en son genre, sans équivalent. Avec X-Men Elsewhen, John Byrne reprend non seulement les rênes des aventures de Wolverine, Tornade, Colossus, Diablo et Kitty Pryde — rejoints par des invités de marque tels que les Avengers, les Quatre Fantastiques et Spider-Man — mais il le fait en reprenant exactement là où il s’était arrêté il y a plusieurs décennies. Elsewhen imagine un univers d’histoires dans lequel Byrne n’aurait jamais quitté la série en 1980, avec toutefois une différence majeure qui change tout ce qui suit : ici, Jean Grey ne s’est pas sacrifiée pour le bien de l’univers. Au contraire, elle a survécu à son expérience en tant que Phénix Noir, et ni elle, ni son équipe, ni l’univers Marvel ne seront plus jamais les mêmes.