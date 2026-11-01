[VF] Sorties comics de novembre 2026

Toutes les sorties comics du mois
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Les sorties du mois
04 novembre 2026
Les Tortues Ninja - TMNT tome 2 NYC Vs. TMNT
04/11/2026 -- Hi Comics
Après sa reprise en main explosive des Tortues Ninja, Jason Aaron livre ici la seconde partie de son interprétation des héros iconiques de Kevin Eastman et Peter Laird dans un arc à couper le souffle. Accusées d’un meurtre qu’elles n’ont pas commis, les Tortues sont traquées par la police, acculées par les assassins du Clan Foot et, plus grave encore, rejetées par les habitants de New York. Comme si cela ne suffisait pas, Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo doivent aussi surmonter leurs différends… une épreuve loin d’être anodine. Ce tome 2 de Jason Aaron, dans la continuité du précédent, constitue une excellente porte d’entrée dans l’univers des Tortues Ninja, sans qu’il soit nécessaire d’avoir lu L’Intégrale ou la série Reborn. Aaron livre un récit intense, riche en tension et en action, porté par le dessin de l’artiste argentin Juan Ferreyra, véritable atout de l’album. Connu pour son style visuel unique dans l’industrie du comics, Ferreyra se distingue aussi par son sens de la composition et du découpage. Sous son crayon, les immeubles eux-mêmes se transforment en cases de bande dessinée, offrant un plaisir visuel constant tout au long de la lecture.
GODZILLA DÉTRUIT LE MARVEL UNIVERSE
04/11/2026 -- Panini Comics
Gerry Duggan, Javier Garron, Paco Medina… Alors que Godzilla sème la mort et la destruction dans les rues de New York, les justiciers les plus puissants de la Terre s’unissent pour mettre un terme à sa folie sanguinaire. Impuissants, ils sont contraints de commettre l’impensable : nouer une alliance avec leurs pires ennemis. (Contient les épisodes US Godzilla Destroys the Marvel Universe (2025) 1-5, inédits)
DOOM WARS COLLECTION T07 - LOKI
04/11/2026 -- Panini Comics
J. Michael Stracyznski, Al Ewing, Marko Djurdevic, Jorge Coelho Le royaume d’Asgard flotte désormais au-dessus de l’Arkansas, mais les dieux ne s’y sentent pas chez eux. Loki propose alors à Balder le Brave de rencontrer le Docteur Fatalis afin d’offrir un nouveau foyer au Asgardiens en Latvérie. Pendant ce temps, Thor, banni par Balder, tente de réparer Mjolnir et de retrouver Sif, son amour disparu. (Contient les épisodes US Thor (2007) 601-603, Thor: Giant-Size Finale (2009) 1 et Loki: Agent of Asgard (2014) 6-7, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : THOR 2 et MARVEL DELUXE : LOKI – AGENT D'ASGARD 1)
DOOM WARS COLLECTION T03 – DOCTEUR STRANGE
04/11/2026 -- Panini Comics
Roger Stern, Gerry Conway, Mike Mignola, Gene Colan Lorsqu’il était enfant, Victor Von Fatalis a perdu sa mère, une sorcière dont l’âme a été récupérée par Méphisto, le Seigneur des Enfers. Afin de briser cette malédiction, le souverain de Latvérie participe à un tournoi visant à désigner le prochain Sorcier Suprême, mais le Docteur Strange remporte le titre. (Contient les épisodes US Marvel Graphic Novel (1982) 49: Doctor Strange and Doctor Doom – Triumph and Torment et Astonishing Tales (1970) 8 (III), précédemment publiés dans MARVEL EPIC : DOCTEUR STRANGE – TRIOMPHE ET TOURMENT et MARVEL RARITIES : L'INTÉGRALE)
AVENGERS PAR HICKMAN COLLECTION T02 (de 18)
04/11/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Steve Epting Alors que le Multivers s’effondre, des mondes entiers menacent d’entrer en collision avec la Terre. Face à l’impensable, les Illuminati se reforment en urgence, accueillant la Panthère Noire dans leurs rangs. Ensemble, ils découvrent une vérité terrifiante : pour sauver la planète, il leur faudra peut-être condamner les univers qui s’en approchent inexorablement. (Contient les épisodes US Fantastic Four (1961) 71, 82-84 et Annual 6)
AVENGERS PAR HICKMAN COLLECTION T01 (de 18)
04/11/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Jerome Opeña, Adam Kubert Tout commence avec deux hommes et une idée. Convaincus que l’union fait la force, Steve Rogers et Tony Stark gonflent les rangs des Avengers avec de nouvelles recrues atypiques, dont Rocket, Solar, Hyperion, Smasher et Captain Universe. Ces dernières arrivent à point nommé, car d’étranges et puissants êtres tentent de terraformer notre planète depuis Mars… (Contient les épisodes US Avengers (2012) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : AVENGERS PAR HICKMAN 1)
ULTIMATE SPIDER-MAN T02 (de 2, Noël)
04/11/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina Spider-Man et le Bouffon Vert se sont alliés pour renverser le Caïd, mais ce dernier a envoyé Kraven le Chasseur à leurs trousses… Capturés et abandonnés en Terre Sauvage, Peter Parker et Harry Osborn deviennent alors les proies d’une éprouvante chasse à l’homme, tandis que Mary Jane et Gwen Stacy s’inquiètent de leur disparition. (Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2024) 13-24, précédemment publiés dans ULTIMATE UNIVERSE 7-16)
X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 9 (Collector)
04/11/2026 -- Panini Comics
Jed Mackay, Ashley Allen, Netho Diaz, German Peralta… Alors que Jubilé découvre que les liens du sang peuvent dissimuler de terribles secrets, la Salle des Dangers tente de diviser les X-Men. Cyclope repousse ses limites pour sauver Mei. Cable concentre ses soupçons sur Archangel. Propulsée dans le Multivers, Tornade y retrouve Furaha, sa propre fille. Magie, Colossus et Laura Kinney devront tout risquer pour sauver ceux qui leur sont chers. (Contient les épisodes US Jubilee: Deadly Reunion (2026) 1, Inglorious X-Force (2026) 5, X-Men (2024) 29, Storm: Earth's Mightiest Mutant (2026) 4, Cyclops (2026) 4, Generation X-23 (2026) 4 et Magik & Colossus (2026) 5, inédits)
X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 9
04/11/2026 -- Panini Comics
Jed Mackay, Ashley Allen, Netho Diaz, German Peralta… Alors que Jubilé découvre que les liens du sang peuvent dissimuler de terribles secrets, la Salle des Dangers tente de diviser les X-Men. Cyclope repousse ses limites pour sauver Mei. Cable concentre ses soupçons sur Archangel. Propulsée dans le Multivers, Tornade y retrouve Furaha, sa propre fille. Magie, Colossus et Laura Kinney devront tout risquer pour sauver ceux qui leur sont chers. (Contient les épisodes US Jubilee: Deadly Reunion (2026) 1, Inglorious X-Force (2026) 5, X-Men (2024) 29, Storm: Earth's Mightiest Mutant (2026) 4, Cyclops (2026) 4, Generation X-23 (2026) 4 et Magik & Colossus (2026) 5, inédits)
X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 8 (Collector)
04/11/2026 -- Panini Comics
Gail Simone, Saladin Ahmed, Tiago Palma, Martin Coccolo… Piégés dans une réalité qui rejoue les origines des X-Men, les Aberrations attendent qu’on vienne les sauver. Aux côtés de Captain America, les mutants découvrent le destin tragique d’un homme tandis que Wolverine affronte Adamantine. Pour échapper à Koschei, Magie et Colossus se tournent vers Baba Yaga. Malicia poursuit sa traque de Dents de Sabre. Dani Moonstar affronte ses souvenirs. Enfin, le voyage de Kamala Khan s’achève sur un affrontement décisif contre Légion. (Contient les épisodes US X-Men United (2026) 3, Giant-Size Age X-Men (2025) 2 (I), Wolverine (2024) 19, Magik & Colossus (2026) 4, Moonstar (2026) 3, Uncanny X-Men (2024) 27 et Rogue (2026) 4, inédits)
X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 8
04/11/2026 -- Panini Comics
Gail Simone, Saladin Ahmed, Tiago Palma, Martin Coccolo… Piégés dans une réalité qui rejoue les origines des X-Men, les Aberrations attendent qu’on vienne les sauver. Aux côtés de Captain America, les mutants découvrent le destin tragique d’un homme tandis que Wolverine affronte Adamantine. Pour échapper à Koschei, Magie et Colossus se tournent vers Baba Yaga. Malicia poursuit sa traque de Dents de Sabre. Dani Moonstar affronte ses souvenirs. Enfin, le voyage de Kamala Khan s’achève sur un affrontement décisif contre Légion. (Contient les épisodes US X-Men United (2026) 3, Giant-Size Age X-Men (2025) 2 (I), Wolverine (2024) 19, Magik & Colossus (2026) 4, Moonstar (2026) 3, Uncanny X-Men (2024) 27 et Rogue (2026) 4, inédits)
DOOM WARS COLLECTION T10 – SPIDER-MAN
04/11/2026 -- Panini Comics
Nick Spencer, Patrick Gleason, Jan Bazaldua Miguel O’Hara, le Spider-Man de 2099, se retrouve projeté dans le passé et atterrit sur une plateforme pétrolière ravagée par un incendie. De son côté, Peter Parker renoue avec Silver Sable. La mercenaire lui annonce que son pays, la Symkarie, menace d’entrer en guerre avec la Latvérie de Fatalis. (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2018) 32-36, précédemment publiés dans 100% MARVEL : AMAZING SPIDER-MAN 7 (FRESH START))
DOOM WARS COLLECTION T09 – LES QUATRE FANTASTIQUES
04/11/2026 -- Panini Comics
Dan Slott, Stan Lee, Aaron Kuder, Jack Kirby… Lorsque Galactus apparaît dans le ciel latvérien, les Quatre Fantastiques volent au secours du Docteur Fatalis. Prêt à en découdre avec le Dévoreur de Mondes, le souverain n’hésite pas à recourir à la magie noire afin de le repousser. Mais à leur arrivée sur les lieux, les héros doivent d’abord affronter Victoire, une jeune femme devenue le héraut de Fatalis… (Contient les épisodes US Fantastic Four (2018) 6-9 et Fantastic Four (1963) Annual 2 (I), précédemment publiés dans 100% MARVEL : FANTASTIC FOUR 3 et FANTASTIC FOUR : L'INTÉGRALE 1964)
DOOM WARS COLLECTION T08 - THOR
04/11/2026 -- Panini Comics
Kieron Gillen, Stan Lee, Billy Tan, John Buscema Accueillis par le Docteur Fatalis en Latvérie, les Asgardiens découvrent que le dictateur se sert d’eux pour réaliser de terribles expériences. Balder le Brave mène alors la riposte et lance ses troupes à l’assaut du château du tyran. Malgré son exil, Thor revient aider son peuple et affronte lui-même le super-vilain. (Contient les épisodes US Thor (2007) 604-606 et Mighty Thor (1966) 182-183, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : THOR 3 et THOR : L'INTÉGRALE 1970)
DOOM WARS COLLECTION T06 - HULK
04/11/2026 -- Panini Comics
Greg Pak, Jeff Parker, Paul Pelletier Le Leader réunit une équipe de génies du mal, l’Intelligentsia, afin de dérober les livres de la bibliothèque d’Alexandrie. Le Docteur Fatalis accepte de garder leur butin en Latvérie, mais une fois les derniers écrits récupérés, ce dernier les trahit. Planifiant leur revanche, le Leader et ses alliés combinent des rayons cosmiques et gamma pour créer une nouvelle arme, le Hulk rouge… (Contient les épisodes US Fall of the Hulks: Alpha (2009) 1 (I) et Incredible Hulk (1999) 606-608 (I), précédemment publiés dans MARVEL HEROES (V2) 38-39 et MARVEL STARS 1-2)
DOOM WARS COLLECTION T05 – LES AVENGERS
04/11/2026 -- Panini Comics
David Michelinie, Roger Stern, Bob Hall, Bruce Timm Grâce au pouvoir de l’Homme Pourpre, le Docteur Fatalis parvient à contrôler les esprits de ceux qui l’entourent. Le roi de Latvérie peut enfin réduire à néant la volonté d’ennemis de longue date comme les Avengers et conquérir le monde. Seul Wonder Man échappe encore à son influence. Parviendra-t-il à libérer ses équipiers du joug de ce tyran ? (Contient les épisodes US Marvel Graphic Novel (1982) 27: Emperor Doom et Avengers (1999) ½, précédemment publiés dans AVENGERS : L'INTÉGRALE 1985-1986 et MARVEL MEGA 14)
DOOM WARS COLLECTION T04 – LES X-MEN
04/11/2026 -- Panini Comics
Chris Claremont, Jon Bogdanove Après une bataille éprouvante, plusieurs membres des X-Men sont grièvement blessés. De son côté, Kitty Pryde ne contrôle plus ses pouvoirs et menace de se dématérialiser pour de bon. Les mutants contactent alors Reed Richards afin de trouver un moyen de la sauver. Mais le chef des Quatre Fantastiques est lui-même plongé dans la tourmente. (Contient les épisodes US Fantastic Four Vs X-Men (1986) 1-4, précédemment publiés dans X-MEN : L'INTÉGRALE 1987 (I))
DOOM WARS COLLECTION T02 – IRON MAN
04/11/2026 -- Panini Comics
David Michelinie, Bob Layton, John Romita Jr Lorsque Tony Stark apprend que son entreprise fournit des composants électroniques au royaume de Latvérie, il décide de mettre un terme à cet accord. Le Docteur Fatalis ordonne alors à ses hommes de voler le matériel, ce qui pousse Iron Man à confronter le souverain. Mais au moment où le combat s’engage, les deux ennemis sont accidentellement projetés au Moyen Âge ! (Contient les épisodes US Iron Man (1968) 149-150 et 249-250, précédemment publiés dans IRON MAN : L'INTÉGRALE 1981-1982 et MARVEL CLASSIC 10)
DOOM WARS COLLECTION T01 - DAREDEVIL
04/11/2026 -- Panini Comics
Stan Lee, Jack Kirby, Gene Colan Les Quatre Fantastiques ont perdu leurs pouvoirs lors d’une terrible explosion. Profitant de ce moment de faiblesse, le Docteur Fatalis prend le contrôle du Baxter Building, leur quartier général. En mauvaise posture, le quatuor peut néanmoins compter sur l’aide de Daredevil. (Contient les épisodes US Fantastic Four (1961) 39, 40, 73 et Daredevil (1964) 37-38, précédemment publiés dans LES TRESORS DE MARVEL 3, 12 et DAREDEVIL : L'INTÉGRALE 1968)
SPIDER-MAN : SPECIAL NOEL
04/11/2026 -- Panini Comics
Rainbow Rowell, Tony Fleecs, Luciano Vecchio, Paco Medina… La fin de l’année s’annonce chargée pour Peter Parker. Des Avengers aux Quatre Fantastiques en passant par les X-Men et Daredevil, les héros se réunissent en famille pour les fêtes et veulent tous inviter Spider-Man. De leur côté, Malicia et Gambit, son mari, ont convié les héros en Terre Sauvage, mais une tempête glacière et une poignée de vilains menacent les festivités. (Contient les épisodes US Spider-Man Holiday Spectacular (2025) 1 et Marvel Winter Break Special (2026) 1, inédits)
STRANGE ACADEMY – ÉDITION GRIMOIRE : DEUXIÈME PROMO
04/11/2026 -- Panini Comics
Skottie Young, Humberto Ramos Un voyage impromptu dans le futur dévoile aux étudiants de la Strange Academy des choses qu'ils auraient peut-être préféré ne pas savoir. Avec la mort du Docteur Strange, les élèves se retrouvent déchirés en deux factions… l'une d'elles pourrait-elle aller jusqu'à prendre le parti de Dormammu ? Qu'en pensera son fils Doyle ? (Contient les épisodes US Strange Academy (2020) 13-18 et Strange Academy: Finals (2022) 1-6, précédemment publiés dans 100% MARVEL : STRANGE ACADEMY 3-4)
ULTIMATE SPIDER-MAN T02 (de 2)
04/11/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina Spider-Man et le Bouffon Vert se sont alliés pour renverser le Caïd, mais ce dernier a envoyé Kraven le Chasseur à leurs trousses… Capturés et abandonnés en Terre Sauvage, Peter Parker et Harry Osborn deviennent alors les proies d’une éprouvante chasse à l’homme, tandis que Mary Jane et Gwen Stacy s’inquiètent de leur disparition. (Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2024) 13-24, précédemment publiés dans ULTIMATE UNIVERSE 7-16)
MARVEL WORLD 13 (Collector)
04/11/2026 -- Panini Comics
Ryan North, Joe Kelly, Carmen Carnero, Humberto Ramos… De retour à New York, Peter Parker mesure l’ampleur des dégâts que Ben Reilly et Norman Osborn ont causés en son absence. Alors que les Quatre Fantastiques livrent un combat acharné contre une version maléfique de Sue Storm, Thor est aux prises avec l’Homme Radioactif. Iron Man cherche à se libérer de sa cellule et les Avengers ont battu Kang le Conquérant, mais le combat est-il réellement terminé ? (Contient les épisodes US Iron Man (2026) 4, Amazing Spider-Man (2025) 28-29, Fantastic Four (2025) 10, Thor (2025) 8-9, Avengers (2023) 36, Amazing Spider-Man/Queen in Black Comics Giveaway Day (2026) 1 (I) et Amazing Spider-Man Annual (2026) 1 (II), inédits)
MARVEL WORLD 13
04/11/2026 -- Panini Comics
Ryan North, Joe Kelly, Carmen Carnero, Humberto Ramos… De retour à New York, Peter Parker mesure l’ampleur des dégâts que Ben Reilly et Norman Osborn ont causés en son absence. Alors que les Quatre Fantastiques livrent un combat acharné contre une version maléfique de Sue Storm, Thor est aux prises avec l’Homme Radioactif. Iron Man cherche à se libérer de sa cellule et les Avengers ont battu Kang le Conquérant, mais le combat est-il réellement terminé ? (Contient les épisodes US Iron Man (2026) 4, Amazing Spider-Man (2025) 28-29, Fantastic Four (2025) 10, Thor (2025) 8-9, Avengers (2023) 36, Amazing Spider-Man/Queen in Black Comics Giveaway Day (2026) 1 (I) et Amazing Spider-Man Annual (2026) 1 (II), inédits)
ULTIMATE UNIVERSE 16 (Collector)
04/11/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Deniz Camp, Peach Momoko, Marco Chechetto… Spider-Man livre un dernier combat contre le Caïd tandis que la Guêpe se remémore les raisons qui l’ont poussée à trahir les Ultimates. De l’autre côté de l’océan, pendant que Wolverine s’en prend au Directorat X, les mutants de Hi no Kuni se rebellent. De leur côté, les Gardiens de la Galaxie examinent les bouleversements causés par le Créateur sur leur ligne temporelle. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 19, Ultimate Spider-Man (2024) 24, Ultimate X-Men (2024) 22, Ultimate Universe: Two Years In (2025) 1 et Ultimate Wolverine (2025) 12-13, inédits)
ULTIMATE UNIVERSE 16
04/11/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Deniz Camp, Peach Momoko, Marco Chechetto… Spider-Man livre un dernier combat contre le Caïd tandis que la Guêpe se remémore les raisons qui l’ont poussée à trahir les Ultimates. De l’autre côté de l’océan, pendant que Wolverine s’en prend au Directorat X, les mutants de Hi no Kuni se rebellent. De leur côté, les Gardiens de la Galaxie examinent les bouleversements causés par le Créateur sur leur ligne temporelle. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 19, Ultimate Spider-Man (2024) 24, Ultimate X-Men (2024) 22, Ultimate Universe: Two Years In (2025) 1 et Ultimate Wolverine (2025) 12-13, inédits)
PUNISHER T01
04/11/2026 -- Panini Comics
Benjamin Percy, Jose Luis Soares Frank Castle a repris sa guerre sanglante contre le crime. Néanmoins, alors que sa mémoire lui fait défaut, son corps commence aussi à le trahir… En quête de réponses dans les rues de New York, le Punisher voit bientôt surgir un visage qu’il ne connaît que trop bien : celui de Jigsaw. Son vieil ennemi a conçu un plan impitoyable pour le briser méthodiquement. (Contient les épisodes US Punisher (2026) 1-7, inédits)
X-MEN OF APOCALYPSE (blind pack)
04/11/2026 -- Panini Comics
Jeph Loeb, Simone Di Meo Il y a des années, Légion a tué Charles Xavier dans le passé, donnant naissance à une nouvelle ligne temporelle dans laquelle Apocalypse règne sur ce qu’il reste du monde et où Magnéto fonde les X-Men. Ces derniers ont renversé le tyran et renvoyé Bishop dans le passé pour réparer les choses. Mais Apocalypse, Magnéto et ses X-Men ont survécu… (Contient les épisodes US X-Men of Apocalypse Alpha (2025) 1, X-Men of Apocalypse (2025) 1-4, X-Men of Apocalypse Omega (2026) 1 et Giant-Size Age of Apocalypse (2025) 1 (II), inédits)
PUNISHER T01 (panini.fr)
04/11/2026 -- Panini Comics
Benjamin Percy, Jose Luis Soares Frank Castle a repris sa guerre sanglante contre le crime. Néanmoins, alors que sa mémoire lui fait défaut, son corps commence aussi à le trahir… En quête de réponses dans les rues de New York, le Punisher voit bientôt surgir un visage qu’il ne connaît que trop bien : celui de Jigsaw. Son vieil ennemi a conçu un plan impitoyable pour le briser méthodiquement. (Contient les épisodes US Punisher (2026) 1-7, inédits)
X-MEN OF APOCALYPSE (panini.fr)
04/11/2026 -- Panini Comics
Jeph Loeb, Simone Di Meo Il y a des années, Légion a tué Charles Xavier dans le passé, donnant naissance à une nouvelle ligne temporelle dans laquelle Apocalypse règne sur ce qu’il reste du monde et où Magnéto fonde les X-Men. Ces derniers ont renversé le tyran et renvoyé Bishop dans le passé pour réparer les choses. Mais Apocalypse, Magnéto et ses X-Men ont survécu… (Contient les épisodes US X-Men of Apocalypse Alpha (2025) 1, X-Men of Apocalypse (2025) 1-4, X-Men of Apocalypse Omega (2026) 1 et Giant-Size Age of Apocalypse (2025) 1 (II), inédits)
GODZILLA DÉTRUIT LE MARVEL UNIVERSE (panini.fr)
04/11/2026 -- Panini Comics
Gerry Duggan, Javier Garron, Paco Medina… Alors que Godzilla sème la mort et la destruction dans les rues de New York, les justiciers les plus puissants de la Terre s’unissent pour mettre un terme à sa folie sanguinaire. Impuissants, ils sont contraints de commettre l’impensable : nouer une alliance avec leurs pires ennemis. (Contient les épisodes US Godzilla Destroys the Marvel Universe (2025) 1-5, inédits)
05 novembre 2026
Les Mystères de Hobtown T03 : Le Secret de la soucoupe
05/11/2026 -- Delcourt
Bienvenue à Hobtown ! Ce charmant village de 2 006 habitants situé en Nouvelle-Écosse saura vous divertir et vous intriguer. Car oui, il s'en passe des événements étranges à Hobtown, heureusement le club de détectives est là pour mener l'enquête ! La frontière entre complot et réalité se trouble lors de la période électorale à Hobtown, lorsqu'un ancien membre du Teen Detective Club refait surface pour contester le leadership de Dana et attirer l'attention du groupe sur la présence d'" extraterrestres " parmi eux. En ville, alors que les élections font rage, l'arrivée d'une soucoupe volante plonge les jeunes héros dans la stupeur tandis que leur amitié est mise à mal...
Les Échos de la bombe
05/11/2026 -- Delcourt
Chris CONDON (scénario) et Jeffrey Alan LOVE (dessin) mettent en scène ce récit horrifique haletant à la lisière de l'anticipation qui rappelle les ambiances de guerre froide. Cet album à l'atmosphère oppressante aussi bien dans son propos que dans son noir et blanc tâché de cendres doit beaucoup au rétrofuturisme. Cet OVNI éditorial très sombre est à découvrir d'urgence ! En 1962, dans le désert du Nevada, un essai nucléaire tourne au drame et libère dans l'atmosphère un virus qui transforme les militaires mobilisés en créatures putréfiées. Otis Fallows, soldat de l'armée américaine présent lors de l'essai, en est le seul survivant connu. Il s'enfuit de la base militaire secrète où il était stationné pour sauver sa peau... Pourra-t-il trouver refuge dans le diner du vieux Joe, ou bien va-t-il se mettre dans un pétrin encore plus terrible ?
06 novembre 2026
Geiger Tome 4
06/11/2026 -- Urban Comics
Après deux siècles d'errance, l'Homme qui brille se retrouve face à l'homme responsable de l'envoi des missiles nucléaires qui ont dévasté l'Amérique et l'ont transformé à tout jamais. Mais aujourd'hui, alors que les erreurs du passé et les vérités tues refont surface, Molotov survivra-t-il à cette rencontre ? Car si Geiger est le monstre, alors Docteur Andrei Molotov est le Dr Frankenstein, et la colère d'un homme brisé est sans équivoque ... Contenu vo : Geiger #16-23
Batman Prime tome 2
06/11/2026 -- Urban Comics
Le retour de Batman ne se fait pas sans difficultés : Vandal Savage accélère sa croisade sans pitié contre la Bat-Famille, tandis que les gangs de Gotham s'allient autour d'un nouveau génie criminel, le Minotaure. Pour ne rien arranger, le Joker est de retour, plus mystérieux et effrayant que jamais... Mais le Chevalier Noir sait se relever, prêt à montrer à tous ceux qui menacent Gotham City à qui ils ont affaire ! Contenu vo : Batman (2025) #7-12
Batman Noël
06/11/2026 -- Urban Comics
La nuit de Noël, Batman traque un petit malfrat à la solde de son pire ennemi. Cette course-poursuite va l'amener à rencontrer trois visions du passé, du présent et de l'avenir, et à s'interroger sur les tenants et aboutissants de sa croisade contre le crime. Contenu vo : Batman: Noël
Injustice Année Quatre
06/11/2026 -- Urban Comics
Les membres du groupe d'insurgés mené par Batman contre Superman entament leur quatrième année de résistance. Une rébellion à laquelle se rallient Zeus et son armée d'Amazones. Prise entre deux feux, Wonder Woman choisira-t-elle de s'opposer aux siens ? Comment le Chevalier Noir parviendra-t-il à tirer profit de cette intrusion divine ? Contenu vo : Injustice: Gods Among Us Year Four #1-12 + Injustice: Gods Among Us Year Four Annual #1
X-Men Elsewhen T1
06/11/2026 -- Huginn & Muninn
Le légendaire créateur de comics JOHN BYRNE est de retour auprès des personnages dont il a guidé les aventures vers les sommets de l’excellence artistique il y a près de cinquante ans ! X-Men Elsewhen : Volume 1 est le premier tome d’une trilogie de nouvelles aventures des X-Men, écrites et dessinées par ce créateur lauréat de nombreux prix Eisner. Mais il ne s’agit pas seulement d’un retour à la série qu’il a contribué à rendre célèbre grâce à des récits emblématiques et influents tels que « La Saga du Phénix Noir » et « Futur antérieur » : c’est aussi une histoire unique en son genre, sans équivalent. Avec X-Men Elsewhen, John Byrne reprend non seulement les rênes des aventures de Wolverine, Tornade, Colossus, Diablo et Kitty Pryde — rejoints par des invités de marque tels que les Avengers, les Quatre Fantastiques et Spider-Man — mais il le fait en reprenant exactement là où il s’était arrêté il y a plusieurs décennies. Elsewhen imagine un univers d’histoires dans lequel Byrne n’aurait jamais quitté la série en 1980, avec toutefois une différence majeure qui change tout ce qui suit : ici, Jean Grey ne s’est pas sacrifiée pour le bien de l’univers. Au contraire, elle a survécu à son expérience en tant que Phénix Noir, et ni elle, ni son équipe, ni l’univers Marvel ne seront plus jamais les mêmes.
Dune Messiah T1
06/11/2026 -- Huginn & Muninn
Dans ce deuxième acte épique de la saga classique Dune de Frank Herbert, l’histoire de Paul Atréides — mieux connu, et redouté, sous le nom de Muad’Dib — se poursuit. Devenu empereur de l’univers connu, il détient un pouvoir qu’aucun homme n’était destiné à posséder. Vénéré comme une figure religieuse par les farouches Fremen, Paul doit faire face à l’hostilité des grandes Maisons qu’il a évincées en accédant au trône, ainsi qu’à une conspiration qui prend forme au sein même de sa sphère d’influence. Et tandis que la Maison Atréides commence à vaciller sous les manœuvres de ses ennemis, la véritable menace qui pèse sur Paul touche sa compagne, Chani, ainsi que l’héritier encore à naître de sa dynastie... Ce quatrième volume des adaptations fidèles réalisées par Brian Herbert, fils de Frank Herbert, et Kevin J. Anderson, auteur de nombreux best-sellers du New York Times, retrace le parcours prophétique de Paul Atréides et son ascension vers le pouvoir. Illustrée par Michael Shelfer, cette œuvre spectaculaire mêle aventure, spiritualité, écologie et politique. Elle offre une vision novatrice de notre univers et trouve, grâce au format du roman graphique, une nouvelle expression sous la forme d’un récit puissant et fantastique destiné à une nouvelle génération de lecteurs. À l’instar des trois premiers volumes de Dune : Le Roman Graphique, Le Messie de Dune est de nouveau doté d’une somptueuse couverture peinte par l’artiste Bill Sienkiewicz.
12 novembre 2026
ALPHA FLIGHT : L'INTÉGRALE 1986
12/11/2026 -- Panini Comics
Bill Mantlo, Chris Claremont, Paul Smith, Mike Mignola… Alpha Flight tente de se remettre des terribles événements qui ont bien failli les détruire. Mais Heather Hudson, la cheffe d'équipe, complexe de ne pas avoir de pouvoirs… est-il temps pour Vindicator de faire son grand retour ? Quant à Harfang, elle est enceinte et seul Shaman pourrait l’accoucher. (Contient les épisodes US X-Men & Alpha Flight (1985) 1-2 et Alpha Flight (1983) 30-38, précédemment publiés dans X-MEN : L'INTÉGRALE 1985 (II), Strange 210-216 et inédits)
GENERATION X : L'INTÉGRALE 1997
12/11/2026 -- Panini Comics
Scott Lobdell, Jim Mahfood, Chris Bachalo, Joe Bennett… Black Tom Cassidy, le frère du Hurleur, attaque l'Institut Xavier avec des conséquences terribles pour les jeunes de Génération X ! Mais il y a pire : Bastion et ses sbires de l'Opération Tolérance Zéro sont bien décidés à éradiquer les mutants une fois pour toutes. Jubilé est-elle la seule rescapée parmi les X-Men ? (Contient les épisodes US Generation X (1994) 26-32 et -1, Marvel Team-Up (1997) 1, Daydreamers (1997) 1-3 et Generation X Underground (1998) 1, précédemment publiés dans GENERATION X 5-7, X-MEN (V1) 3, MARVEL TOP 10 et inédits)
SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1991-1992
12/11/2026 -- Panini Comics
David Michelinie, Al Milgrom, Mark Bagley, Ross Andu… Spider-Man doit affronter la Tri-Sentinelle… et cette fois, il n'a pas les pouvoirs de Captain Universe pour résister. Puis, le mystérieux cyborg Midnight sème la panique et Spidey aura bien besoin de Moon Knight, du Punisher, de Nova et de Night Fighter, entre autres, pour s'en sortir ! (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 351-360 et Spider-Man: Fear Itself GN (1991), précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN PAR MICHELINIE & BAGLEY 1 et SPIDER-MAN : GRAPHIC NOVELS – EDITION PRESTIGE)
THANOS – LA SAGA DE L'INFINI
12/11/2026 -- Panini Comics
Jim Starlin, Alan Davis, Ron Lim Thanos est de retour et sa soif de pouvoir n’a d’égale que son amour de la Mort. Il pourrait sacrifier toute vie seulement pour lui plaire. Cependant, sa maîtresse lui a confié une autre mission : raccompagner dans le monde des vivants une âme égarée en son royaume. Lorsqu’Adam Warlock se réincarne sous ses yeux, le Titan Fou devine que l’univers ne les a pas réunis par hasard… (Contient les épisodes US Thanos Annual (2014) 1, Thanos: The Infinity Revelation (2014) 1, Thanos Vs Hulk (2014) 1-4, Thanos: The Infinity Relativity (2015) 1, The Infinity Entity (2016) 1-4, Thanos: The Infinity Finale (2016) 1, Guardians of the Galaxy: Mother Entropy (2017) 1-5, Thanos: The Infinity Siblings (2018) 1, Thanos: The Infinity Conflict (2018) 1 et Thanos: The Infinity Ending (2019) 1, précédemment publiés dans MARVEL DARK – LE CÔTÉ OBSCUR : THANOS et les MARVEL GRAPHIC NOVELS : THANOS VS HULK, THANOS & WARLOCK – INFINITY RELATIVITY, THANOS – INFINITY ENTITY, THANOS : THE INFINITY FINALE, LES GARDIENS DE LA GALAXIE – MOTHER ENTROPY, THANOS – INFINITY SIBLINGS, THANOS – INFINITY CONFLICT et THANOS – INFINITY ENDING)
SPECTACULAR SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1984 – NOUVELLE ÉDITION
12/11/2026 -- Panini Comics
Bill Mantlo, Roger Stern, Al Milgrom, Sal Buscema… Spider-Man ne sait plus où donner de la tête. Le Cobra, Mister Hyde ou encore le Colosse veulent sa peau ! Peut-être que la Cape et l'Épée, ces jeunes héros sans-abri, pourraient lui prêter main forte ? Par ailleurs, Peter Parker prend une décision qu'il risque de regretter en dévoilant son identité secrète à la Chatte Noire ! (Contient les épisodes Spectacular Spider-Man (1976) 86-97 et Annual 3 (III)- 4, nouvelle édition)
BLADE : L'INTÉGRALE 1977-1992
12/11/2026 -- Panini Comics
Marv Wolfman, Roger Stern, Gene Colan, Dan Green… La route de Blade croise une nouvelle fois celles de Dracula et du Docteur Strange, avant que le chasseur de vampires ne trouve enfin le repos. Du moins pour un temps, car la réémergence du roi des vampires et de son descendant, Frank Drake, le tire de sa retraite. (Contient les épisodes US Tomb of Dracula (1972) 52-53 et 58, Doctor Strange (1974) 61-62 et 67, Marvel Comics Presents (1988) 64 et Tomb of Dracula (1991) 1-4, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : TOMB OF DRACULA 2, DOCTOR STRANGE : L'INTÉGRALE 1983-1985 et inédits)
DEADPOOL MASSACRE MARVEL – LA TRILOGIE
12/11/2026 -- Panini Comics
Cullen Bunn, Dalibor Talajic Plusieurs mutants sont incarcérés dans l’ancien Institut Xavier, désormais transformé en prison. Pour les libérer, deux équipes de X-Men organisent une opération de sauvetage sous haute tension. Depuis l’Alaska, Cyclope prépare une extraction méthodique tandis qu’en Louisiane, Malicia privilégie l’assaut frontal. Deux visions. Deux stratégies. Deux leaders que tout oppose. (Contient les épisodes US Deadpool Kills the Marvel Universe (2012) 1-4, Deadpool Kills the Marvel Universe Again (2027) 1-5 et Deadpool Kills the Marvel Universe One Last Time (2025) 1-5, précédemment publiés dans MARVEL POCHE : DEADPOOL MASSACRE MARVEL et 100% MARVEL : DEADPOOL MASSACRE MARVEL UNE DERNIÈRE FOIS)
THANOS – LA SAGA DE L'INFINI (panini.fr)
12/11/2026 -- Panini Comics
Jim Starlin, Alan Davis, Ron Lim Thanos est de retour et sa soif de pouvoir n’a d’égale que son amour de la Mort. Il pourrait sacrifier toute vie seulement pour lui plaire. Cependant, sa maîtresse lui a confié une autre mission : raccompagner dans le monde des vivants une âme égarée en son royaume. Lorsqu’Adam Warlock se réincarne sous ses yeux, le Titan Fou devine que l’univers ne les a pas réunis par hasard… (Contient les épisodes US Thanos Annual (2014) 1, Thanos: The Infinity Revelation (2014) 1, Thanos Vs Hulk (2014) 1-4, Thanos: The Infinity Relativity (2015) 1, The Infinity Entity (2016) 1-4, Thanos: The Infinity Finale (2016) 1, Guardians of the Galaxy: Mother Entropy (2017) 1-5, Thanos: The Infinity Siblings (2018) 1, Thanos: The Infinity Conflict (2018) 1 et Thanos: The Infinity Ending (2019) 1, précédemment publiés dans MARVEL DARK – LE CÔTÉ OBSCUR : THANOS et les MARVEL GRAPHIC NOVELS : THANOS VS HULK, THANOS & WARLOCK – INFINITY RELATIVITY, THANOS – INFINITY ENTITY, THANOS : THE INFINITY FINALE, LES GARDIENS DE LA GALAXIE – MOTHER ENTROPY, THANOS – INFINITY SIBLINGS, THANOS – INFINITY CONFLICT et THANOS – INFINITY ENDING)
Skinbreaker
12/11/2026 -- Delcourt
SKINBREAKER est un récit d'heroic fantasy, sur l'amour et le temps qui passe... mais c'est surtout Robert Kirkman qui revient avec une grande série épique, à l'ampleur aussi magistrale que les planches originales, épaulé par les dessins de l'extraordinaire David Finch et la mise en couleurs d'Annalisa Leoni. SKINBREAKER, c'est l'histoire d'un peuple au bord de l'effondrement et de la lutte pour sa survie face aux nombreuses menaces qui pèsent sur lui. SKINBREAKER, c'est l'annonce d'un BLOCKBUSTER qui ne s'est faite que lorsque l'ensemble des pages était bouclé et qui - d'ores et déjà - provoque un formidable enthousiasme chez les libraires ! SKINBREAKER, c'est également une édition spéciale réalisée en collaboration avec les libraires membres du CSA, mais aussi une édition grand format en N&B !
Skinbreaker - Édition NB
12/11/2026 -- Delcourt
SKINBREAKER est un récit d'heroic fantasy, sur l'amour et le temps qui passe... mais c'est surtout Robert Kirkman qui revient avec une grande série épique, à l'ampleur aussi magistrale que les planches originales, épaulé par les dessins extraordinaires de David Finch sublimés dans cette édition noir et blanc ! SKINBREAKER, c'est l'histoire d'un peuple au bord de l'effondrement et de la lutte pour sa survie face aux nombreuses menaces qui pèsent sur lui. SKINBREAKER, c'est l'annonce d'un BLOCKBUSTER qui ne s'est faite que lorsque l'ensemble des pages était bouclé et qui - d'ores et déjà - provoque un formidable enthousiasme chez les libraires ! SKINBREAKER, c'est trois éditions : une édition régulière, une édition exclusive au réseau de libraires du CSA, mais aussi une édition grand format en N&B !
Mugshots
12/11/2026 -- Delcourt
Ce polar au scénario d'une précision chirurgicale et aux dialogues ciselés, est écrit par Jordan Thomas, un jeune scénariste britannique, et dessiné par Chris Matthews dont le trait s'inspire de Darwyn Cooke (Parker, de Donald Westlake). Ils créent ensemble une ambiance proche des polars de Guy Richie. Brighton, Royaume-Uni. 2008. L'enlèvement d'une adolescente déclenche une série d'événements qui entraîneront escrocs, gangsters, tueurs et policiers corrompus dans une spirale de violence. John Bannan, bâtard autoproclamé et oncle aimant de la jeune femme, déboule dans ce récit et pourrait bien mettre fin au règne de la pègre locale... Un polar noir qui parle de traumatismes familiaux, de trahison, de meurtre et de vengeance.
Survie, en eaux profondes
12/11/2026 -- Bliss Comics
Économisez votre souffle, la surface est encore loin... Les ordres du sous-marin russe de classe Lassen étaient simples : escorter le cargo Turgenev à travers l'océan Atlantique jusqu'aux côtes de Cuba. Mais un homme à bord poursuit un tout autre objectif... Une explosion éventre soudain la coque et transforme le fleuron de la flotte russe en un tombeau aquatique sombrant à toute vitesse. Il ne reste que deux survivants : un marin russe et un espion américain, derniers combattants sur un champ de bataille long de cent vingt mètres et large de douze. Deux hommes poussés au-delà de leurs limites, se battant pour leur mission et leur survie dans l'environnement le plus hostile de la planète.
13 novembre 2026
Absolute Flash Tome 3
13/11/2026 -- Urban Comics
En quelques semaines seulement, la vie de Wally West a été radicalement bouleversée. Mais après sa bataille décisive au coeur du Fort Fox, Wally doit accepter de porter le costume et partir en quête de réponses. Dans l'ombre, le Maître des Miroirs, qui observe ce jeune Flash depuis le début, est prêt à passer à l'action... Contenu vo : Absolute Flash #13-18
Absolute Superman Tome 3
13/11/2026 -- Urban Comics
Au lendemain des terribles événements de la bataille du Kansas, la vie de Superman se voit profondément bouleversée... Mais le fils de Krypton, désormais l'homme le plus recherché au monde, ne compte plus se cacher dans l'ombre : cap sur Metropolis, ou le terrifiant Parasite menace la ville et où apparaît dans les cieux Hawkman... mais cet homme ailé est-il ami ou ennemi ? Loin de là, en exil depuis leur défaite cuisante, la société Lazarus ne compte pas pour autant renoncer à son plan de vengeance, et n'hésitera pas pour ce faire à profaner un lieu longtemps oublié... le tombeau du légendaire roi Shazam ! Contenu vo : Absolute Superman #15-21
Absolute Wonder Woman Tome 3
13/11/2026 -- Urban Comics
Après s'être échappée du Labyrinthe de la Zone 41, Diana est plus que jamais dans le collimateur de Veronica Cale. Et qui de mieux pour éliminer la sorcière Amazone qu'une autre sorcière ? Pour en finir une bonne fois pour toutes, elle envoie à sa poursuite sa Suicide Squad, menée par la puissante Zatanna... Contenu vo : Absolute Wonder Woman #15-20 + Annual #1
Coffret Absolute Batman Collector
13/11/2026 -- Urban Comics
LE CLASSIQUE MODERNE S’OFFRE UN SUPERBE ÉCRIN COLLECTOR Bruce Wayne part de rien. Il n'est pas le descendant d'un riche empire de Gotham City, il est le fils d'un professeur d'école publique qui, enfant, a vécu l'horreur inimaginable d'une fusillade, changeant à jamais la trajectoire de sa vie. Sans ressources illimitées pour le financer, sans majordome ni manoir pour s'occuper de lui et le protéger, Bruce est devenu un héros d'un genre tout à fait différent, à la fois cérébral et ultra musclé, vivant dans les quartiers les plus difficiles et les plus défavorisés de Gotham, loin de la haute société : ABSOLUTE BATMAN.
Human Nature T1
13/11/2026 -- Huginn & Muninn
Les créateurs visionnaires à l’origine de Black Swan et The Whale, Darren Aronofsky et Ari Handel unissent leurs forces au scénariste Jeff Welch et au talentueux dessinateur Martín Morazzo (Ice Cream Man) pour donner vie à Human Nature, une trilogie de satire sociale aussi mordante qu’ambitieuse, explorant les dérives du pouvoir et la quête obsessionnelle de l’immortalité. Voici Duke. Jadis parfait inconnu, il est devenu un magnat milliardaire de l’industrie du poulet, ivre de pouvoir et porté par un ego sans limites. Mais même une fortune colossale ne peut tout acheter… surtout pas l’éternité. Obsédé par l’idée de vaincre la mort, Duke est prêt à franchir toutes les lignes rouges pour repousser l’ultime frontière. Jusqu’où peut-on aller pour défier l’inévitable ? Entre humour noir, aventures hallucinées et visuels spectaculaires, Human Nature entraîne les lecteurs dans un futur aussi absurde que troublant de réalisme. À chaque page, la série repousse les limites de l’imagination et confronte ses personnages à des défis toujours plus vertigineux. Une expérience intense, provocante et résolument unique, portée par la vision singulière d’Aronofsky — et dont les enjeux ne feront que grandir au fil de cette trilogie explosive.
18 novembre 2026
MARVEL KNIGHTS – THE WORLD TO COME
18/11/2026 -- Panini Comics
Christopher Priest, Joe Quesada T'Challa, la Panthère Noire, est mort ? Sa disparition a d'importantes répercussions dans l'univers Marvel, car le Wakanda abrite la technologie la plus avancée au monde, un métal précieux et bien d'autres secrets. Mais une première question se pose : qui héritera du trône du Wakanda ? (Contient les épisodes US Marvel Knights: The World to Come (2025) 1-6, inédits)
MARVEL KNIGHTS – THE WORLD TO COME - ÉDITION PRESTIGE
18/11/2026 -- Panini Comics
Christopher Priest, Joe Quesada T'Challa, la Panthère Noire, est mort ? Sa disparition a d'importantes répercussions dans l'univers Marvel, car le Wakanda abrite la technologie la plus avancée au monde, un métal précieux et bien d'autres secrets. Mais une première question se pose : qui héritera du trône du Wakanda ? (Contient les épisodes US Marvel Knights: The World to Come (2025) 1-6, inédits)
CONAN THE BARBARIAN COLOSSAL
18/11/2026 -- Panini Comics
Mike Mignola, Timothy Truman, Paul Lee, Cary Nord… Mike Mignola signe une histoire en trois volets adaptée de La demeure des morts, l’un des récits “perdus” les plus célèbres de Conan. Pourchassé par une petite armée, le Cimmérien trouve refuge dans les ruines d’une cité oubliée, attiré par la promesse d’un trésor. Il revient ensuite dans une adaptation du Rendez-vous des brigands et combat dans l’arène d’une ville inconnue. (Contient les épisodes US Conan (2003) 29-50, précédemment publiés dans CONAN 2-5 et inédits)
CONAN LE BARBARE T08
18/11/2026 -- Panini Comics
Jim Zub, Doug Braithwaite Un nouvel ennemi impitoyable traque Conan. Cherchant à se venger du Cimmérien, le culte de la Pierre Noire a désigné le Fils de la Dent comme arme pour arriver à ses fins. Lame aiguisée en main, arborant les dents de ses victimes autour du cou, cet assassin suit le Cimmérien où qu’il aille. (Contient les épisodes US Conan: The Barbarian (2023) 29-32, inédits)
SPIDER-MAN BRAND NEW DAY T03 (de 7)
18/11/2026 -- Panini Comics
Dan Slott, Mark Waid, John Romita Jr, Chris Bachalo… Alors que des cadavres arborant des spider-traceurs sont découverts à New York, Spider-Man devient le principal suspect de ces meurtres. Pour ne rien arranger, Norman Osborn et ses Thunderbolts arrivent en ville pour le traquer. Dos au mur, Peter Parker doit échapper à ses poursuivants tout en prouvant son innocence. (Contient les épisodes Amazing Spider-Man (1963) 568-577, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : SPIDER-MAN – NEW WAYS TO DIE, MARVEL DELUXE : SPIDER-MAN PAR SLOTT 1 et SPIDER-MAN (V2) 117)
MACHINE MAN
18/11/2026 -- Panini Comics
Tom Defalco, Herb Trimpe, Barry Windsor-Smith Adopté et élevé par son créateur, le Dr Abel Stack, X-51 est le premier robot de son genre à ressentir des émotions. Dans un proche futur, il n’est plus qu’un amas de câbles et de circuits au fond d’une caisse, découverte par hasard par des pillards. Mais le monde n’en a pas fini avec Machine Man. (Contient les épisodes US Machine Man (1984) 1-4, précédemment publiés dans Récit Complet Marvel 12)
JUPITER'S LEGACY T01 (de 2)
18/11/2026 -- Panini Comics
Mark Milar, Frank Quitely Les super-héros américains de la fin des années 1950 ont absolument tout : la gloire, la fortune et la reconnaissance. Mais derrière cette façade étincelante se cachent de sombres secrets, prêts à être révélés. Alors que les drames personnels se mêlent aux hauts faits, six héros, six visions différentes du monde s’affrontent, scellant la fin de l’innocence. (Contient les épisodes Jupiter's Circle 1 (2015) 1-6 et Jupiter's Circle 2 (2015) 1-6, précédemment publiés dans JUPITER'S LEGACY 0)
PREDATOR KILLS THE MARVEL UNIVERSE
18/11/2026 -- Panini Comics
Benjamin Percy, Marcelo Ferreira Bien décidés à envahir la Terre et à s’emparer de ses ressources, les célèbres extraterrestres se retrouvent nez à nez avec certains des plus grands justiciers de la planète, dont les Quatre Fantastiques, Spider-Man et Iron Man… (Contient les épisodes US Predator Kills the Marvel Universe (2025) 1-5, inédits)
THE LUCKY DEVILS
18/11/2026 -- Panini Comics
Charles Soule, Ryan Browne Deux démons rebelles décident de briser toutes les règles et plongent l’Enfer dans le chaos ! En manipulant deux humains qui gardent le sourire malgré l’adversité, ces amants diaboliques visent les sommets du pouvoir… en faisant le bien ?! Mais comme chacun le sait, l’Enfer est pavé de bonnes intentions ! (Contient les épisodes US The Lucky Devils (2025) 1-10, inédits)
MAGIC ORDER T01 (de 2)
18/11/2026 -- Panini Comics
Mark Milar, Olivier Coipel, Stuart Immonen Depuis des siècles, un groupe de magiciens est chargé de lutter contre les forces du mal. Baptisée l’Ordre de la Magie, cette organisation agit en secret pour le bien de l’humanité. Aujourd’hui, une menace inconnue rôde dans l’ombre, et c’est le destin du monde entier qui est en jeu ! (Contient les épisodes US The Magic Order 1 (2018) 1-6 et The Magic Order 2 (2021) 1-6, précédemment publiés dans THE MAGIC ORDER 1-2)
IMMORTAL HULK T02 (de 5)
18/11/2026 -- Panini Comics
Al Ewing, Joe Bennett, Kyle Hotz Bruce Banner est recherché par des forces gouvernementales qui lancent à sa poursuite les ennemis les plus redoutables de Hulk. Tour à tour, le Titan Vert affronte alors de terribles adversaires tels que l’Homme-Absorbant et l’Abomination. Bien que la mort ne soit pour lui qu’une étape, chaque passage en enfer le plonge dans une situation plus périlleuse que la précédente… (Contient les épisodes US Immortal Hulk (2018) 9-20, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : IMMORTAL HULK)
THOR PAR JASON AARON T05 (de 8)
18/11/2026 -- Panini Comics
Jason Aaron, Russell Dauterman, Olivier Coipel Alors qu’elle lutte pour libérer le peuple des Elfes Blancs de l’emprise du redoutable Malekith, Jane Foster se retrouve entraînée dans une série d’épreuves aussi cruelles qu’insensées, imposées par les divinités des Shi’ars. Confrontée à des adversaires aux pouvoirs démesurés, la nouvelle déesse du Tonnerre parviendra-t-elle à prouver qu’elle est digne de son titre ? (Contient les épisodes US Mighty Thor (2015) 13-19 et Unworthy Thor (2016) 1-5, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : THOR – DIEU DU TONNERRE et MARVEL OMNIBUS : THOR – DÉESSE DU TONNERRE)
FANTASTIC FOUR PAR HICKMAN T01 (de 5)
18/11/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Sean Chen, Dale Eaglesham Dans un monde meurtri par les séquelles d’une guerre civile entre super-héros et d’une invasion extraterrestre, Reed Richards se donne pour mission de trouver une solution à tous les problèmes de la Terre. Pour parvenir à ses fins, il construit un portail interdimensionnel afin de parcourir différentes réalités du Multivers. Mais quelles rencontres Mister Fantastic fera-t-il de l’autre côté ? (Contient les épisodes US Dark Reign: Fantastic Four (2009) 1-5, Dark Reign: The Cabal (2009) 1 (I) et Fantastic Four (1961) 570-574, précédemment publiés dans FANTASTIC FOUR : MISTER FANTASTIC et MARVEL OMNIBUS : FANTASTIC FOUR PAR HICKMAN 1)
CAPTAIN AMERICA : BLANC – ÉDITION DÉFINITIVE
18/11/2026 -- Panini Comics
Jeph Loeb, Tim Sale Steve Rogers est un homme hors du temps. Il s'est réveillé à notre époque et ne connaît plus personne. L'esprit de Captain America le ramène sans cesse à la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’ il luttait contre les forces d'Hitler aux côtés de Bucky. Face aux nazis et à Crâne Rouge, les choses étaient plus simples et manichéennes… (Contient les épisodes US Captain America: White (2015) 0-5, précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : CAPTAIN AMERICA - BLANC)
ULTIMATE X-MEN T02 (de 2)
18/11/2026 -- Panini Comics
Peach Momoko Lors de son enquête sur le suicide d’un camarade de classe, la jeune Hisako Ichiki lève le voile sur les agissements des Enfants de l’Atome. Cette secte, qui prône l’avènement de l’Homo superior, mène des expériences sur certains mutants. Parmi ses membres les plus puissants figure Shinobu Kageyama, un être capable de manipuler les émotions d’autrui. (Contient les épisodes US Ultimate X-Men (2024) 13-24, précédemment publiés dans ULTIMATE UNIVERSE 8-17)
ULTIMATE BLACK PANTHER T02 (de 2)
18/11/2026 -- Panini Comics
Bryan Edward Hill, Stefano Caselli, Carlos Nieto La menace que représentait Moon Knight vient à peine d’être écartée que le Wakanda se retrouve déjà confronté à une nouvelle crise. La Panthère Noire a en effet découvert que le vibranium – le minerai auquel le royaume doit sa prospérité et son indépendance – est possédé par un esprit. (Contient les épisodes US Ultimate Black Panther (2024) 13-24, précédemment publiés dans ULTIMATE UNIVERSE 8-17)
BLACK CAT T02
18/11/2026 -- Panini Comics
G. Willow Wilson, Andres Genolet, Gleb Melnikov Depuis qu’elle a décidé de devenir la gentille Chatte Noire du quartier, Félicia Hardy est aux prises avec les ennemis de Spider-Man et certains de leurs anciens associés. Fatiguée, elle aimerait bien pouvoir se reposer un peu ou simplement passer une soirée avec sa vieille amie Mary Jane Watson. D’ailleurs, cette dernière a besoin d’un service… Peut-être profitera-telle de l’occasion pour révéler sa récente fusion avec Venom ? (Contient les épisodes US Black Cat (2025) 6-10, inédits)
THE SENTRY : LE SAUT DANS LE VIDE
18/11/2026 -- Panini Comics
Paul Jenkins, Christian Rosado Avenger, Dark Avenger, Thunderbolt… Bob Reynolds a connu la gloire, la chute, la mort et l’oubli. Aujourd’hui, Sentry est de retour, mais le Void l’accompagne encore. Tandis qu’un mal mystérieux menace les fondations mêmes de la réalité, Bob doit faire face à une épreuve contre laquelle ses pouvoirs semblent vains. (Contient les épisodes US The Sentry (2026) 1-4, inédits)
INFERNAL HULK
18/11/2026 -- Panini Comics
Phillip Kennedy Johnson, Nick Klein, Kev Walker… Après des mois de chasse, la première fille de la Mère des Horreurs a fini par s’emparer du corps de Hulk. L’Aînée a en effet arraché Bruce Banner de ses entrailles et pris sa place pour donner naissance à la plus puissante incarnation du Colosse : le Hulk Infernal. Les héros de la planète sont en alerte maximale, mais où se cache le bon docteur Banner ? (Contient les épisodes US Infernal Hulk (2025) 1-10, inédits)
PREDATOR KILLS THE MARVEL UNIVERSE (panini.fr)
18/11/2026 -- Panini Comics
Benjamin Percy, Marcelo Ferreira Bien décidés à envahir la Terre et à s’emparer de ses ressources, les célèbres extraterrestres se retrouvent nez à nez avec certains des plus grands justiciers de la planète, dont les Quatre Fantastiques, Spider-Man et Iron Man… (Contient les épisodes US Predator Kills the Marvel Universe (2025) 1-5, inédits)
STITCH T02
18/11/2026 -- Panini Comics
Connor Ratliff, James III, Greta Xella Le docteur Jumba a plein de nouvelles inventions (et aaaaaabsolument aucune d'entre elles n'est maléfique, voyons !) : transformer ses ennemis en peluches, créer une armure qui oblige à dire la vérité, communiquer avec des créatures sous-marines ou encore ouvrir un parc d'attraction avec Stitch comme mascotte ! (Contient les épisodes US Stitch (2025) 6-10, inédits)
FINE PRINT T03
18/11/2026 -- Panini Comics
Stjepan Sejic Alors que deux divinités, Leliah et Thadeus, exaucent ses moindres désirs, Lauren Thomas souffre toujours de sa rupture avec l’amour de sa vie. Pour ne rien arranger, elle vomit des papillons et émet une étrange lueur… Doit-elle s’inquiéter de ces étranges symptômes ? (Contient les épisodes US Fine Print GN T03, inédits)
Lady Mechanika - Intégrale collector volume 2
18/11/2026 -- Glénat Comics
Elle est l’unique survivante d’une terrible expérience qui l’a laissée avec deux bras mécaniques. N’ayant aucun souvenir de sa captivité ou de son existence passée, elle s’est construit une nouvelle vie d’aventurière et de détective privée. Elle use de ses capacités uniques pour agir là où les autorités en sont incapables. Mais la quête de son passé perdu ne s’arrête jamais. Les journaux l’ont surnommée : "Lady Mechanika" ! Une jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d’identité dans une Angleterre victorienne, revisitée et très steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques. Découvrez dans cette deuxième intégrale de Lady Mechanika les récits suivants : Les garçons de West Abbey, La Dama de la Muerte, La Machine à assassiner et Two (tomes 4 et 5 de l’édition courante). Un volume collector avec une très belle fabrication, le parfait écrin d’une œuvre culte !
19 novembre 2026
Avatar - Point de rupture
19/11/2026 -- Delcourt
Découvrez un récit inédit de la saga de James Cameron, qui se déroule avant les événements du film Avatar : La Voie de l'eau, porté par le scénariste Ethan Sacks (Star Wars, Old Man Hawkeye) et le dessinateur Salvatore Porcaro (Dragonero). Après avoir défendu leur planète natale, Pandora, et repoussé les terriens il y a quinze ans, les Na'vi ont retrouvé une vie paisible. Jake Sully a fondé une famille avec Neytiri. En dépit de cette paix retrouvée, Jake sait que l'ADR va revenir en force. La vie de son peuple adoptif et de sa famille étant en jeu, Jake va devoir mener les Na'vi au combat une fois de plus ; cette fois, face à un nouvel ennemi encore plus redoutable...
Hellboy - Petits contes de Noël
19/11/2026 -- Delcourt
Cet album, qui met en scène le héros cornu créé par Mike Mignola, est entièrement inédit, même aux USA. Il regroupe l'intégralité des récits publiés depuis une dizaine d'années dans les numéros "Winter Special". L'ensemble de ces récits sont complets. Un excellent point d'entrée dans la saga de Hellboy ! La quinzaine de récits que comporte cet album est réalisée par les plus grands auteurs de la BD américaine. On y retrouve notamment Tim Sale, Michael Avon Œming, Paul Grist, Sebastián Fiumara, Matt Smith ou encore Ben Stenbeck, le tout supervisé par le créateur de Hellboy, Mike Mignola.
20 novembre 2026
Batman Chronicles 1990 volume 3
20/11/2026 -- Urban Comics
C'est en 1990 que DC décide de lancer une troisième parution dédiée au gardien de Gotham, qui marquera l'histoire éditorial du héros : Legends of the Dark Knight. Plaçant ses intrigues hors de la continuité du Chevalier Noir, comme une sorte de Black Label avant l'heure, cette série donna l'opportunité à de nombreux créateurs de se mesurer à la mythologie du héros. C'est ici notamment le cas de Grant MORRISON, auteur du légendaire ARKHAM ASYLUM un an plus tôt et appelé à bientôt devenir l'un des scénaristes phares de l'univers de Batman. Les trois premiers récits complets issus de cette série, Prey, Gothic et Terror sont à retrouver dans cet ouvrage, accompagnés par une curiosité éditoriale : Batman: Digital Justice, de Pepe MORENO, l'un des premiers comics à avoir été entièrement réalisé à l'ordinateur. Pour clore ces "visions d'auteur" autour du Chevalier Noir, un autre récit mythique et le tout premier des Elseworlds : Gotham by Gaslight, de Brian AUGUSTYN et Mike MIGNOLA ! Contenu vo : Legends of the Dark Knight #1-15 + Digital Justice + Mrs Tree Quarterly #1 + Gotham by Gaslight
Crisis on Infinite Earths (1985) partie 2
20/11/2026 -- Urban Comics
Tandis que la vague d'antimatière continue de consommer les dernières réalités parallèles, les héros de Terre-1 et Terre-2 cherchent par tous les moyens à enrayer la catastrophe. Superman et Supergirl s'affrontent lorsque leur ennemie Blackstar propose son aide tandis que les Amazones de Themyscira livrent bataille face aux démons d'ombre. Alexander Luthor et Harbinger convient alors les héros des deux mondes sur leur satellite pour élaborer une contre-attaque. Contenu vo : Crisis on Infinite Earths #5, Legends of the DC Universe: Crisis on Infinite Earths, DC Comics Presents #86 et 95, Infinity INC #20-22, Infinity INC Annual #1, New Teen Titans #13-14, Saga of the Swamp Thing #44-46, Wonder Woman #328-329, All-Star Squadron #53-56, Superman #413.
Saga intégrale volume 3
20/11/2026 -- Urban Comics
SAGA est devenue la nouvelle référence comics de Space Fantasy : Princes robots et trains dragons, mercenaires arachnides et chats détecteurs de mensonges, fantômes enfantins et vaisseaux végétaux ... La faune, la flore et la portée de cette série ne connaissent aucune limite. Dans cette troisième intégrale, nous retrouvons Gwendolyn, dont la quête prend un grand tournant lorsqu'elle fait une importante découverte qui pourrait considérablement changer les choses... Contenu vo : SAGA #25-36 / Livres 5 et 6
Superman : Warworld Saga T1 (2021)
20/11/2026 -- Urban Comics
Depuis peu, Superman sent que ses pouvoirs ont perdu de leur puissance. Se pourrait-il que l'Homme d'Acier s'affaiblisse ? Ses récents combats semblent en attester... Mais ce passage à vide n'aura pas raison de son abnégation à défendre les opprimés. Face à des adversaires aussi redoutables que Mongul, cependant, cela risque d'être différent, car celui-ci s'apprête à lancer sa plus grosse offensive, et ses vaisseaux, en orbite autour de la planète, ont justement mis cap sur la Terre. Contenu vo : Future State Superman Worlds of War #1-2, Action Comics #1030-1035, Superman and the Authority #1-4, Batman/Superman: Authority Special #1
Wonder Woman: Hors-la-loi tome 5
20/11/2026 -- Urban Comics
La Matriarche entame sa croisade pour régner sur l'Univers DC. Alors que héros et méchants succombent à son pouvoir, Wonder Woman et sa fille Trinity doivent s'unir pour sauver tout ce qui leur est cher. La Guerre des Merveilles fait rage, et la Reine d'Amérique n'aura de repos tant qu'elles ne se seront pas pliées à sa volonté. Contenu vo : Wonder Woman (2023) #29-36
26 novembre 2026
Dune T02
26/11/2026 -- Delcourt
L'adaptation officielle du deuxième film de la saga DUNE par Denis Villeneuve d'après le monument de la SF de Frank Herbert.Réputé inadaptable au cinéma, le voici en BD par Lilah Sturges, Drew Johnson et Bill Sienkiewicz. Dans un futur lointain de l'humanité, le duc Leto Atréides reçoit de l'empereur Shaddam IV le fief et la gestion de la très profitable - mais très dangereuse - planète désertique Arrakis, autrement appelée DUNE... Mais les anciens détenteurs de DUNE, les sanguinaires Harkonen, ne l'entendent pas de cette oreille...
Les Affamés du crépuscule T02
26/11/2026 -- Delcourt
G. Willow Wilson (Ms Marvel) et Chris Wildgoose (Porcelaine) concluent ce diptyque qui laisse la part belle aux émotions et à une romance improbable qui va faire voyager certains personnages entre amour et mort. Le monde des orcs et des humains est en train de disparaître, et ce n'est pas simplement à cause de l'invasion des Vangol. C'est aussi parce que les récoltes sont insuffisantes, que le climat se modifie et qu'il est devenu encore plus difficile de vivre de la terre. Quelles solutions trouver dans un monde à l'agonie pour survivre, et rebâtir ? Quel espoir reste-t-il à ces peuples quand leur monde s'éteint ?
Witchblade tome 1
26/11/2026 -- Reflexions
La Witchblade est un gant en acier mystique qui a armé des guerrières tout au long de l’Histoire. Contenant une pierre d’origine mystérieuse et une volonté qui lui semble propre, ce gant est à la fois un atout et une malédiction. Il procure à celle qu’il choisit des perceptions accrues, des réflexes et des capacités de combat phénoménales et peut se muter en épée, voire en armure si besoin est.
Witchblade tome 1 (limitée)
26/11/2026 -- Reflexions
La Witchblade est un gant en acier mystique qui a armé des guerrières tout au long de l’Histoire. Contenant une pierre d’origine mystérieuse et une volonté qui lui semble propre, ce gant est à la fois un atout et une malédiction. Il procure à celle qu’il choisit des perceptions accrues, des réflexes et des capacités de combat phénoménales et peut se muter en épée, voire en armure si besoin est. Edition limitée à 150 exemplaires
Witchblade tome 1 (ultra limitée)
26/11/2026 -- Reflexions
La Witchblade est un gant en acier mystique qui a armé des guerrières tout au long de l’Histoire. Contenant une pierre d’origine mystérieuse et une volonté qui lui semble propre, ce gant est à la fois un atout et une malédiction. Il procure à celle qu’il choisit des perceptions accrues, des réflexes et des capacités de combat phénoménales et peut se muter en épée, voire en armure si besoin est. Edition limitée à 50 exemplaires
27 novembre 2026
Coffret Exquisite Corpses Tournament – jeu de carte inclus
27/11/2026 -- Urban Comics
VOUS CONNAISSIEZ LE CONCEPT DE BATTLE ROYAL ? IMAGINEZ PIRE ! Tous les cinq ans, le soir d’Halloween, les treize familles les plus riches d’Amérique s’offrent les services des tueurs les plus redoutables des États-Unis et organisent un « petit » jeu pour savoir laquelle d’entre elles régnera sur le pays. Lâchés dans une petite ville discrète et sans histoire, les criminels n’ont qu’un seul objectif : éliminer leurs adversaires. Pour les habitants d’Oak Valley, Maine (l’arène malchanceuse de cette année), le but est simple : survivre à cette terrible nuit.
Exquisite Corpses – Récit Complet – 2026
27/11/2026 -- Urban Comics
Tous les cinq ans, le soir d'Halloween, les treize familles les plus riches d'Amérique s'offrent les services des tueurs les plus redoutables des États-Unis et organisent un « petit » jeu pour savoir laquelle d'entre elles régnera sur le pays. Lâchés dans une petite ville discrète et sans histoire, les criminels n'ont qu'un seul objectif : éliminer leurs adversaires. Pour les habitants d'Oak Valley, Maine (l'arène malchanceuse de cette année), le but est simple : survivre à cette terrible nuit. Contenu vo : Exquisite Corpses #1-13
Wynd – Nouvelle Edition T2
27/11/2026 -- Urban Comics
Le royaume d'Esseriel est devenu plus sombre et plus dangereux que jamais, tandis que les tensions entre les royaumes des humains et celui des fées menacent de dégénérer en une guerre totale. Wynd serait-il le seul espoir de paix ? Et quelle sera sa destinée s'il est vraiment l'un des légendaires Êtres Ailés ? Contenu vo : Wynd: The Throne in the Sky #1-5
Zawa
27/11/2026 -- Urban Comics
Prisonnière de sa montagne par des usines polluantes, l'esprit gardien Zawa n'a rien d'autre pour se nourrir que des tas de déchets industriels, le condamnant à une existence amère faite de paranoïa et de destruction. Mais lorsque Bandit et Thatcher, deux frères et soeurs d'un village voisin l'aident à s'échapper, ils découvrent rapidement que le seul moyen d'apaiser le coeur de Zawa est de lui remplir l'estomac ! Ce qui risque de ne pas plaire au Maire corrompu et à son armée privée. Contenu vo : Zawa and the Belly of the Beast #1-5
American Caper T2
27/11/2026 -- Urban Comics
Á Verona, la famille Hamilton explose littéralement de l’intérieur. Dépassé, William décide de fuir sa femme Marnie, toujours armée de son AR-15, devenue paranoïaque et extrêmement dangereuse. Brian, leur fils, se rapproche d’un nouveau mentor impliqué dans le trafic d’armes et des activités criminelles de plus en plus violentes. De son côté, Orson Charmers remet en question l’influence d’Aaron Olds et son prétendu chemin vers la rédemption spirituelle. Les tensions montent chez les uns comme chez les autres, rendant la vie dans le Wyoming de plus en plus hostile et oppressante.
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