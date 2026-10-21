Un nouvel aperçu pour Star Wars/Marvel: Hope Assembles

Les images de la NYCC

La promo du crossover Star Wars/Marvel continue chez Marvel. Cette fois-ci, nous avons un aperçu des premières planches de la mini-série, ainsi qu'une couverture de Dark Vador portant le gant de l'infini. Il s'agit en fait de planches qui avaient été présentées lors de la NYCC, mais en bonne qualité et avec le lettrage. Vous devez surement connaitre de quoi nous parlons ici, mais au cas, l'annonce du crossover a été faite en août et le synopsis en septembre. Récemment, nous avons appris que la version français sortira simultanément à l'américaine.