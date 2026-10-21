DC annonce Green Lantern: Doomed Cosmos pour janvier

Par Dan Watters et Kyle Hotz

DC vient d'annoncer une mini-série en sic numéros, intitulée Green Lantern: Doomed Cosmos. Dan Watters et Kyle Hotz seront à la barre. Voici le synopsis :

La race humaine est l'ennemie, et Hal Jordan est peut-être le meilleur espoir de survie de l'univers. Pendant des siècles, l'Empire de l'Humanité a déferlé sur l'univers, assiégeant le cosmos planète après planète, jusqu'à ce que tous s'agenouillent devant la puissance de la race humaine. Seul le Corps des Green Lantern, fortement militarisé, ose s'opposer à la croisade humaine. Et aucun humain n'a jamais combattu pour le Corps contre l'Empire. Jusqu'à Hal Jordan. Autrefois soldat se battant pour l'humanité, Hal a été trahi par son frère d'armes Oliver Queen et laissé pour mort sur une planète extraterrestre. Secouru et déprogrammé par le Corps des Green Lantern, Hal est désormais le seul guerrier humain du Corps et une puissante arme stratégique dans sa guerre contre l'humanité. L'odyssée ensanglantée de Hal le conduira à travers les ruines en flammes d'un Univers DC différent de tout ce que les lecteurs ont déjà vu, alors qu'il lutte pour la paix en portant la bataille jusqu'aux rivages de l'Enfer lui-même.

Hotz explique qu'il vise un mélange de space opéra et de soldats à bout de souffle :

Je veux faire ressentir que les Lanterns sont éreintés, fatigués et assurément dans le rôle des outsiders. Leurs armures sont fissurées et brisées, et leurs armes tiennent grâce à du ruban adhésif et du fil de fer.

Green Lantern: Doomed Cosmos #1 fera 32 pages, et sortira le 20 janvier 2027, avec des couvertures de Björn Barends, Steve Beach et Ashley Wood.