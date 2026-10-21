Une bande annonce pour The Wolf Among Us Remastered

Retour de l'adaptation de Fables

Le jeu vidéo The Wolf Among Us, qui adapte le comics Fables, va ressortir en version remasterisée. Il est sorti en 2013, et un petit lifting ne lui fera pas de mal, 13 ans plus tard. Telltale Games et PM Studios ont diffusé une bande annonce qui permet de voir les modifications apportées. Le jeu sortira le 29 octobre prochain sur PC et consoles.

Voilà ce que contiendra The Wolf Among Us Remastered, selon l'éditeur :