Une bande annonce pour The Wolf Among Us Remastered

Retour de l'adaptation de Fables
Le jeu vidéo The Wolf Among Us, qui adapte le comics Fables, va ressortir en version remasterisée. Il est sorti en 2013, et un petit lifting ne lui fera pas de mal, 13 ans plus tard. Telltale Games et PM Studios ont diffusé une bande annonce qui permet de voir les modifications apportées. Le jeu sortira le 29 octobre prochain sur PC et consoles.
Voilà ce que contiendra The Wolf Among Us Remastered, selon l'éditeur :
- L'histoire complète : vivez les cinq épisodes du thriller narratif acclamé de Telltale, qui a redéfini la narration guidée par les choix.
- Tout nouveau Mode Noir : découvrez Fabletown comme un film policier classique et jouez l'histoire complète en noir et blanc. D'une simple pression, basculez à tout moment entre le Mode Noir et l'aspect entièrement remasterisé.
- Visuels améliorés et présentation cinématographique : un éclairage amélioré, des animations mises à jour, des environnements affinés et une présentation modernisée donnent vie au monde néon-noir de Fabletown comme jamais auparavant.
- Enquêtez sur un sombre mystère de conte de fées : interrogez des suspects, examinez des scènes de crime et découvrez une conspiration brutale où le folklore percute le polar moderne.
- Des choix qui façonnent Fabletown : chaque décision influe sur les relations, les dialogues, et sur la façon dont les habitants de Fabletown en viennent à craindre, à faire confiance ou à rejeter Bigby Wolf.
- Contenu bonus et coulisses : plongez dans les coulisses avec des commentaires des développeurs, des artworks, des interviews, du contenu restauré et d'autres documents d'archives explorant la création de The Wolf Among Us.
- La façon définitive de découvrir Fabletown : reconstruit pour les plateformes modernes, The Wolf Among Us Remastered offre l'histoire complète avec une présentation améliorée et de nouveaux contenus supplémentaires, pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus.
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