Frank Cho banni de Marvel par Kathleen Kennedy (Lucasfilm) ?

Selon Frank Cho, il n'y a aucun doute

Appréciez-vous Frank Cho ? Si oui, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que nous l'avons déjà vu du côté de Marvel tout comme cela fait un petit moment que nous ne l'y avons plus vu d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons peut-être une explication. Ou, tout du moins, nous avons le point de vue du principal intéressé sur la question. En effet, lors d'un podcast, le scénariste et dessinateur a expliqué qu'il a été banni de Marvel par l'ancienne présidente de Lucasfilm : Kathleen Kennedy. Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet :

Je ne sais pas si je devrais le dire. Je suis banni chez Marvel. Ça fait trois ans que je suis banni chez Marvel. Et ce n'est pas à cause de Marvel. Tout le monde chez Marvel m'apprécie. C'est Kathleen Kennedy. J'ai mis Kathleen Kennedy en colère, et elle a exigé que Marvel me bannisse.

La raison de tout ceci ? Selon Frank Cho, il s'agirait des covers vierges sur lesquelles il réalisait des dessins visant à se moquer de Star Wars :

Apparemment, Kathleen Kennedy a complètement pété les plombs. Elle a exigé, ordonné même, que Marvel ne m'embauche plus jamais. Et, à cause de ces dessins sur les couvertures, elle a carrément supprimé tout le programme de couvertures personnalisées pour la gamme Star Wars. Voilà, c'est de ma faute.

Toujours selon Cho, cela aurait également été un moyen pour Kennedy pour "passer ses nerfs", elle qui subissait beaucoup de pression suite aux performances décevantes de certains films Star Wars et les critiques de la série The Acoylte :

Elle cherchait un bouc émissaire, quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre, et apparemment, c'est sur moi qu'elle est tombée. Elle s'est défoulée sur moi, a déversé toute sa colère, et a obtenu mon bannissement chez Marvel.

Pour ceux qui ne connaitraient pas l'artiste et ses covers "olé olé", nous avions réalisé un article il y a quelques temps avec de nombreuses covers (dont une Star Wars d'ailleurs). Pour les intéressés, vous trouverez l'article ici.