IDW annonce Godzilla Vs Everything

Nous y sommes !

Grosse nouvelle pour les amateurs de Godzilla puisque l'éditeur IDW a annoncé l'arrivée d'une nouvelle mini-série : Godzilla Vs Everything. Elle sera écrite par Tim Seeley et dessiné par Fero Pe. La série tiendra en quatre numéros dont le premier est prévu pour mars 2027.

A présent, reste à savoir ce que veut dire le titre. Godzilla contre tout... d'accord. Mais à quoi correspond ce tout ? Eh bien visiblement... c'est vraiment tout. En effet, le principe de la série est simple. Godzilla a atteint sa forme la plus puissante à ce jour et il a pour objectif de détruire le monde. Les forces combinées de la Terre — et au-delà — devront donc tenter de l’arrêter. Autre point très important, cette série constitue le premier véritable événement crossover au sein de l’univers interconnecté « Kai-Sei », lancé en 2025. En d'autres termes, des titres tels que la série en cours Godzilla, ainsi que Starship Godzilla, Deadzone et The Horror of Godzilla, ont tous préparé le terrain pour ce moment décisif. C'est en tout cas de cette manière que Seeley semble le présenter :

Lorsque j'ai commencé à travailler sur Godzilla avec l'éditeur Jake Williams et IDW, l'idée maîtresse était de concevoir un véritable univers — non seulement un univers composé de différents titres, mais aussi un univers peuplé de personnages interconnectés. Dès le départ, l'objectif était qu'ils finissent tous par se croiser, en tant qu'amis ou ennemis, au sein d'un événement majeur, digne d'un véritable univers de comics. Eh bien, nous y sommes : tout le travail de planification minutieux de notre équipe créative aboutit à un crossover déjanté, étrange et terrifiant, qui fait vivre à Godzilla, aux kaijus et à nos personnages tous les moments épiques dont vous avez toujours rêvé.

Pour les curieux, sachez que Godzilla du côté de l'IDW, cela semble bien parti pour continuer. Après tout, l'éditeur a annoncé que depuis le lancement de l'ère Kai-Sei, ils ont vendu un millions d'unités.