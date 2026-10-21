[Sorties Comics] Mercredi 21 octobre

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Les sorties du jour

SAVAGE SWORD OF CONAN (TITAN SERIES) T04 (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Jim Zub, Ron Marz, Doug Braithwaite, Rob De La Torre Retrouvez Conan le Barbare, mais aussi d’autres héros de Robert E. Howard, comme Steve Costigan, Cormac Mac Art ou El Borak ! Les plus grands auteurs de comics se réunissent pour le quatrième volet d’une anthologie noir & blanc luxueuse célébrant le plus connu des barbares. (Contient les épisodes US Savage Sword of Conan (2024) 10-12) 26 €

LITTLE NIGHTMARES : PLONGÉE DANS LE NULLE-PART (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Lonnie Nadler, Dennis Menheere Hush, une petite fille muette, se réveille dans une prison glaciale, un bras dans le plâtre. Cherchant à s’évader, elle tente de se lier d’amitié avec un autre prisonnier, Mono, qui l’abandonne à la première occasion. Obligée de se débrouiller seule, Hush se faufile à travers un dédale de couloirs peuplés de créatures monstrueuses. (Contient les épisodes US Little Nightmares: Descent to Nowhere (2025) 1-4, inédits) 16 €

ALIEN : GALAXY OF NIGHTMARES (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Phillip Kennedy Johnson, Salvador Larroca, Julius Ohta Personne n'est à l'abri. Personne n'est innocent. Et personne ne vous entendra crier ! Gabriel Cruz, ancien chef de la sécurité de Weyland-Yutani, aujourd’hui retraité, a consacré sa vie à cette entreprise, il a même frôlé la mort lors d'une attaque alien ! Et maintenant, Cruz a une unique chance de sauver son fils du sort auquel il a échappé de justesse. (Contient les épisodes US Alien (2021) 1-12 et Annual et Alien (2022) 1-6, précédemment publiés dans ALIEN 1-3) 39.95 €

KNULL (2 notes) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Al Ewing, Tom Waltz, Juanan Ramirez Considérablement affaibli depuis sa défaite contre Eddie Brock, Knull est emprisonné par une adversaire inattendue. Décidé à redevenir le Roi en Noir, il parvient à s’échapper et part à la recherche du pouvoir qui lui a autrefois été retiré. Mais les ténèbres ont déjà une nouvelle maîtresse. Si Knull veut dominer l’univers, il va désormais devoir se tourner vers… la lumière ! (Contient les épisodes US Knull (2026) 1-5, inédits) 18 €

MARVEL : HALLOWEEN SPECIAL (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Et si les Quatre Fantastiques avaient été remplacés par des extraterrestres dès leur premier voyage ? Et si Captain America n’était en réalité qu’une arme biologique ? Tandis que Matt Murdock retrouve la vue, le Punisher voit une nouvelle fois sa famille lui être arrachée. Et quand deux enfants explorent un Institut Xavier hanté, les zombies assiègent la maison de Katherine Pryde... (Contient les épisodes US Avengers Halloween Special (2019) 1, Halloween Special Issue (2008) 1, Spider-Man: The Short Halloween (2009) 1 et Marvel Zombies Halloween (2012) 1, précédemment publiés dans AVENGERS NO ROAD HOME 2, MARVEL DELUXE : SPIDER-MAN UN JOUR NOUVEAU 2, MARVEL HEROES 4 et inédit) 20.99 €

GODZILLA VS LE MARVEL UNIVERSE (2 notes) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Ryan North, Gerry Duggan, John Romita Jr, Giuseppe Camuncoli… Le général Ross a neutralisé certains des monstres les plus redoutables de la planète, dont Mothra, Kumonga et Hulk, mais Godzilla sévit toujours ! Alors que les justiciers de l’univers Marvel se tiennent prêts à affronter la terrifiante créature, les Quatre Fantastiques ouvrent le bal. Les X-Men, Spider-Man, les New Avengers et Thor sont aussi de la partie. (Contient les épisodes Godzilla Vs Fantastic Four (2025) 1, Godzilla Vs Hulk (2025) 1, Godzilla Vs Spider-Man (2025) 1, Godzilla Vs X-Men (2025) 1, Godzilla Vs Avengers (2025) 1 et Godzilla Vs Thor (2025) 1, inédits) 24 €

PHANTOM ROAD T03 (sur 5) (1 note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Jeff Lemire, Gabriel H. Walta En 1997, l’agent Donald Weaver, le père de Theresa Weaver, est envoyé dans le Wisconsin pour enquêter sur une affaire liée au projet Jackknife. Il doit alors faire équipe avec l'étrange Jimmy Harold. Ils découvrent un faisceau d’indices révélant un lien inquiétant entre les lignes telluriques, les stations-service Billy Bear et les meurtres commis sur les routes du nord des États-Unis. (Contient les épisodes US Phantom Road (2023) 11-15, inédits) 22 €

20TH CENTURY MEN (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Deniz Camp, Stipan Morian Un président des États-Unis doté de super-pouvoirs, un super-soldat soviétique, un combattant cyborg déséquilibré, une femme afghane déterminée à offrir une vie meilleure à son peuple… À la fin du XXe siècle, des individus à la fois étranges et familiers se retrouvent impliqués dans la Troisième Guerre mondiale. (Contient les épisodes US 20TH Century Men (2022) 1-6, inédits) 32 €

STAR WARS LÉGENDES : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE T04 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Mike Baron, Timothy Zahn, Olivier Vatine, Terry Dodson… Voilà cinq ans que les Rebelles ont triomphé de la seconde Étoile de la Mort. Pourtant, la galaxie n’est toujours pas en sécurité. Bien qu’affaiblie, une faction de l’Empire fait une découverte qui pourrait favoriser son retour. De son côté, le dernier Seigneur de guerre de l’Empereur, l’Amiral Thrawn, se tient prêt. Sa force est si redoutable qu’elle menace même Luke, Leia et Han ! (Contient les épisodes US Star Wars: Heir to the Empire (1995) 1-6, Star Wars: Dark Force Rising (1997) 1-6 et Star Wars: The Last Command (1997) 1-6, précédemment publiés dans Star Wars: Le Cycle de Thrawn 1-3 et Star Wars – L'Ultimte Commandement 1-2) 34 €

STAR WARS LÉGENDES : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE T04 (1 note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Mike Baron, Timothy Zahn, Olivier Vatine, Terry Dodson… Voilà cinq ans que les Rebelles ont triomphé de la seconde Étoile de la Mort. Pourtant, la galaxie n’est toujours pas en sécurité. Bien qu’affaiblie, une faction de l’Empire fait une découverte qui pourrait favoriser son retour. De son côté, le dernier Seigneur de guerre de l’Empereur, l’Amiral Thrawn, se tient prêt. Sa force est si redoutable qu’elle menace même Luke, Leia et Han ! (Contient les épisodes US Star Wars: Heir to the Empire (1995) 1-6, Star Wars: Dark Force Rising (1997) 1-6 et Star Wars: The Last Command (1997) 1-6, précédemment publiés dans Star Wars: Le Cycle de Thrawn 1-3 et Star Wars – L'Ultimte Commandement 1-2) 30 €

STAR WARS : BOBA FETT BLACK WHITE & RED (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Dans ces quatre histoires en rouge, noir et blanc mettant en scène Boba Fett, perfidie rime avec crédits ! Alors que l’Empire et une faction extrémiste de Rebelles traquent la même proie, le chasseur de primes se retrouve en ligne de mire. Il doit ensuite capturer un maître de l’évasion puis mettre la main sur la seule cible qui ne lui ait jamais échappé. (Contient les épisodes US Boba Fett: Black, White & Red (2025) 1-4) 26 €

STAR WARS (V3) T02 (sur 2) (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Alex Segura, Pete Woods, Phil Noto… La Nouvelle République vacille. Tandis que Luke, Han et Valance affrontent une série de menaces héritées des Guerres des Clones, Leia tente d’éviter le chaos en jouant sa dernière carte. Au même moment, Rynn découvre un indice crucial qui lève enfin le voile sur les tourments des mystérieux Nagai… (Contient les épisodes US Star Wars (2025) 6-10) 19 €

SAI – DIMENSIONAL RIVALS (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Peach Momoko, Iban Coello, Esad Ribic… Edition collector avec coffret et porfolio Après avoir vaincu Orochi et le démon qui le possédait, Saï et son fidèle chien-loup Logan se remettent en chemin. Lors d’une escale dans un village, ils font la connaissance du puissant Fauve et de son associée, Galactako. Celle-ci est à la recherche d’une valeureuse guerrière pouvant l’aider à mettre la main sur la septième et dernière Pierre de l’Infini… (Contient les épisodes US Sai: Dimensional Rivals (2026) 1-5, inédits) 80 €

SAI – DIMENSIONAL RIVALS (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Peach Momoko, Iban Coello, Esad Ribic… Après avoir vaincu Orochi et le démon qui le possédait, Saï et son fidèle chien-loup Logan se remettent en chemin. Lors d’une escale dans un village, ils font la connaissance du puissant Fauve et de son associée, Galactako. Celle-ci est à la recherche d’une valeureuse guerrière pouvant l’aider à mettre la main sur la septième et dernière Pierre de l’Infini… (Contient les épisodes US Sai: Dimensional Rivals (2026) 1-5, inédits) 24 €

L'ANTRE DE L'HORREUR (1 note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Richard Corben Edgar Allan Poe et Howard Phillips Lovecraft sont deux grands noms de la littérature d’horreur. Leurs œuvres ont inspiré plusieurs générations d’auteurs, parmi lesquels Richard Corben. En adaptant certains de leurs poèmes et nouvelles, Corben plonge dans un univers inquiétant peuplé de tueurs sanguinaires, d’esprits démoniaques et de créatures surréalistes. (Contient les épisodes US Haunt of Horror: Edgar Allan Poe 1-3 et Haut of Horror: Lovecraft 1-3, précédemment publiés dans L'ANTRE DE L'HORREUR) 28 €

DAREDEVIL/PUNISHER – L'ARME DU DIABLE (1 note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Jimmy Palmiotti, Tommaso Bianchi, Gabriel Guzman Alors que Frank Castle s’en prend à la famille Gnucci, Daredevil doit intervenir pour empêcher le chaos de régner à Hell’s Kitchen. Ne se souciant que peu des idéaux de l’Homme Sans Peur, le Punisher ne reculera devant rien pour éradiquer la pègre… La ville de New York sortira-t-elle indemne de l’affrontement entre les deux justiciers ? (Contient les épisodes US Daredevil/Punisher: The Devil's Trigger (2025) 1-5, inédits) 18 €

MARVEL ACTION – AVENGERS T04 (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Matthew Manning, Marcio Fiorito Face à l'A.I.M., Avengers rassemblement ! La Panthère Noire, Captain America, Thor, Captain Marvel, Iron Man et Black Widow ne seront pas de trop pour comprendre qui leur mène la vie dure ! (Contient les épisodes Marvel Action: Avengers 10-12, nouvelle édition) 11.98 €

LILO & STITCH T02 (couverture Halloween) (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Greg Pack, Giulia Giacomino De retour chez lui après un tour du monde mouvementé, Stitch voit atterrir un vaisseau spatial dans son jardin. Mais cette fois, c’est à Lilo que les extraterrestres veulent parler. En effet, son amitié nouée avec l'imprévisible Expérience 626 semble faire d'elle la conseillère idéale de la Fédération Galactique pour le contrôle des créatures dangereuses… (Contient les épisodes Lilo & Stitch (2024) 5-8, inédits) 13.99 €

LILO & STITCH T02 (Pas de note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Greg Pack, Giulia Giacomino De retour chez lui après un tour du monde mouvementé, Stitch voit atterrir un vaisseau spatial dans son jardin. Mais cette fois, c’est à Lilo que les extraterrestres veulent parler. En effet, son amitié nouée avec l'imprévisible Expérience 626 semble faire d'elle la conseillère idéale de la Fédération Galactique pour le contrôle des créatures dangereuses… (Contient les épisodes Lilo & Stitch (2024) 5-8, inédits) 13.99 €