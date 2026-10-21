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[Sorties Comics] Mercredi 21 octobre

Par CaptainMDCU 21/10/2026 00:00 0
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Les sorties du jour

SAVAGE SWORD OF CONAN (TITAN SERIES) T04
21/10/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Jim Zub, Ron Marz, Doug Braithwaite, Rob De La Torre Retrouvez Conan le Barbare, mais aussi d’autres héros de Robert E. Howard, comme Steve Costigan, Cormac Mac Art ou El Borak ! Les plus grands auteurs de comics se réunissent pour le quatrième volet d’une anthologie noir & blanc luxueuse célébrant le plus connu des barbares. (Contient les épisodes US Savage Sword of Conan (2024) 10-12)
26 €
SAVAGE SWORD OF CONAN (TITAN SERIES) T04
LITTLE NIGHTMARES : PLONGÉE DANS LE NULLE-PART
21/10/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Lonnie Nadler, Dennis Menheere Hush, une petite fille muette, se réveille dans une prison glaciale, un bras dans le plâtre. Cherchant à s’évader, elle tente de se lier d’amitié avec un autre prisonnier, Mono, qui l’abandonne à la première occasion. Obligée de se débrouiller seule, Hush se faufile à travers un dédale de couloirs peuplés de créatures monstrueuses. (Contient les épisodes US Little Nightmares: Descent to Nowhere (2025) 1-4, inédits)
16 €
LITTLE NIGHTMARES : PLONGÉE DANS LE NULLE-PART
ALIEN : GALAXY OF NIGHTMARES
21/10/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Phillip Kennedy Johnson, Salvador Larroca, Julius Ohta Personne n'est à l'abri. Personne n'est innocent. Et personne ne vous entendra crier ! Gabriel Cruz, ancien chef de la sécurité de Weyland-Yutani, aujourd’hui retraité, a consacré sa vie à cette entreprise, il a même frôlé la mort lors d'une attaque alien ! Et maintenant, Cruz a une unique chance de sauver son fils du sort auquel il a échappé de justesse. (Contient les épisodes US Alien (2021) 1-12 et Annual et Alien (2022) 1-6, précédemment publiés dans ALIEN 1-3)
39.95 €
ALIEN : GALAXY OF NIGHTMARES
KNULL
21/10/2026 -
(2 notes)
- Panini Comics
Al Ewing, Tom Waltz, Juanan Ramirez Considérablement affaibli depuis sa défaite contre Eddie Brock, Knull est emprisonné par une adversaire inattendue. Décidé à redevenir le Roi en Noir, il parvient à s’échapper et part à la recherche du pouvoir qui lui a autrefois été retiré. Mais les ténèbres ont déjà une nouvelle maîtresse. Si Knull veut dominer l’univers, il va désormais devoir se tourner vers… la lumière ! (Contient les épisodes US Knull (2026) 1-5, inédits)
18 €
KNULL
  • Jeff
    Marvel remet Knull en avant après l'avoir fait disparaître des radars quelques temps suite à sa dernière défaite il y a quelques années. Vous ne connaissez rien du personnage ? Pas de problème, la Reine en noir explique toute la situation. Vous pouvez donc attaquer cette lecture sans trop être perdu ce qui serait une bonne idée si vraiment vous désirez enchaîner, ensuite, par l'event queen in black dans le sens où cette mini série Knull fait un peu office d'intro. Pour le reste, le numéro est un sacré défouloir. Si vous aimez l'univers des symbiotes mais surtout si vous aimez le bourrin et le sang, c'est une lecture pour vous !
  • Uraphire
    Mini-série qui sert surtout à préparer l’event Queen in Black. C’est sympa à suivre sans plus, avec quelques moments comiques qui fonctionnent. Knull est très basique et n’a pas une personnalité passionnante à suivre. Les dessins sont corrects. Bref, ce n'est pas une lecture mémorable.
MARVEL : HALLOWEEN SPECIAL
21/10/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Et si les Quatre Fantastiques avaient été remplacés par des extraterrestres dès leur premier voyage ? Et si Captain America n’était en réalité qu’une arme biologique ? Tandis que Matt Murdock retrouve la vue, le Punisher voit une nouvelle fois sa famille lui être arrachée. Et quand deux enfants explorent un Institut Xavier hanté, les zombies assiègent la maison de Katherine Pryde... (Contient les épisodes US Avengers Halloween Special (2019) 1, Halloween Special Issue (2008) 1, Spider-Man: The Short Halloween (2009) 1 et Marvel Zombies Halloween (2012) 1, précédemment publiés dans AVENGERS NO ROAD HOME 2, MARVEL DELUXE : SPIDER-MAN UN JOUR NOUVEAU 2, MARVEL HEROES 4 et inédit)
20.99 €
MARVEL : HALLOWEEN SPECIAL
GODZILLA VS LE MARVEL UNIVERSE
21/10/2026 -
(2 notes)
- Panini Comics
Ryan North, Gerry Duggan, John Romita Jr, Giuseppe Camuncoli… Le général Ross a neutralisé certains des monstres les plus redoutables de la planète, dont Mothra, Kumonga et Hulk, mais Godzilla sévit toujours ! Alors que les justiciers de l’univers Marvel se tiennent prêts à affronter la terrifiante créature, les Quatre Fantastiques ouvrent le bal. Les X-Men, Spider-Man, les New Avengers et Thor sont aussi de la partie. (Contient les épisodes Godzilla Vs Fantastic Four (2025) 1, Godzilla Vs Hulk (2025) 1, Godzilla Vs Spider-Man (2025) 1, Godzilla Vs X-Men (2025) 1, Godzilla Vs Avengers (2025) 1 et Godzilla Vs Thor (2025) 1, inédits)
24 €
GODZILLA VS LE MARVEL UNIVERSE
  • Jeff
    Panini se lance enfin dans les crossovers Marvel Godzilla de 2025. On commence ici par le commencement à savoir les one-shots. Globalement, c'est plutôt divertissant même si on a souvent l'impression d'avoir un peu la même recette. Après, on veut surtout voir le Roi des monstres affronter les différents personnages Marvel sans se prendre la tête. Vu de la sorte, c'est mission accomplie.
  • Uraphire
    Enfin arrive le premier crossover Marvel avec Godzilla à temps pour surfer sur l'arrivée du prochain film de la licence. Chaque histoire est un récit complet avec sa propre ambiance et son propre style artistique. Les dessinateurs sont tous très bons (Avec des exceptions, genre John Romita JR.) et les histoires sont divertissantes pour les fans de bastons et de clins d'œil à la franchise Godzilla. Personnellement, je retiendrais surtout les récits avec Thor et Hulk.
PHANTOM ROAD T03 (sur 5)
21/10/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Jeff Lemire, Gabriel H. Walta En 1997, l’agent Donald Weaver, le père de Theresa Weaver, est envoyé dans le Wisconsin pour enquêter sur une affaire liée au projet Jackknife. Il doit alors faire équipe avec l'étrange Jimmy Harold. Ils découvrent un faisceau d’indices révélant un lien inquiétant entre les lignes telluriques, les stations-service Billy Bear et les meurtres commis sur les routes du nord des États-Unis. (Contient les épisodes US Phantom Road (2023) 11-15, inédits)
22 €
PHANTOM ROAD T03 (sur 5)
20TH CENTURY MEN
21/10/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Deniz Camp, Stipan Morian Un président des États-Unis doté de super-pouvoirs, un super-soldat soviétique, un combattant cyborg déséquilibré, une femme afghane déterminée à offrir une vie meilleure à son peuple… À la fin du XXe siècle, des individus à la fois étranges et familiers se retrouvent impliqués dans la Troisième Guerre mondiale. (Contient les épisodes US 20TH Century Men (2022) 1-6, inédits)
32 €
20TH CENTURY MEN
STAR WARS LÉGENDES : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE T04 (Collector)
21/10/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Mike Baron, Timothy Zahn, Olivier Vatine, Terry Dodson… Voilà cinq ans que les Rebelles ont triomphé de la seconde Étoile de la Mort. Pourtant, la galaxie n’est toujours pas en sécurité. Bien qu’affaiblie, une faction de l’Empire fait une découverte qui pourrait favoriser son retour. De son côté, le dernier Seigneur de guerre de l’Empereur, l’Amiral Thrawn, se tient prêt. Sa force est si redoutable qu’elle menace même Luke, Leia et Han ! (Contient les épisodes US Star Wars: Heir to the Empire (1995) 1-6, Star Wars: Dark Force Rising (1997) 1-6 et Star Wars: The Last Command (1997) 1-6, précédemment publiés dans Star Wars: Le Cycle de Thrawn 1-3 et Star Wars – L'Ultimte Commandement 1-2)
34 €
STAR WARS LÉGENDES : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE T04 (Collector)
STAR WARS LÉGENDES : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE T04
21/10/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Mike Baron, Timothy Zahn, Olivier Vatine, Terry Dodson… Voilà cinq ans que les Rebelles ont triomphé de la seconde Étoile de la Mort. Pourtant, la galaxie n’est toujours pas en sécurité. Bien qu’affaiblie, une faction de l’Empire fait une découverte qui pourrait favoriser son retour. De son côté, le dernier Seigneur de guerre de l’Empereur, l’Amiral Thrawn, se tient prêt. Sa force est si redoutable qu’elle menace même Luke, Leia et Han ! (Contient les épisodes US Star Wars: Heir to the Empire (1995) 1-6, Star Wars: Dark Force Rising (1997) 1-6 et Star Wars: The Last Command (1997) 1-6, précédemment publiés dans Star Wars: Le Cycle de Thrawn 1-3 et Star Wars – L'Ultimte Commandement 1-2)
30 €
STAR WARS LÉGENDES : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE T04
  • Uraphire
    Enfin Panini reprend l’Epic Collection sur la Nouvelle République avec un quatrième tome consacré à la trilogie de Thrawn. Il est pertinent à lire pour l’aspect historique, en tant que première suite officielle de la trilogie originale. Le personnage de Thrawn est intéressant à suivre et certains personnages, ainsi que les combats, valent le coup d'être lus. Toutefois, c’est lourd à lire, avec beaucoup de texte, et on conseille souvent de préférer la lecture du roman. Les dessins sont beaux, même si je trouve les dessins du premier chapitre moins réussis que ceux des deux suivants.
STAR WARS : BOBA FETT BLACK WHITE & RED
21/10/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Dans ces quatre histoires en rouge, noir et blanc mettant en scène Boba Fett, perfidie rime avec crédits ! Alors que l’Empire et une faction extrémiste de Rebelles traquent la même proie, le chasseur de primes se retrouve en ligne de mire. Il doit ensuite capturer un maître de l’évasion puis mettre la main sur la seule cible qui ne lui ait jamais échappé. (Contient les épisodes US Boba Fett: Black, White & Red (2025) 1-4)
26 €
STAR WARS : BOBA FETT BLACK WHITE & RED
STAR WARS (V3) T02 (sur 2)
21/10/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Alex Segura, Pete Woods, Phil Noto… La Nouvelle République vacille. Tandis que Luke, Han et Valance affrontent une série de menaces héritées des Guerres des Clones, Leia tente d’éviter le chaos en jouant sa dernière carte. Au même moment, Rynn découvre un indice crucial qui lève enfin le voile sur les tourments des mystérieux Nagai… (Contient les épisodes US Star Wars (2025) 6-10)
19 €
STAR WARS (V3) T02 (sur 2)
SAI – DIMENSIONAL RIVALS (Collector)
21/10/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Peach Momoko, Iban Coello, Esad Ribic… Edition collector avec coffret et porfolio Après avoir vaincu Orochi et le démon qui le possédait, Saï et son fidèle chien-loup Logan se remettent en chemin. Lors d’une escale dans un village, ils font la connaissance du puissant Fauve et de son associée, Galactako. Celle-ci est à la recherche d’une valeureuse guerrière pouvant l’aider à mettre la main sur la septième et dernière Pierre de l’Infini… (Contient les épisodes US Sai: Dimensional Rivals (2026) 1-5, inédits)
80 €
SAI – DIMENSIONAL RIVALS (Collector)
SAI – DIMENSIONAL RIVALS
21/10/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Peach Momoko, Iban Coello, Esad Ribic… Après avoir vaincu Orochi et le démon qui le possédait, Saï et son fidèle chien-loup Logan se remettent en chemin. Lors d’une escale dans un village, ils font la connaissance du puissant Fauve et de son associée, Galactako. Celle-ci est à la recherche d’une valeureuse guerrière pouvant l’aider à mettre la main sur la septième et dernière Pierre de l’Infini… (Contient les épisodes US Sai: Dimensional Rivals (2026) 1-5, inédits)
24 €
SAI – DIMENSIONAL RIVALS
L'ANTRE DE L'HORREUR
21/10/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Richard Corben Edgar Allan Poe et Howard Phillips Lovecraft sont deux grands noms de la littérature d’horreur. Leurs œuvres ont inspiré plusieurs générations d’auteurs, parmi lesquels Richard Corben. En adaptant certains de leurs poèmes et nouvelles, Corben plonge dans un univers inquiétant peuplé de tueurs sanguinaires, d’esprits démoniaques et de créatures surréalistes. (Contient les épisodes US Haunt of Horror: Edgar Allan Poe 1-3 et Haut of Horror: Lovecraft 1-3, précédemment publiés dans L'ANTRE DE L'HORREUR)
28 €
L'ANTRE DE L'HORREUR
DAREDEVIL/PUNISHER – L'ARME DU DIABLE
21/10/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Jimmy Palmiotti, Tommaso Bianchi, Gabriel Guzman Alors que Frank Castle s’en prend à la famille Gnucci, Daredevil doit intervenir pour empêcher le chaos de régner à Hell’s Kitchen. Ne se souciant que peu des idéaux de l’Homme Sans Peur, le Punisher ne reculera devant rien pour éradiquer la pègre… La ville de New York sortira-t-elle indemne de l’affrontement entre les deux justiciers ? (Contient les épisodes US Daredevil/Punisher: The Devil's Trigger (2025) 1-5, inédits)
18 €
DAREDEVIL/PUNISHER – L'ARME DU DIABLE
  • Jeff
    Retour de Jimmy Palmiotti sur les univers de Daredevil et Punisher. Au sommaire : le retour de la famille Gnucci, une revisite de la relation Daredevil / Punisher et quelques références aux anciens comics et la série TV. Par contre, niveau scénario, c'est clairement du réchauffé. Dommage.
MARVEL ACTION – AVENGERS T04
21/10/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Matthew Manning, Marcio Fiorito Face à l'A.I.M., Avengers rassemblement ! La Panthère Noire, Captain America, Thor, Captain Marvel, Iron Man et Black Widow ne seront pas de trop pour comprendre qui leur mène la vie dure ! (Contient les épisodes Marvel Action: Avengers 10-12, nouvelle édition)
11.98 €
MARVEL ACTION – AVENGERS T04
LILO & STITCH T02 (couverture Halloween)
21/10/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Greg Pack, Giulia Giacomino De retour chez lui après un tour du monde mouvementé, Stitch voit atterrir un vaisseau spatial dans son jardin. Mais cette fois, c’est à Lilo que les extraterrestres veulent parler. En effet, son amitié nouée avec l'imprévisible Expérience 626 semble faire d'elle la conseillère idéale de la Fédération Galactique pour le contrôle des créatures dangereuses… (Contient les épisodes Lilo & Stitch (2024) 5-8, inédits)
13.99 €
LILO & STITCH T02 (couverture Halloween)
LILO & STITCH T02
21/10/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Greg Pack, Giulia Giacomino De retour chez lui après un tour du monde mouvementé, Stitch voit atterrir un vaisseau spatial dans son jardin. Mais cette fois, c’est à Lilo que les extraterrestres veulent parler. En effet, son amitié nouée avec l'imprévisible Expérience 626 semble faire d'elle la conseillère idéale de la Fédération Galactique pour le contrôle des créatures dangereuses… (Contient les épisodes Lilo & Stitch (2024) 5-8, inédits)
13.99 €
LILO & STITCH T02
STAR WARS : BOBA FETT BLACK WHITE & RED (panini.fr)
21/10/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Dans ces quatre histoires en rouge, noir et blanc mettant en scène Boba Fett, perfidie rime avec crédits ! Alors que l’Empire et une faction extrémiste de Rebelles traquent la même proie, le chasseur de primes se retrouve en ligne de mire. Il doit ensuite capturer un maître de l’évasion puis mettre la main sur la seule cible qui ne lui ait jamais échappé. (Contient les épisodes US Boba Fett: Black, White & Red (2025) 1-4)
26 €
STAR WARS : BOBA FETT BLACK WHITE & RED (panini.fr)

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

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