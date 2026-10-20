Sean Murphy et Corin Howell sur The Lost Bones of Lake Totem pour janvier

Chez Image Comics

Image Comics a annoncé The Lost Bones of Lake Totem, une nouvelle mini-série d'horreur en quatre numéros. Elle sera écrite par Sean Gordon Murphy et dessinée par Corin Howell (Wonder Woman: Black, White, and Gold, Lilith). Des couvertures de Murphy, Clay McCormack, Serena Bell et Fero Pe sont prévues. Lake Totem #1 sortira le 6 janvier.

Présentée comme un mélange de Paper Girls et de L'Étrange Créature du lac noir, la série ramène les lecteurs dans les années 1990 pour un mystère surnaturel mêlant une mère disparue, un ciné-parc abandonné et un monstre qui s'attaque aux enfants depuis des siècles. En effet, elle suit Nib, une jeune fille qui découvre des indices sur une légendaire créature du lac après la mise au jour d'un cimetière autochtone oublié sous un ciné-parc abandonné. Aux côtés de son meilleur ami Elliot et de sa chatte Ripley, Nib se met à enquêter sur un complot mythologique lié à la disparition de sa mère. Malheureusement, suivre ces indices revient à s'engager sur le même chemin troublant qui a brisé l'esprit de sa mère. À mesure que le mystère s'épaissit, Nib découvre que la créature tapie dans le lac Totem pourrait être responsable de la disparition d'enfants depuis des générations.