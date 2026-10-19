Le crossover Star Wars/Marvel en janvier en France

Sortie simultanée en France et aux Etats-Unis

Vous n'êtes probablement pas passé à côté de l'annonce d'un crossover entre l'univers Marvel et celui de Star Wars. Cependant, les annonces jusqu'à maintenant concernaient les Etats-Unis, et la version originale du comics chez Marvel. Les choses changent désormais, puisque Panini Comics a annoncé la date de sortie de cette mini-série en 6 numéros en version française.

Le bruit courrait, mais c'est maintenant officiel. Chaque numéro sortira en simultané en France et aux Etats-Unis, avec un premier numéro en janvier 2027. Pour avoir la date précise ou plus de détails de la part de l'éditeur, il faudra attendre un peu, mais les rumeurs parlent d'un prix de 6,99€ pour chaque numéro et le premier numéro américain sort le 13 janvier. Panini précise que plus d'infos, contenus exclusifs et surprises sont à venir.

Pour rappel, voici le synopsis :

LE PLUS GRAND CROSSOVER DU SIÈCLE !!! Une galaxie très, très lointaine débarque dans le « monde au-delà de votre fenêtre ». Pour célébrer le 50e anniversaire de STAR WARS, Marvel Comics et Lucasfilm Publishing présentent STAR WARS/MARVEL : HOPE ASSEMBLES, le tout premier crossover entre ces deux franchises légendaires. Écrite par KEVIN SMITH et dessinée par DAVID MARQUEZ, cette mini-série en cinq numéros réunit héros et méchants des deux univers ; les Avengers, Spider-Man, Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo, Dark Vador, le Docteur Fatalis et bien d'autres s'affrontent dans une aventure épique. Après qu'un sortilège bouleversant la réalité a provoqué le déroulement des événements d'Un nouvel espoir sur la Terre-616, deux univers emblématiques se rencontrent sur papier pour la toute première fois.