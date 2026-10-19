[Preview] Punisher Showdowns: Black Widow #1

Le PUNISHER et BLACK WIDOW parviendront-ils à s'entendre ?

La preview de Punisher Showdowns: Black Widow #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Tom Waltz et est dessiné par Greg Land (qui sera également en charge de la cover). Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 21 octobre pour 5.99$. Voici le synopsis :

Dans le premier volet d'une toute nouvelle série, la menace d'une cellule terroriste entraîne FRANK CASTLE à LAS VEGAS ; là-bas, les renseignements fournis par BLACK WIDOW sur un agent « WOLF SPIDER » vont les précipiter dans un affrontement explosif et sanglant ! Mais le PUNISHER et BLACK WIDOW parviendront-ils à s'entendre, ou cette logique de la loi du talion laissera-t-elle des cadavres dans son sillage ? La guerre solitaire du Punisher contre les coupables croise la route d'autres figures de l'univers Marvel, avec des conséquences explosives et inattendues, dans THE PUNISHER SHOWDOWNS !

Pour rappel, de nombreux débuts de séries et one-shots sont abordés via notre rubrique Les numéros #1 de la VO :