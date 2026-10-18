Plus de 750.000 exemplaires d'Absolute Batman #25 vendus

Cela ne s'arrête plus

Il y aura bien un jour où les ventes d'Absolute Batman commenceront à baisser... Mais ce n'est pas pour demain ! En effet, Bleeding Cool vient de publier un article afin de parler du prochain numéro à paraître. Selon leurs sources, Absolute Batman #25 se serait vendu à plus de 775.000 exemplaires auprès des bouquinistes. Il s'agit tout simplement d'un record pour la série dont le précédent record n'était "que" de 500.000 exemplaires.

Bien sûr, Marvel Comics a également très bien marché ces derniers temps grâce à son Midnight Universe qui a été commandé plus d'un millions de fois. Par contre, concernant ce nouvel univers horrifique signé Marvel, on parle d'un lancement de trois titres. Ce n'est donc pas vraiment comparable. Pour les intéressés, vous trouverez un dossier sur le Midnight Universe ici.

Pour rappel, Absolute Batman #25 est écrit par Scott Snyder et dessiné par Nick Dragotta. Et si le synopsis ne révèle pas grand-chose, le scénariste a d'ores et déjà déclaré qu'un gros affrontement avec le Joker version Absolute aurait lieu mais qu'il y aurait également une grosse révélation. Il sortira le 28 octobre 2026 pour 5.99$.