Meilleures ventes comics BDfugue semaine 42

Cette semaine, trois Urban Comics, un Astrolabe et un Ankama.

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine, trois Urban Comics, un Astrolabe et un Ankama.

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Meilleures ventes BDFugue

#1 Batman – Gargoyle of Gotham (Pas de note) - Urban Comics 16/10/2026 -- Urban Comics Dans une Gotham City où chaque jour est plus sinistre que le précédent, Batman prend une décision radicale : abandonner définitivement l'identité de Bruce Wayne pour endosser le masque à plein temps. Mais lorsqu'une toute nouvelle galerie de vilains dépravés commence à émerger des profondeurs de la ville, le Chevalier Noir devra affronter la nature même du mal – y compris celui qui se cache dans les recoins les plus sombres de son propre coeur – pour faire face à ce qui menace sa ville. Contenu vo : Batman Gargoyle of Gotham #1-4 22.5 €

#2 Absolute Martian Manhunter Tome 2 (5 notes) - Urban Comics 25/09/2026 -- Urban Comics Après les événements bouleversants liés à la première incursion des Martiens blancs sur Terre, l'Agence, un groupe secret doté d'une autorité gouvernementale illimitée, vient enquêter à Middleton. John, toujours habité par la conscience du Martien, doit parvenir à le dissimuler tout en tâchant de maîtriser ses capacités grandissantes... Mais ces chamboulements ne sont pas sans conséquence, alors qu'il a de plus en plus de mal à se consacrer à son travail, que son mariage s'effrite et que son fils, Tyler, commence à se comporter de façon inquiétante... Contenu vo : Absolute Martian Manhunter #7-12 18.5 €

#3 Le Phare (Pas de note) - Astrolabe 16/10/2026 -- Astrolabe Deux voyageurs sont traqués en pleine forêt par un horrible mutant. Un jeune combattant stellaire s’apprête à faire face à une armée de vaisseaux spatiaux. Un gardien de phare se voit isolé du monde par des créatures tapies dans l’ombre. Un mage convoque des énergies telluriques pour tracer sa destinée. Un seul témoin de tous ces événements, intemporel, immuable, éternel : Le Phare. En 8 récits complets, LE PHARE associe dans une initiative inédite les plus grands auteurs de la scène américaine avec les maîtres de la bande dessinée franco-belge, pour un dialogue entre les styles et les sensibilités d’une rive à l’autre de l’Atlantique. Une véritable lettre d’amour au neuvième art sous la forme d’une exploration des genres, dévoilant tout ce dont la BD, qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs, est capable de transmettre. 22.9 €

#4 Absolute Batman Tome 3 (11 notes) - Urban Comics 25/09/2026 -- Urban Comics Fraîchement échappée du terrible complexe de l'Arche M, la Dre Pamela Isley se voit animée d'une haine sans fin et d'un désir ardent de vengeance envers Gotham et ceux qui l'ont enfermée dans le ventre de la bête. Pour tenter de sauver la ville et arrêter cette effroyable créature végétale, Batman devra survivre à un torrent d'horreurs sans fin et ne reculer devant rien... Mais alors que l'ombre du Joker s'étend de plus en plus sur Gotham, le monstre le plus dangereux n'est peut-être pas celui que l'on croit. Contenu vo : Absolute Batman Ark M Special #1 + Absolute Batman #15-18 + Absolute Evil #1 20.5 €