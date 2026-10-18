[Preview] Amazing Spider-Man: Halloween Special #1

Préparez-vous à des sorts (et des bonbons) dans cette aventure épique d’Halloween !

La preview de Amazing Spider-Man: Halloween Special #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Justina Ireland et est dessiné par Mike Hawthorne. C'est également ce dernier qui est en charge de la cover principale. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 21 octobre pour 4.99$.



Joyeux « Spider-Ween » ! Préparez-vous à des sorts (et des bonbons) dans cette aventure épique d’Halloween ! Le « sort » : Hallows’ Eve tente de réaliser son plus gros coup à ce jour, et Spider-Man doit l’arrêter avant qu’elle ne mette en péril l’intégralité de l’univers 616 ! Le « bonbon » : un nouveau costume pour Spidey, peut-être ?! Et ce n’est pas tout : nous avons glissé quelques secrets liés à Spider-Man dans ce numéro !

Pour rappel, de nombreux débuts de séries et one-shots sont chroniqués via notre rubrique "Les numéros #1 de la VO" :